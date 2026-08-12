Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia

El capitán de la selección argentina e Inter Miami arribó este miércoles a Estados Unidos. Su reincorporación al plantel de las Garzas no sería inmediata

Lionel Messi regresó a Miami, Estados Unidos, tras una breve estadía en Argentina con el fin de despedir a su papá, Jorge Messi, fallecido el sábado pasado. Luego de permanecer algunos días en Rosario, el futbolista volvió a su país de residencia acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro.

El avión que trasladó a la familia despegó cerca de las 22.30 de este martes del aeropuerto de Fisherton rumbo a Miami y arribó en la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Fort Lauderdale.

Messi había llegado al país el sábado luego de conocerse la noticia del fallecimiento de su papá, quien estuvo internado en un sanatorio del centro de Rosario donde falleció por complicaciones derivadas de una larga enfermedad . Durante tres días, permaneció junto a sus seres queridos en el barrio privado Kentucky, de la localidad de Funes.

La despedida de Jorge Messi

El domingo se realizó una despedida íntima a Jorge Messi, ceremonia que contó con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de la familia.

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Durante la jornada, fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio para acompañar al ídolo argentino en este difícil momento. En tanto que en la puerta de la casa natal del ídolo, en la zona sur, dejaron carteles, flores y mensajes de apoyo destinados a Messi y a sus familiares. Ahora Lionel ya está en Miami y ahora el club lo esperará sin prisa que se reincorpore al plantel de las Garzas.