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Después de 25 años confesó un implicado en el crimen de un músico de Run-DMC

Jam Master Jay fue asesinado a balazos en 2002. Ahora un acusado admitió haber colaborado en la emboscada que terminó en homicidio

27 de abril 2026 · 21:07hs
Después de 25 años confesó un implicado en el crimen de un músico de Run-DMC

Casi un cuarto de siglo después de que el DJ y rapero Jam Master Jay, de Run-DMC, fuera asesinado a tiros, un hombre admitió este lunes ante un tribunal haber tenido un papel trascendental en un homicidio que desconcertó a los investigadores durante décadas, y que ahora suma nuevos interrogantes.

Jay Bryant, de 52 años, se declaró culpable de un cargo federal de asesinato y confesó ante un juez que ayudó a otras personas a entrar en un edificio para que pudieran emboscar al DJ (cuyo nombre verdadero es Jason Mizell) en su estudio de grabación.

Bryant le dijo a un magistrado federal: “Sabía que se iba a usar un arma para dispararle a Jason Mizell. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era un delito”.

La confesión de Bryant aporta cierto cierre a un caso enrevesado, pero también añade complejidad.

Bryant no identificó a las otras personas con las que actuó. Pero un jurado condenó en 2024 a otros dos hombres, Karl Jordan Jr. y Ronald Washington, aunque posteriormente un juez exoneró a Jordan. Washington también ha impugnado su condena.

Bajo el nombre artístico de Jam Master Jay, Mizell estaba a cargo de los tocadiscos y algunos instrumentos en Run-DMC, un trío pionero que formó con sus amigos Darryl “DMC” McDaniels y Joseph "Run" Simmons. Con éxitos de la década de 1980 como “It’s Tricky”, “My Adidas” y una versión de “Walk This Way” junto a Aerosmith, ayudaron a que el rap ascendiera desde un género urbano hasta la popularidad masiva. Run-DMC fue el primer grupo de rap con álbumes certificados oro y platino, una portada en Rolling Stone y un video en MTV. El trío fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2009. Mizell también fue mentor de otros artistas de hip hop, incluido un joven 50 Cent.

A los 37 años, Mizell fue abatido a tiros en su estudio en el barrio de Queens donde había crecido. Su muerte en octubre de 2002 siguió a los asesinatos, a finales de la década de 1990, de otras dos grandes figuras del hip hop: Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Las autoridades tuvieron dificultades con los tres casos durante años.

Jordan, ahijado de Mizell, y Washington, un viejo amigo del músico, fueron arrestados en 2020. Los fiscales afirmaron que los hombres estaban resentidos por haberse quedado sin una parte de un fallido negocio de cocaína que Mizell había intentado concretar. Aunque Run-DMC era conocido por su mensaje antidrogas, los fiscales y un testigo del juicio señalaron que el DJ se dedicaba a la venta de cocaína en sus últimos años para cubrir sus gastos y seguir siendo generoso con sus amigos después de que el dinero de la música empezara a escasear.

Bryant, quien ahora admitió su participación, entró en las hipótesis casi tres años después de los primeros arrestos, cuando se encontró su ADN en una gorra en la escena del crimen y testigos aseguraron haberlo visto entrar al edificio. Ya estaba encarcelado por cargos federales de drogas y armas, de los que desde entonces se declaró culpable.

El tío de Bryant dijo que su sobrino le contó que le disparó a Mizell cuando el DJ intentó alcanzar un arma, pero nadie más situó a Bryant dentro del estudio. "Está involucrado, pero no es el asesino”, dijo en 2024 el entonces fiscal Artie McConnell.

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