La Capital | Ovación | Central

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Central ya logró la clasificación a esa instancia del Apertura y ante Universidad Central en Caracas puede ir ya quedando a punto para avanzar en la Libertadores

28 de abril 2026 · 06:10hs
El once de Central que dio inicio a la Copa Libertadores 2026 en Arroyito. Fue empate con Independiente del Valle. 

Leo Vincenti

El once de Central que dio inicio a la Copa Libertadores 2026 en Arroyito. Fue empate con Independiente del Valle. 

Central viene dulce y aspira a seguir así en el tercer escalón de una Copa Libertadores donde no se puede perder tiempo. No la empezó de la manera que hubiera querido, pero corrigió sobre la marcha y este martes (a las 21), en la lejana Caracas buscará acercarse, más temprano que tarde, a ese primer eslabón que es clasificar a los octavos de final.

Ya lo logró el viernes en Río Cuarto en el torneo Apertura, ahora ante Universidad Central otra victoria lo dejará prácticamente con el camino expedito.

A poco de andar en esta Copa Libertadores, parece que las cartas están bien marcadas en este Grupo H que integra el equipo canalla.

Candidatos y otros

Hay dos favoritos, Independiente del Valle y Central, y dos que a lo sumo estarían para aspirar a ocupar ese tercer puesto que lo clasifique a la Copa Sudamericana.

Y cumplidas las dos fechas, el equipo ecuatoriano hoy está un pelín mejor posicionado que el Canalla, y el rival de esta noche bastante mejor que Libertad, un habitué copero pero que en esta edición no da la talla.

Captura

Pero claro. Los partidos hay que jugarlos y cuando es de visitante, todo es de cuidado. El viaje, de los más largos en este caso para Central, es una contra, siempre. Por el cansancio que implica y porque siempre jugar en otro país puede representar un clima hostil.

No parece ser el caso de Venezuela, y menos de Universidad Central, un club novato en eso de dar pelea en el ámbito local y que juega su segunda Libertadores.

Qué esperar de UCV

Como dijo Francisco Solé, el mediocampista titular argentino de Universidad Central, que concedió una nota a Ovación en la previa del partido, Central jugará en una cancha de grandes dimensiones, donde podrá hacer circular la pelota y en un estadio grande que seguramente no estará cubierto de público. Fue poca gente en el debut con triunfo de UCV ante Libertad.

>> Leer más: Central: Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

UCV está por supuesto acostumbrado a ello y, aunque viajaron hinchas canallas a Caracas, seguramente serán menos de los que coparon el estadio de Libertad e hicieron sentir al equipo de Almirón como locales. Habrá que ver qué pasa en el Olímpico.

Qué busca Central en Caracas

Este Central, como el del año pasado y también el de Russo, es de plantarse de visitante y buscar imponer condiciones. El contexto es propicio entonces para ello, para ir por una victoria que alimente la ilusión de resolver rápido la clasificación a octavos. En vistas de que se vienen los playoffs del Apertura, tal vez pueda hacer planes inversos y tenga la chance de que en la Copa puede poner alternativo en cancha.

Es que esta tercera fecha puede, o no, clarificar el panorama. Una victoria en Venezuela y una próxima en casa ante Libertad, probablemente le dé el pasaporte en la cuarta fecha. Es tentador. También dependerá de lo que pase en Asunción en el otro juego, que comenzará dos horas antes.

>> Leer más: Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Así las cosas, cobra una gran relevancia, una muy buena oportunidad el encuentro de esta noche. Un empate tampoco es para despreciar y sí se debe de tratar de alejar la derrota, porque empezaría la ronda de las revanchas fuera de los clasificados.

Lo más importante de todo es que Central está bien, tiene con qué, más si como todo hace pensar esta noche Ángel Di María volverá a ser titular. Pelea en todos los frentes y podría empezar a regular cargas. Antes, por supuesto, Caracas. Paso a paso.

Las formaciones:

Universidad Central: G. Schiavone; K. Silva, A. Martínez, A. Simarra y D. Carrillo; A. González, F. Solé, S. Sosa y J. C. Zapata; J. M. Cuesta y J. Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Central: J. Ledesma; E. Coronel, I. Ovando, G. Ávila y A. Sández; F. Ibarra y V. Pizarro; E. Giménez, A. Di María/J. Fernández y J. Campaz; A. Veliz/E. Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora y TV: 21 - Fox Sports.

Estadio: Olímpico de Caracas.

Arbitro: José Burgos (Uruguay).

Noticias relacionadas
Universidad Central de Venezuela recibirá a Rosario Central en la Copa Libertadores.

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Enzo Giménez no pudo jugar en la victoria de Central en Río Cuarto porque estaba suspendido. También tenía un golpe en el tobillo.

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

Central ganó en Río Cuarto y logró la clasificación a los playoffs. Ahora está a nada de terminar entre los cuatro primeros.

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Jaminton Campaz fue muy ovacionado por los hinchas de Central que estaba apostados en el aeropuerto.

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Lo último

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Netflix estrena la cuarta temporada de Envidiosa: todo lo que tenés que saber

Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

El centro asistencial para animales de compañía abrió sus puertas hace cinco días y ofrece servicios gratuitos para los usuarios de la red de salud municipal

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Por Luis Castro
Ovación

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

El argentino rival de Central: Queremos hacer historia en la Libertadores

El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Policiales
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

La Ciudad
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa