Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

Es la última entrega de la serie protagonizada por Griselda Sciliani. La producción es uno de los tantos lanzamientos de Netflix hechos en Argentina

Luego de tres exitosas temporadas, Netflix lanza este viernes 28 de abril la última temporada de " Envidiosa ", la popular serie protagonizada por Griselda Siciliani.

"Envidiosa" sigue la historia de Vicky, una mujer cercana a los 40 años que desea formar una familia pero no logra encontrar pareja. La serie combina comedia, drama y romance, y cuenta con un elenco de reconocidos actores como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

La tercera temporada, que llegó a Netflix en noviembre de 2025 con diez episodios, profundizó en la obsesión de Vicky por casarse y convertirse en madre, en medio de una crisis personal al cumplir 40 años. Ahora, la “N roja” estrenó la cuarta temporada, que se espera tenga tanto éxito como las previas, que escalaron rankings a nivel mundial.

Qué se sabe sobre la cuarta temporada de "Envidiosa"

El anuncio del debut de la última temporada de "Envidiosa" se realizó en el evento “Hecho en Argentina 2026”, donde la plataforma presentó todas las producciones nacionales que se vienen. Allí también confirmaron la cuarta temporada.

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El spot comienza con Adrián Suar diciendo: “Estoy con un nivel de sobreinformación… estoy produciendo Envidiosa, que está llegando a su final”.

Tiempo atrás, la propia Griselda Siciliani había confirmado que este año se daría a conocer la cuarta y última temporada de la serie: “No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, expresó. Cabe remarcar que la actriz también se encuentra produciendo la serie de Moria Casan junto a Cecilia Roth y Sofìa Gala, quienes también aparecen en el spot.

Además, se dio a conocer una imagen de la nueva temporada -que tendrá diez capítulos- que dejó algunas pistas sobre la trama: en ella se puede ver a Siciliani junto a Esteban Lamothe y un nene.

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El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.

Trailer de la cuarta temporada de "Envidiosa"

Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

El éxito de "Envidiosa"

"Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Fue tal su exitoso comienzo que se metió en el Top 10 global para series de habla no inglesa de la plataforma. De la misma manera, las redes sociales hicieron eco con debates y cuestionamientos que plantean los dramáticos desamores de la serie.