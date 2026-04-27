La Capital | Ovación | Central

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Mientras el plantel trabajó pensando en Universidad Central por Copa Libertadores, el resultado en el Ducó le dio una gran noticia para el torneo Apertura

27 de abril 2026 · 23:07hs
El festejo de Central ante Sarmiento

Marcelo Bustamante

El festejo de Central ante Sarmiento, en el Gigante. Después llegó Río IV y la clasificación. Ahora se aseguró definir de local los octavos de final del Torneo Apertura, gracias al resultado en el Ducó.

Central está plenamente concentrado en el partido de este martes, en el estadio Olímpico, ante Universidad Central de Venezuela, que pueda allanarle el camino en la clasificación en la Copa Libertadores. Pero antes recibió una muy buena noticia desde el Ducó, que le sirvió para el torneo Apertura.

Es que en el estadio de Huracán se enfrentaron el local y Argentinos Juniors y solo tenía que pasar una cosa para que Central se asegure quedar entre los cuatro primeros de la zona B: que no gane el Globo. Terminó en victoria de el Bicho 2 a 1 y por eso celebró el Canalla.

De esta manera, Central definirá de local la llave de octavos de final del torneo Apertura (hoy, ante Lanús), lo que no solo representa una ventaja deportiva sino, sobre todo, económica.

>>Leer más: El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Tema deportivo y económico para Central

Es que, obviamente, la recaudación de esos partidos son para el club local, que además por tratarse de una instancia distinta a la fase regular, es aparte del abono regular y hasta podría cobrar un plus. Así que el beneficio es total.

Huracán lo venía ganando con el gol de Facundo Waller a los 14', pero a los 34' del primer tiempo se lo igualó Tomás Molina. Y a los 20' del segundo aumento Iván Morales.

Si el Globo hubiera ganado, quedaba a 3 puntos del Canalla y hubiera sido el único que en la última fecha podía sacarlo de los cuatro mejores.

Es cierto que con ese resultado Argentinos Juniors superó en la tabla a Central, al que dejó cuarto, pero dependiendo de los ganadores que haya en los octavos de final, los canallas podrían conservar la localía en caso de pasar.

Noticias relacionadas
Central ganó en Río Cuarto y logró la clasificación a los playoffs. Ahora está a nada de terminar entre los cuatro primeros.

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Jaminton Campaz fue muy ovacionado por los hinchas de Central que estaba apostados en el aeropuerto.

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Julián Fernández ya convirtió el segundo de Central y lo festeja junto a sus compañeros.

Central viaja a Venezuela con el motor bastante exigido, pero con el mejor combustible

Arriba Central. Los futbolistas canallas celebran uno de los tantos en la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto.

Central y el ritmo frenético de la doble competencia: ya trabaja pensando la Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

Lo último

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

El gobierno provincial envió la primera intimación para cobrar los costos de un operativo policial activado por una falsa amenaza a una escuela
Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

Ovación
A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Policiales
Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %
Economía

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles