La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17
Jerónimo Gómez Mattar hizo su debut en primera con solamente 16 años y es uno de los referentes de la selección argentina juvenil de Diego Placente
4 de noviembre 2025·15:57hs
A pesar del crítico momento que atraviesa Newell's en este final de año, en las divisiones inferiores del club siguen surgiendo jugadores que aportan su talento a las selecciones argentinas juveniles. En este Mundial sub-17 de Qatar 2025, Jerónimo Gómez Mattar se establece como una de las grandes promesas del fútbol argentino.
Con apenas 16 años (cumplió 17 en agosto), el mediocampista hizo su debut oficial con la primera división en la 1ª fecha frente a Independiente Rivadavia en Mendoza e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad, siendo el futbolista más joven de la historia de la Lepra en hacerlo.
En medio de la adversidad y con la presión alta de la lucha por la permanencia, este juvenil logró mostrar su talento y atrevimiento, pero también una templanza y madurez poco habitual para un jugador de su edad, la cual justifica su elección como capitán en los minutos que disputó.
Deslumbró en Bella Vista y fue ascendido al plantel superior, pero no puede disputar los últimos partidos de la Lepra en este torneo Clausura para acatar la convocatoria de Diego Placente. “Es algo hermoso lo de trabajar en la semana junto a la selección argentina, pero yo quiero estar acá, en Newell's y jugando. Por eso, cuando me toque y los minutos que sean necesarios, estaré a disposición del técnico dando lo máximo”, expresó antes de su viaje a Qatar con la Albiceleste.
Una merecida convocatoria al Mundial
Gómez Mattar dio sus primeros pasos desde Malvinas hasta Bella Vista, donde sus virtudes le valieron la consideración de los entrenadores de las juveniles de la selección argentina. Desde su madurez, portó la cinta de capitán en estas categorías y se consagró en el torneo de La Alcudia en julio pasado.
Sereno y sin perder el foco de atención en su carrera, se convirtió en una de las joyas más valiosas de la cantera leprosa. En un extenso mano a mano con Ovación, confesó que su “sueño es salir campeón con Newell's y con la selección”, pero que se mantiene trabajando “con compromiso, con mucha humildad y manteniendo los pies sobre la tierra”.
Dentro de la lista de convocados para este Mundial sub-17, el mediocampista rojinegro es el jugador argentino de mayor experiencia en primera división, ya que, desde su debut en julio de este año, acumuló seis partidos disputados con un total de 114 minutos en cancha. En su último encuentro, frente a Tigre en el Coloso, estuvo a centímetros de anotar su primer gol con la camiseta de Newell's.
Los jugadores de la selección argentina sub-17
Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Valentín Reigia (Argentinos) y Juan Manuel Centurión (Independiente).
Defensores: Fernando Closter (Independiente), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Misael Zalazar (Talleres), Santiago Silveira (Argentinos), Alejandro Tello (Racing), Thiago Yanez (Argentinos) y Mateo Martínez (Racing).
Mediocampistas: Jerónimo Gómez Mattar (Newell's), Santiago Espíndola (River), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Ramiro Tulián (Belgrano) y Felipe Pujol (Vélez).
Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos), Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River) y Gastón Bouhier (Argentinos).
