Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Mientras el plantel trabajó pensando en Universidad Central por Copa Libertadores, el resultado en el Ducó le dio una gran noticia para el torneo Apertura

El festejo de Central ante Sarmiento, en el Gigante. Después llegó Río IV y la clasificación. Ahora se aseguró definir de local los octavos de final del Torneo Apertura, gracias al resultado en el Ducó.

Central está plenamente concentrado en el partido de este martes, en el estadio Olímpico, ante Universidad Central de Venezuela , que pueda allanarle el camino en la clasificación en la Copa Libertadores . Pero antes recibió una muy buena noticia desde el Ducó, que le sirvió para el torneo Apertura.

Es que en el estadio de Huracán se enfrentaron el local y Argentinos Juniors y solo tenía que pasar una cosa para que Central se asegure quedar entre los cuatro primeros de la zona B: que no gane el Globo. Terminó en victoria de el Bicho 2 a 1 y por eso celebró el Canalla.

De esta manera, Central definirá de local la llave de octavos de final del torneo Apertura (hoy, ante Lanús), lo que no solo representa una ventaja deportiva sino, sobre todo, económica.

Tema deportivo y económico para Central

Es que, obviamente, la recaudación de esos partidos son para el club local, que además por tratarse de una instancia distinta a la fase regular, es aparte del abono regular y hasta podría cobrar un plus. Así que el beneficio es total.

Huracán lo venía ganando con el gol de Facundo Waller a los 14', pero a los 34' del primer tiempo se lo igualó Tomás Molina. Y a los 20' del segundo aumento Iván Morales.

Si el Globo hubiera ganado, quedaba a 3 puntos del Canalla y hubiera sido el único que en la última fecha podía sacarlo de los cuatro mejores.

Es cierto que con ese resultado Argentinos Juniors superó en la tabla a Central, al que dejó cuarto, pero dependiendo de los ganadores que haya en los octavos de final, los canallas podrían conservar la localía en caso de pasar.