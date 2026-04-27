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El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

La semana seguiría con algunos altibajos pero mantendría el "anticipo" del invierno al menos hasta el fin de semana

27 de abril 2026 · 23:25hs
El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 28 de abril una temperatura máxima de 20º y una mínima de 6º, en una semana con algunos altibajos pero que mantendrá el "anticipo" del invierno al menos hasta el fin de semana.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noroeste, un registro de 6º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado por la mañana, ya con los termómetros tocando los 10º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado, con una máxima de 20º bajando a 14º en la noche.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con fuertes ráfagas solamente en la mañana y marcas entre 21º y 10º.

El jueves la máxima treparía a los 23º, pero la mínima nuevamente bajaría a 6º. El cielo estaría algo nublado.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, una máxima de 23º y una mínima que subiría hasta los 14º.

El sábado tiene previsiones de vientos intensos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Se esperan 20º de máxima y 13º de mínima, con cielo parcialmente nublado.

Para el domingo pronostican cielo algo nublado, una máxima de 20º y una mínima de 9º.

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