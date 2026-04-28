Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Central ya logró la clasificación a esa instancia del Apertura y ante Universidad Central en Caracas puede ir ya quedando a punto para avanzar en la Libertadores

El once de Central que dio inicio a la Copa Libertadores 2026 en Arroyito. Fue empate con Independiente del Valle.

Central viene dulce y aspira a seguir así en el tercer escalón de una Copa Libertadores donde no se puede perder tiempo. No la empezó de la manera que hubiera querido, pero corrigió sobre la marcha y este martes (a las 21), en la lejana Caracas buscará acercarse, más temprano que tarde, a ese primer eslabón que es clasificar a los octavos de final.

Ya lo logró el viernes en Río Cuarto en el torneo Apertura, ahora ante Universidad Central otra victoria lo dejará prácticamente con el camino expedito.

A poco de andar en esta Copa Libertadores, parece que las cartas están bien marcadas en este Grupo H que integra el equipo canalla.

Hay dos favoritos, Independiente del Valle y Central, y dos que a lo sumo estarían para aspirar a ocupar ese tercer puesto que lo clasifique a la Copa Sudamericana.

Y cumplidas las dos fechas, el equipo ecuatoriano hoy está un pelín mejor posicionado que el Canalla, y el rival de esta noche bastante mejor que Libertad, un habitué copero pero que en esta edición no da la talla.

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Pero claro. Los partidos hay que jugarlos y cuando es de visitante, todo es de cuidado. El viaje, de los más largos en este caso para Central, es una contra, siempre. Por el cansancio que implica y porque siempre jugar en otro país puede representar un clima hostil.

No parece ser el caso de Venezuela, y menos de Universidad Central, un club novato en eso de dar pelea en el ámbito local y que juega su segunda Libertadores.

Qué esperar de UCV

Como dijo Francisco Solé, el mediocampista titular argentino de Universidad Central, que concedió una nota a Ovación en la previa del partido, Central jugará en una cancha de grandes dimensiones, donde podrá hacer circular la pelota y en un estadio grande que seguramente no estará cubierto de público. Fue poca gente en el debut con triunfo de UCV ante Libertad.

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UCV está por supuesto acostumbrado a ello y, aunque viajaron hinchas canallas a Caracas, seguramente serán menos de los que coparon el estadio de Libertad e hicieron sentir al equipo de Almirón como locales. Habrá que ver qué pasa en el Olímpico.

Qué busca Central en Caracas

Este Central, como el del año pasado y también el de Russo, es de plantarse de visitante y buscar imponer condiciones. El contexto es propicio entonces para ello, para ir por una victoria que alimente la ilusión de resolver rápido la clasificación a octavos. En vistas de que se vienen los playoffs del Apertura, tal vez pueda hacer planes inversos y tenga la chance de que en la Copa puede poner alternativo en cancha.

Es que esta tercera fecha puede, o no, clarificar el panorama. Una victoria en Venezuela y una próxima en casa ante Libertad, probablemente le dé el pasaporte en la cuarta fecha. Es tentador. También dependerá de lo que pase en Asunción en el otro juego, que comenzará dos horas antes.

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Así las cosas, cobra una gran relevancia, una muy buena oportunidad el encuentro de esta noche. Un empate tampoco es para despreciar y sí se debe de tratar de alejar la derrota, porque empezaría la ronda de las revanchas fuera de los clasificados.

Lo más importante de todo es que Central está bien, tiene con qué, más si como todo hace pensar esta noche Ángel Di María volverá a ser titular. Pelea en todos los frentes y podría empezar a regular cargas. Antes, por supuesto, Caracas. Paso a paso.

Las formaciones:

Universidad Central: G. Schiavone; K. Silva, A. Martínez, A. Simarra y D. Carrillo; A. González, F. Solé, S. Sosa y J. C. Zapata; J. M. Cuesta y J. Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Central: J. Ledesma; E. Coronel, I. Ovando, G. Ávila y A. Sández; F. Ibarra y V. Pizarro; E. Giménez, A. Di María/J. Fernández y J. Campaz; A. Veliz/E. Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora y TV: 21 - Fox Sports.

Estadio: Olímpico de Caracas.

Arbitro: José Burgos (Uruguay).