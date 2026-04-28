La Asociación Rosarina de Básquet gritó campeón juvenil femenino

La selección de la Liga Rosarina de Básquet se consagró campeón a nivel provincial en el torneo jugado en Venado Tuerto

Rosario celebró un nuevo título que reafirma el crecimiento y la potencia de su básquet femenino formativo.

La selección juvenil femenina de la Asociación Rosarina volvió a dejar su huella en el básquet provincial al consagrarse campeona del Torneo Interasociaciones, tras imponerse con autoridad en la final frente a la Asociación Rafaelina por 76 a 42.

El encuentro decisivo, disputado en el estadio “Mateo Migliore” de Venado Tuerto, tuvo un inicio parejo e incluso favorable para el conjunto rafaelino, que cerró el primer cuarto arriba por 20 a 19. Sin embargo, a partir del segundo parcial, las rosarinas ajustaron su juego, elevaron la intensidad defensiva y comenzaron a marcar diferencias que se ampliarían hasta el final.

Con parciales de 20-8, 17-8 y 20-6 en los siguientes cuartos, el equipo dirigido por David Della Mora dominó con claridad y selló una victoria contundente para quedarse con el título.

En el goleo se destacaron Lara Duflos con 14 puntos, Julieta Escobar con 13 y Lourdes Morosin con 11, en un equipo que mostró solidez colectiva y variantes ofensivas.

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La Rosarina de básquet camino al título

El camino al campeonato fue impecable para la Rosarina, que cerró el certamen de manera invicta. En la fase de grupos se quedó con el primer lugar tras vencer a Noroeste (98-44) y a Rafaelina (83-49). En semifinales, superó a Santafesina en un duelo más ajustado por 75 a 70, antes de volver a enfrentar y superar con contundencia a Rafaelina en la final.

Con este logro, la Asociación Rosarina no solo levanta un nuevo trofeo, sino que además ratifica el título obtenido en Sunchales 2025, consolidando su dominio en la categoría juvenil femenina.

En las posiciones finales, el podio se completó con Asociación Rafaelina en el segundo lugar y Asociación Santafesina en el tercero.

Rosario celebra así un nuevo título que reafirma el crecimiento y la potencia de su básquet femenino formativo.

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Cuerpo técnico

Entrenador: David Dellamora

Asistente técnico: Agustín García

Preparador físico: Matías Valentino

Jugadoras:

1-Ema Hernández (Temperley)

2-Emma Gómez (Paganini Alumni)

3-Lourdes Morosin (Paganini Alumni)

4-Victoria Rivili (Paganini Alumni)

5-Paulina Cabral (Paganini Alumni)

6-Clara Espíndola (Regatas San Nicolás)

7-Valentina Castillo (Náutico)

8-Julieta Escobar (Náutico)

9-Miranda Toledo (Náutico)

10-Lupe Dinsmann (Talleres RPB)

11-Morena Nigro (Talleres RPB)

12-Lara Duflos (Ben Hur)

Posiciones finales

1-Asociación Rosarina

2-Asociación Rafaelina

3-Asociación Santafesina

4-Asociación Cañadense

5-Asociación Noroeste Santafesino

6-Asociación Venadense