Un sueño hecho realidad: Franco Colapinto se dio el gusto de conocer a Lionel Messi

El corredor expresó el deseo de encontrarse con la Pulga y la reunión se concretó este martes en Miami, donde el fin de semana se correrá el GP de Fórmula Uno

Franco Colapinto, junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en las instalaciones de Inter Miami.

“Me encantaría conocer a Messi, pero que se dé de forma natural” . La frase pertenece a Franco Colapinto . El piloto de Fórmula 1 la pronunció durante el Road Show (gira itinerante) que se realizó el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El deseo del corredor de la escudería Alpine se convirtió en realidad.

La Pulga Messi recibió a Colapinto este martes en Miami, donde entre el 1ª y el 3 de mayo se correrá el Gran Premio de Fórmula. Fue la primera vez que ambos deportistas se ven cara a cara.

El encuentro celebrado en las instalaciones de Inter Miami tuvo también un tercer participante, Rodrigo De Paul , compañero de Messi en la selección argentina y en el equipo del estado de Florida, que jugará el sábado contra Orlando City por la liga estadounidense.

Este domingo, un día después de la presentación de Inter Miami, se espera que tanto Messi como De Paul estén presentes en el Gran Premio de Miami alentando por Colapinto.

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Durante la reunión entre Messi, Colapinto y De Paul, los tres posaron para la foto con camisetas de YPF, sponsor de la selección argentina y del piloto de Fórmula 1. Cada casaca llevaba inscripta el nombre del deportista.

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YPF fue la que hizo posible este encuentro y la que se ocupó de difundir la imagen del encuentro. "La mejor energía del mundo", la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores", publicó la empresa en sus redes sociales.

El padre del piloto, Aníbal Colapinto, reveló que su hijo mantenía charlas informales con Messi y que existía la promesa entre ambos de juntarse para "almorzar o un asado". No fue con una comida, pero el encuentro finalmente se llevó a cabo.