La Capital | Banco Santa Fe

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

El lujoso inmueble de San Martín y Santa Fe volvería a abrir sus puertas luego de unos meses sin atender al público. ¿Para qué funcionará?

27 de abril 2026 · 14:48hs
Sede histórica del Banco de Santa Fe en Rosario

Sede histórica del Banco de Santa Fe en Rosario

La sede histórica del Banco Santa Fe en Rosario, en calle San Martín y Santa Fe, volverá a abrir sus puertas luego de unos meses de suspendidas sus actividades. En principio no será para la atención habitual sino para focalizarse en los clientes jubilados del Banco de Entre Ríos.

El edificio principal, que tiene un majestuoso salón principal, fue vaciado entre finales de diciembre y enero. Ya en febrero, operarios realizaban tareas de pintura y adecuación tanto en el interior como exterior, aunque no se decía para qué estaban trabajando.

Ahora se supo por el delegado de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, que se reutilizará para atender a jubilados que provenientes del Banco Entre Ríos (Bersa) para reubicarlos en las distintas sucursales del Banco Santa Fe ya que ambas entidades son de los mismo dueños, la familia Eskenazi.

Banco Santa Fe

"El viernes cuando visitamos a los compañeros del tesoro, nos encontramos en ese mismo lugar pusieron un montón de butacas y boxes con computadoras", contó en medios locales, en referencia a la recorrida que realizaron para apoyar desde el sindicato la medida de fuerza de los cuatro empleados del tesoro regional del Banco Central, cuya sede Rosario funciona en el subsuelo del viejo banco provincial.

La sede es parte de la arquitectura rosarina y ha sido un punto neurálgico de la actviidad bancaria y comercial de la zona. En 1952 quedó inaugurado el majestuoso edificio del viejo Banco Provincial de Santa Fe, Casa Rosario, en la tradicional esquina. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Emilio Maisonave y construido por la empresa Taiana, Pasquale y Cía.

El hall central es altísimo, similar a las estacioens de metro y coelctivos, que en uno de sus laterales cuenta con un vitraux que reproduce un mapa de la provincia de Santa Fe. Los muros están revestidos de mármol travertino nacional y los pisos por grandes losas de granito de San Luis. Las obras se iniciaron en 1943 por iniciativa de su exdirector Joaquín Lagos, el acto inaugural fue presidido por el gobernador Luis Cárcamo.

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