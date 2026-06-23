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K4OS regresa a Rosario tras agotar entradas en su primera visita

La girl band argentina inspirada en K-pop volverá a presentarse a mediados de julio en la ciudad

23 de junio 2026 · 14:49hs
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 Tau

 Tau, Ine, Mechi y Lily son K4OS, la banda de chicas que crece a pasos agigantados en la escena pop argentina.

El fenómeno del K-pop argentino K4OS regresa a Rosario tras agotar las entradas en su primera visita a la ciudad. A mediados de julio, los rosarinos tendrán una nueva oportunidad de disfrutar en vivo a Tau, Ine, Mechi y Lily.

Las cuatro jóvenes artistas, de entre 18 y 21 años, se presentaron en Rosario durante abril y brindaron un show inolvidable. Ahora, la girl band del momento invita a subirse nuevamente a la “K4OSNETA” para vivir una segunda noche “Fetch” que promete quedar en la historia del grupo.

A mediados de octubre lanzaron "4EVER", su primer disco de estudio: catorce canciones hiperpop con influencias del K-pop y del pop estadounidense tradicional. Cantado en español e inglés, el álbum transmite un mensaje de unión y empoderamiento. Además, propone un universo visual propio: cada canción cuenta con su visualizer inspirado en una película o género cinematográfico específico, con una estética cuidadosamente trabajada. El estreno oficial del disco, incluso, se realizó en un complejo de cines, reforzando ese concepto audiovisual.

>> Leer más: K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

Con sus lanzamientos anteriores lograron ingresar en los charts de YouTube de más de 15 países y, en 2025, fueron nominadas a los Premios Gardel como “Mejor Nuevo Artista”.

Cuándo se presentan las K4OS

Las K4OS se presentarán en la ciudad el viernes 17 de julio, a las 21, en Metropolitano (Central Argentino 610).

>> Leer más: De Corea a Argentina: K4os, la primera banda de K-Pop del país

Las entradas ya están disponibles a través de la página de turboentrada.com, en la boletería de Metropolitano o en Mitre 737.

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