La Capital | Policiales | despedida

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron: piden perpetua para tres acusados

Comenzó el juicio por el crimen de Gustavo Rivero, empleado metalúrgico de 32 años. Fue asesinado de dos tiros en la zona sudoeste cuando intentó escapar de un asalto al azar.

27 de abril 2026 · 19:42hs
Gustavo Rivero tenía 32 años. En 2022 Lo mataron con dos disparos al frustrarse el robo de su auto. El crimen fue en Gálvez y Liniers. 

Gustavo Rivero tenía 32 años. En 2022 Lo mataron con dos disparos al frustrarse el robo de su auto. El crimen fue en Gálvez y Liniers. 

El crimen de Gustavo Rivero, un empleado metalúrgico de 32 años al que mataron en noviembre de 2022 al frustrarse el robo de su auto, comenzó a juzgarse en el Centro de Justicia Penal. Tres acusados de participar del trágico asalto en la zona sudoeste, cuando el conductor regresaba de una despedida del año con compañeros de trabajo, afrontan en el juicio pedidos de prisión perpetua como coautores de un homicidio cometido con el fin —no logrado— de sustraer el Peugeot 408 de la víctima.

Esa pena solicitó para los tres acusados la fiscal Carla Ranciari al comenzar el juicio ante los jueces Fernando Sosa, Lorena Aronne y Paula Alvarez. Dos de los implicados fueron detenidos cerca del lugar del crimen la noche del 24 de noviembre de 2022: Lautaro Ángel Benítez Porta y Matías Ismael Gutiérrez. El tercero es Milton Damián Sosa, capturado en abril de 2024 a partir de pericias telefónicas. Están acusados como coautores de un homicidio calificado criminis causa (es decir, cometido en conexión con un robo), además de intento de robo y la portación ilegal de armas.

Encuentro de metalúrgicos

Gustavo Rivero tenía 32 años y trabajaba en la empresa recicladora de chatarra y productora de acero Gerdau, de Pérez. La tarde anterior al crimen, al salir de su trabajo, pasó por su casa de Sanguinetti al 5500. Según contó entonces su madre a La Capital, se bañó y volvió a salir para encontrarse con sus compañeros en una despedida de año.

>>Leer más: Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Alrededor de las 3 de la madrugada siguiente estaba en su auto con una mujer en Liniers y Gálvez, a unas diez cuadras de su casa, cuando cuatro personas se acercaron, lo apuntaron con un arma y le exigieron que se bajara. Obligaron a descender a su acompañante y dos de ellos subieron al vehículo. El conductor encendió la marcha para escapar y al ver que el plan se frustraba le dispararon dos veces.

Un robo al azar

El crimen fue reconstruido en base al testimonio de la trabajadora sexual que acompañaba a Rivero y el registro de cámaras de vigilancia. La investigación arrojó que se trató de un robo al azar. Esa madrugada de viernes Rivero detuvo la marcha de su auto a las 2.58 sobre la ochava oeste de esa esquina. Las cámaras captaron que un minuto después pasaron dos jóvenes en bicicleta y miraron hacia el vehículo.

>>Leer más: Imputan al tercer acusado por el crimen de un metalúrgico en el robo frustrado de su auto en zona oeste de Rosario

Diez minutos más tarde llegaron cuatro jóvenes caminando, dos por cada vereda. Cada par avanzó desde su costado hacia el auto. Dos abordaron al conductor. Los otros obligaron a descender a la acompañante y subieron al vehículo. A las 2.59 Rivero encendió la marcha para escapar y evitar que le robaran, lo que provocó que uno de los ladrones cayera al piso desde el auto en movimiento. Al ver que el plan se frustraba los atacantes le dispararon dos veces, el auto avanzó unos metros hasta estrellarse contra un árbol y los maleantes se fueron corriendo.

Un golpe fuerte

La mujer que estaba con la víctima llamó a la policía. Malherido, Rivero les dijo a dos efectivos que llegaron al lugar cómo iban vestidos los agresores y precisó que eran delgados y de tez blanca. Enseguida falleció dentro del auto, con un disparo en la espalda que le atravesó el torso y otro que ingresó por la axila izquierda tras herirlo en el brazo.

La mujer contó que recién había subido al auto y estaban conversando cuando escucharon “un golpe fuerte” en el auto: “Veo a unos cinco pibes jóvenes que tenían armas, me bajaron del brazo y de los pelos y como el chico dueño del auto no se quería bajar se subieron dos. Arrancan fuerte hasta que siento un disparo, el auto se dio contra el árbol y se bajan y se van todos corriendo por Gálvez”, dijo.

>>Leer más: Las evidencias que dejaron presos a los homicidas de Gustavo Rivero

Los agentes de otra patrulla del Comando Radioeléctrico apresaron a los primeros dos sospechosos en la zona de Gálvez y Rouillón. Lautaro iba vestido con una remera blanca y bermuda de jean y Matías con una remera negra y jean largo azul oscuro, tal como habían apuntado Rivero y la mujer que presenció el crimen. Tenían 19 y 18 años al momento de ser detenidos.

Armas en un contenedor

En base al relato de testigos, en un contenedor de Liniers y Teniente Agneta encontraron entre restos de poda una pistola Bersa 9 milímetros con cargador y numeración limada y una Taurus calibre 45. Una pericia balística constató que los dos tiros letales partieron de una de esas armas, la calibre 9.

El último detenido, Milton Sosa, de 21 años, tenía pedido de captura desde el 1º de abril de 2024 cuando una pericia telefónica conectó su nombre con su apodo y el fiscal libró una orden de detención. Días después efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo identificaron junto a ocupantes de una cupé Peugeot RCZ en Sanguinetti y Juan XVIII, cerca de la casa de la víctima. Los tres acusados llegaron al juicio en prisión preventiva.

Noticias relacionadas
El padre del menor recibió la notificación por la amenaza a una escuela de Santa Fe

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

En un operativo del 5 de mayo de 2025 se secuestraron a un gendarme 180 kilos de hojas de coca. 

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

El joven baleado en Río de Janeiro y Gálvez está internado en el Hospital Clemente Alvarez

Está grave un hombre baleado en un presunto conflicto familiar

Otros tiempos: Jano Fernández, condenado como parte de la banda de Pupito Avalle, se mostraba con armas. 

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Ver comentarios

Las más leídas

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

Lo último

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

El gobierno provincial envió la primera intimación para cobrar los costos de un operativo policial activado por una falsa amenaza a una escuela
Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

Ovación
Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones
Ovación

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Primera C: un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Primera C: un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Policiales
Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

La Ciudad
Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece
La Ciudad

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %
Economía

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Por Patricia Martino
Economía

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia
La Ciudad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia