Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe, se refirió al trágico hecho en la escuela Islas Malvinas donde falleció una alumna de 6 años

La escuela Islas Malvinas hoy volvió a la actividad tras una jornada de luto por la muerte de Luna

Mientras la comunidad educativa retoma las clases y las familias de los alumnos se manifestaron en la puerta de la escuela , la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis , atendió las consultas de los padres y madres y la prensa: “No hay nada para objetar, fue un accidente y el desenlace es el peor porque la perdimos a Luna”.

El accidente de Luna Miqueo Cuello fue un shock para la comunidad educativa. La niña de seis años murió el domingo en el Hospital Vilela, dos días antes se había tropezado y golpeó contra un banco de material en la escuela Islas Malvinas de España y Uriburu. La familia expuso su malestar por la comunicación de la institución. “ No queremos culpar a ninguna criatura, pero da impotencia que me mi hija tropezó por los cordones , cuando yo la levanté a mi hija del piso de la dirección tenía las zapatillas atadas tal cual yo se lo hice cuando salió de mi casa”, había dicho Ricardo, el padre de la niña.

El accidente de Luna Miqueo Cuello fue un shock para la comunidad educativa. La niña de seis años murió el domingo en el Hospital Vilela, dos días antes se había tropezado y golpeó contra un banco de material en la escuela Islas Malvinas de España y Uriburu. La familia expuso su malestar por la comunicación de la institución. “No queremos culpar a ninguna criatura , pero da impotencia que me mi hija tropezó por los cordones, cuando yo la levanté a mi hija del piso de la dirección tenía las zapatillas atadas tal cual yo se lo hice cuando salió de mi casa”.

Gallo Ambrosis fue la voz oficial de la cartera de Educación en hablar ante la comunidad y desde la puerta de la escuela de barrio La Guardia, en la zona sur de Rosario. La funcionaria aseguró que están “preparados para un montón de situaciones, pero nunca para la pérdida de un estudiante en estas circunstancias”.

En el móvil de LT8, Gallo Ambrosis remarcó que el Ministerio de Educación acompañó a la familia desde el viernes “en comunicación directa con el padre y la madre” de Luna y desde el domingo un equipo multidisciplinario al que se le sumó el área de Atención a las Víctimas del gobierno de Santa Fe.

“Fue un accidente terrible, pero a la escuela actuó como tendría que actuar. Se cumplieron los protocolos, se acompañó a la familia desde el ministerio y desde el gobierno. Seguimos a disposición”, aseguró Gallo Ambrosis.

>> Leer más: Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

La funcionaria apuntó que existen dos actas sobre el accidente: una para la administración de la escuela y otra para el seguro que contrata el Ministerio de Educación de Santa Fe. “En ambas se constata que Luna se tropieza, golpea, llaman a emergencia y luego a la familia”, reveló.

Según detalló, la escuela, con más de 100 años de historia, tiene pequeños bancos adosados a la pared para que los niños y adolescentes se sienten. “No hay nada para objetar, fue un accidente y el desenlace es el peor porque la perdimos a Luna. Esto es una desgracia y ni puedo ponerme en los zapatos de las familias por el lugar que cada uno pueda procesarlo”, manifestó Gallo Ambrosis.

Frente a la manifestación de padres, Gallo Ambrosis afirmó en LT8 que sigue en contacto con la madre de Luna y agregó: “Obviamente que vamos a repensar los espacios, pero nadie podía prever que justo se golpeara. Como funcionaria y como mamá estoy conmovida. Pienso que la escuela es el mejor lugar para estar y que tanto el equipo directivo, docentes, auxiliares trabajamos para que aprendan, jueguen y disfruten. Nos invita a seguir trabajando en las escuelas”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Luna Miqueo Cuello?

Luna Jazmín Miqueo Cuello falleció este domingo al mediodía. El director del nosocomio municipal, Eduardo Casim, señaló que la paciente no presentaba fracturas en la cabeza y recordó que había ingresado en estado grave por un proceso de broncoaspiración mientras la trasladaban a bordo de una ambulancia privada.

El personal de la guardia del efector tuvo que reanimar a la niña ni bien la atendieron el último viernes, alrededor de las 15.30. Después del paro cardiorrespiratorio pasó casi 48 horas internada en la unidad de terapia intensiva y no logró recuperarse.

Los resultados de los exámenes médicos que recibió el MPA indican que la nena falleció por un traumatismo de cráneo. A partir de esta conclusión, el fiscal Matías Edery consideró que no era necesaria una autopsia para determinar el origen de las lesiones y otros detalles del caso. En esta instancia resta determinar cómo se produjo el golpe, entre otra cuestiones.

Además de las maniobras de reanimación, el equipo médico del Vilela recurrió a una cirugía de urgencia por la inflamación cerebral que presentaba la nena. Sin embargo, la operación no bastó para revertir el cuadro que detectaron en la primera tomografía, unos 20 minutos después de la estabilización.