Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas ilegales en Instagram

Fue imputado en Santa Fe por captar jugadores con sorteos, premios en efectivo y la promoción de casinos online no autorizados. La investigación comenzó por una denuncia de Lotería provincial y derivó en un allanamiento en un barrio privado de Santo Tomé.

La audiencia de imputación por las apuestas no autorizadas se realizó en los tribunales de Santa Fe

Un hombre fue imputado en la ciudad de Santa Fe por captación ilegal de juegos de azar y de apuestas no autorizadas a través de las redes sociales. El acusado tenía cerca de un millón de seguidores en dos perfiles de Instagram donde ofrecía premios a apostadores y también promocionaba un casino ilegal .

El fiscal Roberto Olcese acusó a un joven de 25 años identificado por sus iniciales AET en una audiencia ante el juez Nicolás Falkenberg. El sospechoso fue detenido el viernes pasado en un allanamiento en su casa en un barrio privado de Santo Tomé .

El sospechoso, reseñó el fiscal, se valía de dos perfiles de Instagram para cometer los delitos. “Tenía cerca de un millón de seguidores y exhibía en reels e historias un auto Peugeot 207 negro Quiksilver que ofrecía como premio para quienes compraran números o chances”.

La investigación comenzó por una denuncia de Lotería de Santa Fe y la primera maniobra ilícita que se le detectó a AET se perpetró entre el 8 y el 30 de diciembre de 2025. “Para participar había que comprar 10 chances por 2.000 pesos; 15 por 2.500 o 35 por 4.000. El pago se hacía con transferencia a dos cuentas bancarias cuyos titulares también son investigados”, dijo Olcese, y agregó que AET ofrecía, además del auto, “tres premios en dinero y un celular Iphone 11 Pro max”.

Además del ofrecimiento de premios, a AET también se le atribuyeron otros dos hechos cometidos este año, entre el 22 de enero y el 19 de febrero, y entre el domingo 12 de abril y el martes de la semana pasada. “En ambos casos, promocionó en uno de sus perfiles en Instagram dos sitios de apuestas y casino online ilegal que no tienen autorización de la Lotería de Santa Fe”, dijo el fiscal.

“Además —añadió— captaba apostadores mediante un código promocional y un link con bonificaciones para usuarios que se registraran en esos sitios no autorizados”.

Por los delitos que le achacan haber cometido en diciembre pasado, AET fue imputado como coautor de “explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización”. Y por las promociones de este año, como autor de “promoción de apuestas no autorizadas”.