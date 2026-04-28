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Banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Los trapos aparecieron este martes en un jardín de Infantes y en otro establecimiento educativo. En uno de los establecimientos suspendieron las clases

28 de abril 2026 · 08:39hs
La Escuela Atahualpa Yupanqui

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Escuela "Atahualpa Yupanqui", donde hoy colgaron una bandera con un mensaje de tono mafioso. Se suspendieron las clases, pero se retomarán en el turno tarde
El jardín de infantes San Casimiro

Foto: Google Street View

El jardín de infantes "San Casimiro", una de las instituciones donde este martes dejaron una bandera con mensaje mafioso
La Escuela Atahualpa Yupanqui mantendrá el servicio de comedor al mediodía

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Escuela "Atahualpa Yupanqui" mantendrá el servicio de comedor al mediodía, y dictará clases durante la tarde

Dos instituciones educativas de la zona sur de Rosario fueron escenario este martes a la mañana de hechos intimidantes: aparecieron banderas o trapos usados como pancartas con mensajes alusivos a una disputa interna en la barra brava de Rosario Central.

En una de las instituciones se resolvió no dictar clases, al menos en el turno mañana, pero se garantizó el funcionamiento del comedor escolar y el normal dictado de clases durante la tarde.

El primero de los casos que trascendió fue el un jardín de infantes Nº 1.285 “San Casimiro” ubicado en Margis y avenida Del Rosario.

>> Leer más: Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo alrededor de las 6.20 y fue comunicado a la Policía a través de la Central de Emergencias 911.

jardin san casimiro
El jardín de infantes

El jardín de infantes "San Casimiro", una de las instituciones donde este martes dejaron una bandera con mensaje mafioso

Suspenden clases en la Escuela "Atahualpa Yupanqui"

Si bien no hubo información oficial al respecto, trascendió que el mensaje escrito sobre el trozo de género tenía que ver con las disputas de poder en la barra brava canalla.

El segundo caso se produjo en la Escuela Nª 1.347 "Atahualpa Yupanqui", ubicada en pasaje Suárez al 5000. En ese caso, la bandera tenía un mensaje idéntico al que dejaron en el jardín de infantes y las autoridades decidieron suspender las clases al menos por el turno mañana.

El trapo había sido colocado sobre el principal acceso a la institución y los estudiantes no pudieron pasar porque primero se debía esperar el arribo del personal de la Policía de Investigaciones que debía recoger indicios para la pesquisa.

Escuela Atahualpa Yupanqui 2
La Escuela

La Escuela "Atahualpa Yupanqui" mantendrá el servicio de comedor al mediodía, y dictará clases durante la tarde

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron que por ese motivo se optó por suspender las clases en el turno mañana y activar el protocolo especial para estos casos. Así y todo, se aclaró que el servicio de comedor funcionará normalmente, al igual que el dictado de clases durante la tarde.

Cómo será la actividad en la escuela

Las autoridades de la Escuela un cartel en la puerta del establecimiento que decía: "Suspendidas las clases por el día de hoy, 28/4/2026. Todos los niveles".

La directora de la Escuela, Nilda Cárdenas, señaló que la bandera fue hallada a las 6.45 por las asistentes escolares que llegaban para cumplir con sus tareas. "No era un mensaje contra la institución, pero es algo que viene ocurriendo en todas las escuelas de la ciudad. Automáticamente activamos el protocolo correspondiente. Llamamos a la Policía, llegó la PDI e hicieron todo lo de rigor", señaló Cárdenas.

"Por el momento, estamos sin dar clases. Está garantizada la normal asistencia al comedor, que será al mediodía, y las clases en el turno tarde. Al comedor asisten más de cien chicos. Los equipos de docentes y no docentes estamos muy angustiados por toda esta situación que atraviesan todas las escuelas. El mensaje que dejaron era de tipo mafioso. Lo entenderán quienes estén en eso. Nosotros como escuela no tenemos nada que ver", remarcó la docente a Telefé Rosario.

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