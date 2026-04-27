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Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial dicen que la decisión de Milei es "inconstitucional" y anticipan que irán a la Justicia

27 de abril 2026 · 09:05hs
La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó.

En los últimos días, se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el número 253, que habilita la provincialización de rutas nacionales. El gobierno de Santa Fe viene reclamando el traspaso de rutas nacionales que atraviesan la provincia, entre ellas la A012 que presenta un estado pésimo.

Pero la reciente medida de Milei, que prevé la instalación del sistema de peaje a los automovilistas para financiar obras y también el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, generó una mirada negativa de Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), quien directamente la tildó de "inconstitucional".

En declaraciones a LT8, Lasca subrayó: “De esta forma, vamos a volver al sulky o a andar en carros. Nos van a rodear de garitas por todos lados. Hay que recordar que con el nuevo plan de la Red Federal de Concesiones, sobre 9 mil kilómetros concesionados se agregaron 50 nuevas estaciones a las 40 actuales, es decir habrá un peaje cada 90 kilómetros”.

¿Traspaso de rutas inconstitucional?

“Ahora salen a provincializar rutas nacionales, a las que les pondrán peajes por todos lados. Y a eso hay que sumarles las leyes que están sacando en Río Negro, Entre Ríos, etc., para poner peajes provinciales, como existe en Santa Fe. Es increíble y claramente inconstitucional. No hay camino alternativo, hay doble imposición. No se puede entender cómo nos esquilman de esta manera”, destacó Lasca.

>> Leer más: Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

El titular del Conaduv también se refirió a la obtención de fondos para mantener las rutas. “El dinero está. Lo hemos dicho mil veces, es el dinero del impuesto a los combustibles que cada gobierno desvía para cualquier fin menos para obras de infraestructura. Además, hay impuestos a los neumáticos, lubricantes, retenciones agropecuarias”, precisó.

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“El expresidente Carlos Menem intentó disolver a la Dirección Nacional de Vialidad y no lo logró. Entonces, este decreto de Milei es una forma de quitarle las rutas a Vialidad Nacional, de no enviar los fondos para que entonces el organismo quede como algo residual. Vialidad Nacional no es corrupta. Corruptos son los funcionarios que ponen cada gobierno a la cabeza de Vialidad. En el organismo hay excelentes profesionales, técnicos, personal de carrera que trabaja en la nieva o con el calor. No es justo que le peguen a la gente de Vialidad con todo, cuando no son los responsables de que las obras no se hagan”, indicó.

>> Leer más: Traspaso de la ruta A012: el gobierno nacional aún no da definiciones sobre el trámite

Lasca adelantó que desde el Conaduv harán una presentación ante la Justicia atacando la validez constitucional del decreto de Milei. “Primero se cuestiona por la doble imposición, la falta de caminos alternativos, el traspaso de las rutas alegremente cuando se tratan de dominios público, no son de ningún presidente ni de ningún gobernador”, aclaró Lasca.

Además, adelantó que pedirán una reunión en la comisión de Obras Públicas del Congreso y de Defensa de Usuarios y Consumidores “para ver si los legisladores se ponen a trabajar sobre este tema”.

El traspaso de rutas nacionales, en veremos

Tal como lo anunció La Capital el 17 de abril pasado, el gobierno nacional ya no se hará cargo del mantenimiento y modificación de las rutas nacionales en Santa Fe. Ese día se oficializó la delegación de las obras públicas y se abrió formalmente el camino para reparar la ruta A012, así como otros corredores.

El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, habilita a la provincia para hacerse cargo de la licitación de concesiones por peaje. La normativa permite la intervención de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la administración, ampliación y mantenimiento de los caminos.

>> Leer más: La provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

El decreto 253/2026 establece una serie de restricciones y requisitos importantes para aprobar las licitaciones en este nuevo marco legal. Entre ellos, la provincia no podrá impulsar concesiones junto con otras rutas o tramos de otra jurisdicción, algo que atenta contra el plan de reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario para mejorar el acceso a los puertos del cordón industrial.

Ruta nacional A012 sin novedades

Cuando el convenio esté aprobado, el gobierno santafesino tendrá un año para finalizar la licitación y elegir quién se hará cargo de la obra pública por peaje. A continuación empezará a regir un segundo plazo de 90 días hábiles para la toma de posesión del corredor. El aval de la DNV también contempla un límite de 30 años para la delegación de competencias a la provincia; es decir, no es un cambio definitivo. El gobierno nacional no cederá el dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal de las rutas.

El gobierno de Santa Fe hizo un pedido formal para realizar trabajos de reparación sobre la A012, una de las rutas principales de la provincia, que es una segunda Circunvalación del Gran Rosario, y hasta el momento Nación no dado ninguna respuesta y todo el proceso se encuentra paralizado.

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