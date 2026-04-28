Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Juvenal Rodríguez y Yoana Don junto a representantes de Aroma & Co, con quienes traen el café de especialidad de Colombia.

“La gloria no tiene precio”. La recordada frase de Miguel Ángel Russo, el fallecido exentrenador de Rosario Central tiene un peso especial en la ciudad y, sobre todo, entre sus allegados. Es el caso de Yoana Don y Juvenal Rodríguez, quienes forjaron una amistad que fue creciendo en torno al director técnico y que hoy dio como fruto la creación de La Gloria Coffee , un café boutique erigido en calle España 727. “Para él era muy importante el café. Era el momento de las decisiones, de retar, tranquilizar y seguir. Lo disfrutaba mucho”, recuerdan.

Yoana es abogada, escribana y periodista. Fue elegida como Miss World Argentina en 2014 y, si bien nació en Selva, Santiago del Estero, tiene un vínculo especial con Rosario: “Me vine a estudiar cuando era muy chica. Tuve la posibilidad de recibirme, hice tres carreras y pude trabajar de lo que siempre amé hacer, que es el periodismo. Desde ese amor y ese agradecimiento hacia la ciudad es que decidimos emprender acá”. Además, será una de las figuras de La Capital +, el nuevo streaming del multimedio .

Juvenal, por su parte, es un histórico integrante del cuerpo técnico que encabezaba Russo. Actualmente, continúa su recorrido profesional en el equipo de Claudio Ubeda, en Boca Juniors. “De Rosario me enamoró la gente, el amor que le daban a Miguel y que nos dieron a nosotros. Son amigos de verdad. Estuve a punto de volver a Colombia, pero no me pude subir al avión, uno siente un amor infinito por la ciudad ”, cuenta.

Ambos se conocieron en 2023, durante el tramo final de la Copa de la Liga Profesional que terminó ganando Central. Coincidieron en el gimnasio, bajo la tutela del mismo instructor, que resultó ser un hincha fanático del Canalla. “Antes de que partiéramos a Buenos Aires, Miguel fue al gimnasio y desde ahí nació la amistad, siempre en la búsqueda de nuevos proyectos. Este tema del bar lo llegamos a hablar con él en vida, pero lo pospusimos. Después de su muerte, dijimos que era el momento de empezar y, con Yoana, que es tan activa, encontramos a las personas adecuadas para hacerlo”, relata Rodríguez.

La apertura del café

La búsqueda de Don llegó a Evelyn Bazan, dueña del local de indumentaria Diamonds. La Gloria Coffee funciona en el mismo espacio para presentar un concepto de moda y café boutique. La apertura definitiva tuvo lugar el 28 de marzo y contó con la visita de Mónica Croavara, la esposa de Russo, y de sus amigos más cercanos.

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Por supuesto que, más allá del nombre de la cafetería, los guiños al DT no terminan ahí: quienes asistan podrán pedir un “espresso Miguelo” preparado tal como le gustaba al ex entrenador. No obstante, si bien la propuesta nació como un homenaje, no se trata de un bar temático. La idea es que esta primera sucursal funcione como una prueba piloto para luego desarrollar la marca a mayor escala.

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La Gloria por dentro

La estrella de La Gloria Coffee es su materia prima. A través de la firma Aroma & Co lograron traer a Argentina la marca La Cucha, un grano de café de especialidad cultivado en altura, en Colombia, con una calificación SCA (Specialty Coffee Association) superior a los 83 puntos en todas sus variedades.

Actualmente cuentan con cinco tipos de café. Sin embargo, se encuentran completando los trámites legales para poder ampliar el catálogo a once. Eventualmente, el proyecto contempla la venta al público de bolsas fraccionadas para consumo doméstico.

La Gloria café Yoana Don y Juvenal Rodríguez junto a Evelyn Bazan, dueña de la marca de indumentaria Diamonds. Foto: gentileza La Gloria Coffee.

“Es un café premium al que el paladar argentino no está tan acostumbrado. Quisimos hacer una apuesta por ese nicho”, explica Yoana. La infusión se complementa con una carta breve, con opciones de pastelería de autor y algunos platos para desayunos y meriendas.

Otra particularidad es que ofrecerán panela, un endulzante natural colombiano. “No tiene refinamiento, entonces es 100% natural y orgánico; conserva minerales como el potasio y el magnesio. En Colombia lo usan hasta para el dolor de cabeza”, agrega Don.

Un local bien boutique

“Tenemos capacidad para 18 personas sentadas en mesas. Es un lugar chico, bien boutique. También contamos con venta de café en las cuadras del centro que nos rodean: tenemos personal que sale a ofrecerlo y, además, hacemos venta al paso”, describe.

El interior tiene una impronta con mucho diseño, pensada para “refugiarse del caos del centro”. La apuesta inicial por Rosario tiene que ver con el cariño que sienten los fundadores por la ciudad, pero también tienen en mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El emprendimiento de Yoana y Juvenal tiene origen en un homenaje a un entrenador que dejó una huella profunda en todos los sitios por los que pasó. Independientemente del lugar de nacimiento de ambos socios, La Gloria Coffee tiene fuertes raíces rosarinas y, desde el microcentro de la ciudad, apuesta a crecer y posicionarse en un segmento con fuerte competencia.