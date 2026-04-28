La Capital | La Ciudad | motos

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Un proyecto en el Concejo propone habilitar espacios temporales en construcciones para no complicar circulación de peatones y evitar multas a trabajadores

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de abril 2026 · 06:30hs
Rosario cuenta con más de 208 mil motos sobre un total de 641 mil vehículos

Rosario cuenta con más de 208 mil motos sobre un total de 641 mil vehículos, lo que genera una fuerte demanda de espacios de estacionamiento.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo propone habilitar boxes temporales de estacionamiento para motos en obras en construcción, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y reducir conflictos con los peatones en zonas con alta actividad edilicia, además de evitar multas a trabajadores que no encuentran dónde dejar sus vehículos.

La iniciativa de la concejala Carolina Labayru (Unidos) surgió a partir del crecimiento sostenido del uso de motocicletas en la ciudad. Según datos oficiales, Rosario cuenta con más de 208 mil motos sobre un total de 641 mil vehículos, lo que genera una fuerte demanda de espacios de estacionamiento, especialmente en áreas céntricas.

>> Leer más: Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

Ordenamiento urbano

En ese contexto, Labayru advirtió que la problemática se vuelve más visible en los entornos donde hay obras en ejecución (son más de 600 en la actualidad), donde trabajadores de la construcción utilizan mayoritariamente motos para trasladarse y terminan estacionando en veredas o lugares no habilitados.

“El problema no es solo de tránsito: es de convivencia. Hoy tenés motos sobre la vereda, vecinos que no pueden circular y trabajadores expuestos a multas. Rosario tiene más de 200 mil motos. Es un cambio en la movilidad que tenemos que seguir ordenando, explicó la concejal.

El proyecto propone que las empresas constructoras puedan solicitar la habilitación de hasta tres boxes temporales por obra, que estarán ubicados en la calzada, debidamente señalizados y regulados por la Municipalidad. Estos espacios estarán destinados principalmente a operarios, aunque no serán de uso exclusivo. Funcionarán las 24 horas y no podrán ubicarse en carriles exclusivos, paradas de colectivos ni zonas prohibidas.

La iniciativa también prevé que los boxes funcionen durante toda la duración de la obra y que, en caso de resultar efectivos, puedan mantenerse de forma permanente si los vecinos lo solicitan y el municipio lo considera viable.

Al respecto, Labayru dijo: “Hoy el problema se ve sobre todo en las obras, con trabajadores que no tienen dónde estacionar. Si no ordenamos, pasa lo que vemos todos los días: motos sobre la vereda y vecinos que no pueden circular. No se trata de prohibir, se trata de organizar mejor el espacio público”.

>> Leer más: Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Prueba en obras

Además, se establece una prueba piloto de 180 días con la instalación inicial de tres espacios en puntos estratégicos de la ciudad, para evaluar su funcionamiento antes de una eventual expansión. La Secretaría de Movilidad controlará la implementación, y definirá ubicación, cantidad y condiciones.

La propuesta cuenta con el visto bueno del gremio de la construcción Uocra, que mostró su apoyo en reuniones previas a la presentación de la idea en el Palacio Vasallo.

“Muchas veces el Estado llega tarde. Acá estamos proponiendo anticiparnos a un problema que ya está en la calle. Se trata de ordenar una situación que hoy ya existe. Si no damos una respuesta, el desorden crece: motos en cualquier lado, veredas ocupadas y conflictos entre vecinos, dijo la edil oficialista.

En términos generales, la iniciativa busca anticiparse a un fenómeno urbano en expansión y ofrecer una respuesta regulatoria concreta, en un contexto donde la convivencia entre distintos actores del espacio público aparece cada vez más tensionada por los cambios en la movilidad.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: el martes sigue el frio, con una minima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Cómo es la primera plaza para perros de Rosario inaugurada en Pichincha

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Este lunes la escuela Islas Malvinas suspendió su actividad debido al fallecimiento de Luna

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Santa Fe pone a disposición una herramienta para los padres

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

Ver comentarios

Las más leídas

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Lo último

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Netflix estrena la cuarta temporada de Envidiosa: todo lo que tenés que saber

Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

El centro asistencial para animales de compañía abrió sus puertas hace cinco días y ofrece servicios gratuitos para los usuarios de la red de salud municipal

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Por Luis Castro
Ovación

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

El argentino rival de Central: Queremos hacer historia en la Libertadores

El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Policiales
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

La Ciudad
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa