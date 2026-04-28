Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Advierten congestión en autopista Rosario-Santa Fe y rutas clave. Piden circular con precaución y prever demoras por el intenso tránsito pesado

Foto de archivo. Congestión en las rutas del cordón industrial

La Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtió este martes sobre importantes demoras en rutas del cordón industrial del Gran Rosario debido a la elevada circulación de camiones, en un contexto de intensa actividad logística en la región.

El alerta alcanza a varios corredores clave del sur santafesino, donde se recomienda circular con extrema precaución y prever retrasos en los tiempos de viaje.

Según el informe oficial, las complicaciones se concentran en las principales vías de acceso a los puertos del área:

Estas trazas suelen concentrar un alto volumen de tránsito pesado, especialmente en épocas de cosecha o picos de actividad portuaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2049057049456116143?s=20&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN se registran importantes demoras por presencia de gran cantidad de camiones en las rutas del cordón industrial. Circular con precaución en: autopista Rosario Santa Fe, RP 91, RN 11, RN A012, RP 10. Respetar indicaciones del personal vial. Prever demoras. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) April 28, 2026

Recomendaciones para circular

Desde el organismo vial pidieron a conductores particulares y transportistas:

respetar las indicaciones del personal en ruta

mantener la distancia de seguridad

evitar maniobras riesgosas

considerar vías alternativas cuando sea posible

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Además, insistieron en la necesidad de prever demoras, ya que la congestión podría extenderse durante varias horas.

La saturación de rutas en el cordón industrial del Gran Rosario es una problemática recurrente vinculada al ingreso masivo de camiones hacia las terminales portuarias.