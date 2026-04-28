Con el Hot Sale a la vista, capacitar equipos para vender en canales digitales va a marcar la diferencia

En la Argentina actual, vender exige más. El mercado está más competitivo, pero el canal digital sigue ganando peso

En la Argentina actual, vender exige más. Según la Came, las ventas minoristas pyme cayeron 5,6 % interanual en febrero de 2026. Pero, al mismo tiempo, la Cace informó que el comercio electrónico en Argentina facturó $35,3 billones en 2025 y creció 60 % interanual, 29 puntos por encima de la inflación. Ese cruce deja una señal clara: el mercado está más competitivo, pero el canal digital sigue ganando peso.

Y hoy esa discusión tiene una referencia inmediata: el Hot Sale 2026 se realizará el 11, 12 y 13 de mayo. Para muchas marcas, no es solo una fecha promocional. Es una prueba concreta de qué tan preparada está una empresa para responder rápido, atender bien y convertir mejor cuando la demanda digital se acelera.

Ahí aparece una pregunta que muchas compañías todavía no se hacen con suficiente profundidad: si cada vez más personas consultan, comparan y avanzan en digital, ¿los equipos están realmente preparados para vender bien en ese entorno? La discusión ya no pasa solo por generar más consultas. También pasa por aprovechar mejor las que ya existen.

En Santa Fe hay, además, un dato clave para mirar. Según la Cace, el comercio electrónico en la región Litoral (que incluye a la provincia) creció 181,3 % en 2024, alcanzó una facturación de $2,86 billones de pesos y representó el 13 % del total nacional. Además, casi la mitad de los consumidores de la región compra online al menos una vez al mes. Ese dato confirma que el hábito digital ya forma parte del mercado real en el que operan startups, emprendedores y pymes de nuestra región.

Desde nuestra experiencia en Elevora, acompañando a startups, emprendedores y pymes, vemos algo cada vez más claro: muchas empresas ya están en digital, pero no todas saben vender en digital. Vemos la importancia de trabajar sobre un mindset digital (que es otro mundo), criterio comercial, calidad de respuesta, atención comercial, follow up (seguimiento de consultas), escritura persuasiva y desarrollo de equipos para convertir conversaciones en oportunidades reales de venta.

Porque una cosa es estar en WhatsApp, Instagram, formularios o campañas activas. Otra muy distinta es contar con personas que sepan responder con claridad, generar confianza, leer la intención de compra y sostener una conversación comercial con método. Y ahí suele aparecer una de las pérdidas invisibles más importantes.

La velocidad del primer contacto importa. Un estudio clásico de gestión comercial digital, citado por Harvard Business Review y el relevamiento MIT/InsideSales, mostró que responder una consulta dentro de los primeros 5 minutos puede multiplicar por 21 la probabilidad de calificar esa oportunidad para una futura venta frente a responder 30 minutos más tarde (sí, 21 veces porque nuestra atención se redujo mucho). Dicho de otra manera: en digital, la atención no empieza después de vender; forma parte de la venta.

Pero responder rápido, por sí solo, no alcanza. Después del primer mensaje empieza el verdadero diferencial: saber qué decir, cómo ordenar la conversación, cómo sostener el interés, cómo hacer follow up (seguimiento de consultas) sin sonar automático y cómo acercar a esa persona a una decisión. En otras palabras, vender en digital no depende solamente de presencia. Depende de capacidad comercial.

Por eso, con el Hot Sale a la vista, la oportunidad para muchas empresas no está solo en diseñar ofertas o invertir más en difusión. También está en revisar cómo responde su equipo, cómo atiende, cómo acompaña cada consulta y qué tan preparado está para convertir ese pico de interés en resultados concretos. La campaña puede atraer tráfico. La diferencia real suele estar en la calidad de la atención comercial.

No hablamos de robotizar la atención ni de llenar a los equipos de guiones rígidos. En lo profesional, hablo de desarrollar criterio comercial en el entorno donde hoy ocurren gran parte de las interacciones. Cómo responder mejor, cómo vender con más claridad, cómo sostener conversaciones con intención. Cómo convertir (vender) sin perder cercanía.

Ese es, justamente, el cambio sobre el que trabajamos en Elevora: ayudar a empresas y equipos a dejar de improvisar su comunicación comercial en digital para transformar más consultas en oportunidades reales.

Hoy vender en canales digitales no es un complemento. Cada vez más, es parte central del negocio. Y en fechas de alta demanda como por ejemplo el Hot Sale o Cyber Monday, eso se vuelve todavía más evidente: no alcanza con estar visibles. Hay que estar preparados.