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Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

El centro asistencial para animales de compañía abrió sus puertas hace cinco días y ofrece servicios gratuitos para los usuarios de la red de salud municipal

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

28 de abril 2026 · 09:31hs
Desde que se inauguró

Desde que se inauguró, el Hospital Animal de Rosario tiene una alta demanda.
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

La sala es amplia y está bien iluminada. Podría ser la recepción de cualquier centro de salud, si no fuera porque quienes esperan para ser atendidos están acompañados de sus mascotas: perros pequeños que se desperezan en sus regazos, gatos que asoman su cabeza desde una mochila o se acurrucan en una caja. Desde su inauguración, el Hospital Animal de Rosario ya atiende unas cien consultas por día, ofreciendo servicios gratuitos a los usuarios de la red de salud municipal y a precios accesibles para el resto de la población.

El centro asistencial abrió sus puertas el miércoles pasado, en el predio de avenida Francia al 1900, que comparte con el Instituto Municipal de Salud Animal. En el nuevo edificio funcionan tres consultorios y dos quirófanos que atienden de lunes a domingo de 8 a 20 y los feriados de 8 a 14. Y, una vez que se concluya la segunda etapa de las obras, el lugar funcionará durante las 24 horas. De acuerdo a los planes del municipio, la idea es que los trabajos estén terminados durante diciembre.

Con la habilitación del centro asistencial para mascotas, Rosario se convirtió en una de las pocas ciudades del país en contar con un hospital público de salud veterinaria. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires existen hospitales veterinarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que ofrecen atención clínica durante las 24 horas y cirugías programas o de urgencia.

En los consultorios de avenida Francia al 1900, actualmente se atienden consultas clínicas y se realizan diagnósticos ecográficos y análisis de sangre. También se realizan derivaciones para cirugías de tejidos y traumatológicas.

La atención es gratuita para los cuidadores de mascotas que son usuarios de la red de salud municipal. Las familias que cuentan con cobertura de salud (ya sea obras sociales o prepagas) pueden atender a sus animales pagando un bono contribución para la consulta de unos 15 mil pesos (un monto que equivale a 10 Gavet (un arancel establecido por el Colegio de Veterinarios de Santa Fe).

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Primero las urgencias

Elisa Martino es la directora del Hospital Veterinario de Rosario y destaca con números en la mano la importancia que tiene el centro de salud. "El mismo día de la inauguración, el miércoles pasado, atendimos 136 consultas", señala. Y la cifra se mantuvo estable en los días posteriores.

En los consultorios se atiende por orden de llegada. En la admisión se realiza un triage, un sistema de clasificación y priorización de los casos de acuerdo a la gravedad del estado de los animales, para priorizar su atención; lo mismo que aquellos que son llevados por las fuerzas de seguridad o por las asociaciones proteccionistas "que muchas veces traen los animales que fueron atropellados en la vía pública", señala Martino.

Los datos de los cuidadores de las mascotas se cargan en un sistema informático que se cruza con los usuarios del sistema público de salud. "Inmediatamente, con el DNI sabemos si las familias están adscriptas a los efectores municipales o cuentan con obra social", destaca la directora del hospital.

En el centro asistencial veterinario se priorizan las emergencias y los casos de alta complejidad. Las consultas de rutina, como vacunaciones y castraciones, continuarán realizándose también a través de la red descentralizada conformada por puestos fijos en el Centro Municipal Distrito Oeste, el Centro de Salud Pasteur y las vecinales Parque Sur y 7 de Septiembre.

>>Leer más: Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención diaria de urgencias

Un hospital con una larga historia

La apertura del hospital representa un avance en la consolidación de una red pública de atención veterinaria en una ciudad con un importante índice de presencia de animales de compañía en los hogares. De acuerdo a un informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario y las cátedras Salud Pública y Epidemiología de Medicina Veterinaria, el 60% de los hogares rosarinos tiene un perro o gato por una cuestión esencialmente afectiva.

Este número perfila a la ciudad como un territorio con alta presencia de animales, una característica que la diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 6 de cada 10 casas no cuentan con mascotas.

La encuesta arroja que en Rosario existen aproximadamente 41 perros y gatos cada 100 personas, pero la distribución de estos animales no es homogénea en el territorio rosarino. En los distritos oeste, noroeste, sudoeste y norte existe una presencia que supera en más del doble al distrito centro, y es el sudoeste el que posee mayor cantidad, con 16 perros o gatos cada 10 casas.

El centro de salud para animales de compañía tiene detrás una larga historia. Su creación data de diciembre de 2016, cuando por unanimidad el Concejo Municipal aprobó la ordenanza (Nº 9.702) que crea un hospital veterinario público con el objetivo de "brindar atención integral a animales cuyos tutores o quienes lo tengan a su cuidado, sean personas de escasos recursos, que quieran darle una mejor calidad de vida a su animal de compañía, como también el abordaje del tratamiento de animales abandonados en condiciones no saludables, o no controlados, que pueden constituirse en un factor de alto riesgo para la transmisión de enfermedades e infecciones para la salud humana", según el texto de la norma.

Las obras del edificio del hospital veterinario se pusieron en marcha a mediados del año pasado, cuando se inició la recuperación de un sector del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Los trabajos se dividieron en dos etapas. La primera consistió en la adecuación de la sala de espera, los tres consultorios, el área de admisión y los sanitarios.

La segunda etapa, actualmente en marcha, incluye la ampliación del área de internación y nuevos sectores de enfermería, radiología e imágenes, ampliando la capacidad del hospital para atención de mayor complejidad. El proyecto estará concluido antes de fin de año.

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