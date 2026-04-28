La Capital | Información General | Hot Sale

Con el Hot Sale a la vista, capacitar equipos para vender en canales digitales va a marcar la diferencia

En la Argentina actual, vender exige más. El mercado está más competitivo, pero el canal digital sigue ganando peso

Licenciado Milton Caballero / Fundador de Elevora, especialista en ventas en canales digitales

Por Licenciado Milton Caballero / Fundador de Elevora, especialista en ventas en canales digitales

28 de abril 2026 · 20:04hs
Vender en canales digitales no es un complemento. Cada vez más

Vender en canales digitales no es un complemento. Cada vez más, es parte central del negocio. 

En la Argentina actual, vender exige más. Según la Came, las ventas minoristas pyme cayeron 5,6 % interanual en febrero de 2026. Pero, al mismo tiempo, la Cace informó que el comercio electrónico en Argentina facturó $35,3 billones en 2025 y creció 60 % interanual, 29 puntos por encima de la inflación. Ese cruce deja una señal clara: el mercado está más competitivo, pero el canal digital sigue ganando peso.

Y hoy esa discusión tiene una referencia inmediata: el Hot Sale 2026 se realizará el 11, 12 y 13 de mayo. Para muchas marcas, no es solo una fecha promocional. Es una prueba concreta de qué tan preparada está una empresa para responder rápido, atender bien y convertir mejor cuando la demanda digital se acelera.

Ahí aparece una pregunta que muchas compañías todavía no se hacen con suficiente profundidad: si cada vez más personas consultan, comparan y avanzan en digital, ¿los equipos están realmente preparados para vender bien en ese entorno? La discusión ya no pasa solo por generar más consultas. También pasa por aprovechar mejor las que ya existen.

En Santa Fe hay, además, un dato clave para mirar. Según la Cace, el comercio electrónico en la región Litoral (que incluye a la provincia) creció 181,3 % en 2024, alcanzó una facturación de $2,86 billones de pesos y representó el 13 % del total nacional. Además, casi la mitad de los consumidores de la región compra online al menos una vez al mes. Ese dato confirma que el hábito digital ya forma parte del mercado real en el que operan startups, emprendedores y pymes de nuestra región.

Desde nuestra experiencia en Elevora, acompañando a startups, emprendedores y pymes, vemos algo cada vez más claro: muchas empresas ya están en digital, pero no todas saben vender en digital. Vemos la importancia de trabajar sobre un mindset digital (que es otro mundo), criterio comercial, calidad de respuesta, atención comercial, follow up (seguimiento de consultas), escritura persuasiva y desarrollo de equipos para convertir conversaciones en oportunidades reales de venta.

Porque una cosa es estar en WhatsApp, Instagram, formularios o campañas activas. Otra muy distinta es contar con personas que sepan responder con claridad, generar confianza, leer la intención de compra y sostener una conversación comercial con método. Y ahí suele aparecer una de las pérdidas invisibles más importantes.

La velocidad del primer contacto importa. Un estudio clásico de gestión comercial digital, citado por Harvard Business Review y el relevamiento MIT/InsideSales, mostró que responder una consulta dentro de los primeros 5 minutos puede multiplicar por 21 la probabilidad de calificar esa oportunidad para una futura venta frente a responder 30 minutos más tarde (sí, 21 veces porque nuestra atención se redujo mucho). Dicho de otra manera: en digital, la atención no empieza después de vender; forma parte de la venta.

Pero responder rápido, por sí solo, no alcanza. Después del primer mensaje empieza el verdadero diferencial: saber qué decir, cómo ordenar la conversación, cómo sostener el interés, cómo hacer follow up (seguimiento de consultas) sin sonar automático y cómo acercar a esa persona a una decisión. En otras palabras, vender en digital no depende solamente de presencia. Depende de capacidad comercial.

Por eso, con el Hot Sale a la vista, la oportunidad para muchas empresas no está solo en diseñar ofertas o invertir más en difusión. También está en revisar cómo responde su equipo, cómo atiende, cómo acompaña cada consulta y qué tan preparado está para convertir ese pico de interés en resultados concretos. La campaña puede atraer tráfico. La diferencia real suele estar en la calidad de la atención comercial.

No hablamos de robotizar la atención ni de llenar a los equipos de guiones rígidos. En lo profesional, hablo de desarrollar criterio comercial en el entorno donde hoy ocurren gran parte de las interacciones. Cómo responder mejor, cómo vender con más claridad, cómo sostener conversaciones con intención. Cómo convertir (vender) sin perder cercanía.

Ese es, justamente, el cambio sobre el que trabajamos en Elevora: ayudar a empresas y equipos a dejar de improvisar su comunicación comercial en digital para transformar más consultas en oportunidades reales.

Hoy vender en canales digitales no es un complemento. Cada vez más, es parte central del negocio. Y en fechas de alta demanda como por ejemplo el Hot Sale o Cyber Monday, eso se vuelve todavía más evidente: no alcanza con estar visibles. Hay que estar preparados.

Noticias relacionadas
La CNTCP determina el sueldo mínimo del personal doméstico en Argentina.

Cuánto cobra por hora el personal doméstico según las distintas tareas en la casa

Un bólido atravesó el cielo de Argentina y Uruguay

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió

Brielle Renee Blair en brazos de su madre, antes de tocar tierra firma por primera vez en su vida.

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

flores: un camion choco en una autopista, y un cartel cayo y mato a un policia

Flores: un camión chocó en una autopista, y un cartel cayó y mató a un policía

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Lo último

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

¿Acuerdo sí o no?: los gestos hacia La Libertad Avanza generan ruido en Unidos para Cambiar Santa Fe

Dirigentes de peso del PRO y de la UCR abren la puerta a ampliar la alianza con los libertarios, pero el socialismo y Javkin están en contra
¿Acuerdo sí o no?: los gestos hacia La Libertad Avanza generan ruido en Unidos para Cambiar Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando
Ovación

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo
La Ciudad

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición
La Ciudad

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria
Policiales

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Fue algo monstruoso

Por María Laura Cicerchia
Policiales

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Fue algo monstruoso"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Ovación
En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando
Ovación

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

El ex-Newells Cocoliso González le hizo tres tantos a Libertad y es el goleador de la Libertadores

El ex-Newell's Cocoliso González le hizo tres tantos a Libertad y es el goleador de la Libertadores

Central va con todo en Venezuela y Ángel Di María juega desde el arranque

Central va con todo en Venezuela y Ángel Di María juega desde el arranque

Policiales
Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria
Policiales

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Fue algo monstruoso

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Fue algo monstruoso"

Prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

La Ciudad
Ema Monzón: No puedo dormir tranquilo si no hago algo por alguien

Ema Monzón: "No puedo dormir tranquilo si no hago algo por alguien"

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
La Ciudad

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias
Ovación

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Bebé baleado en barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por presencia de camiones
La Región

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por presencia de camiones

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

Por Luis Castro
Ovación

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex
Policiales

Prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Quieren crear boxes de estacionamiento para motos frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren crear boxes de estacionamiento para motos frente a obras

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió
Información General

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió

Milei sobre la inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

Milei sobre la inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por falsa amenaza a una escuela

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis
Ovación

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se conocieron gracias a Miguel Russo e invirtieron en un café de especialidad
Negocios

Se conocieron gracias a Miguel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención