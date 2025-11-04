La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17

Jerónimo Gómez Mattar hizo su debut en primera con solamente 16 años y es uno de los referentes de la selección argentina juvenil de Diego Placente

A pesar del crítico momento que atraviesa Newell's en este final de año, en las divisiones inferiores del club siguen surgiendo jugadores que aportan su talento a las selecciones argentinas juveniles . En este Mundial sub-17 de Qatar 2025 , Jerónimo Gómez Mattar se establece como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Con apenas 16 años (cumplió 17 en agosto), el mediocampista hizo su debut oficial con la primera división en la 1ª fecha frente a Independiente Rivadavia en Mendoza e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad , siendo el futbolista más joven de la historia de la Lepra en hacerlo .

En medio de la adversidad y con la presión alta de la lucha por la permanencia, este juvenil logró mostrar su talento y atrevimiento , pero también una templanza y madurez poco habitual para un jugador de su edad, la cual justifica su elección como capitán en los minutos que disputó.

Deslumbró en Bella Vista y fue ascendido al plantel superior, pero no puede disputar los últimos partidos de la Lepra en este torneo Clausura para acatar la convocatoria de Diego Placente . “Es algo hermoso lo de trabajar en la semana junto a la selección argentina, pero yo quiero estar acá, en Newell's y jugando. Por eso, cuando me toque y los minutos que sean necesarios, estaré a disposición del técnico dando lo máximo”, expresó antes de su viaje a Qatar con la Albiceleste.

Una merecida convocatoria al Mundial

Gómez Mattar dio sus primeros pasos desde Malvinas hasta Bella Vista, donde sus virtudes le valieron la consideración de los entrenadores de las juveniles de la selección argentina. Desde su madurez, portó la cinta de capitán en estas categorías y se consagró en el torneo de La Alcudia en julio pasado.

Sereno y sin perder el foco de atención en su carrera, se convirtió en una de las joyas más valiosas de la cantera leprosa. En un extenso mano a mano con Ovación, confesó que su “sueño es salir campeón con Newell's y con la selección”, pero que se mantiene trabajando “con compromiso, con mucha humildad y manteniendo los pies sobre la tierra”.

>> Leer más: "Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Dentro de la lista de convocados para este Mundial sub-17, el mediocampista rojinegro es el jugador argentino de mayor experiencia en primera división, ya que, desde su debut en julio de este año, acumuló seis partidos disputados con un total de 114 minutos en cancha. En su último encuentro, frente a Tigre en el Coloso, estuvo a centímetros de anotar su primer gol con la camiseta de Newell's.

image (14) Jerónimo Gómez Mattar se lamenta. Recién había entrado y casi le da la ventaja a Newell's sobre Tigre. Marcelo Bustamante / La Capital

Los jugadores de la selección argentina sub-17