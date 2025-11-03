La Capital | Zoom | Café Tacvba

Meme del Real, de Café Tacvba a su debut solista, "La montaña encendida"

“Empezamos a descubrir sobre el entorno, la belleza natural”, dijo, tras mudarse a una pequeña ciudad a la orilla de un lago, donde nació su nuevo proyecto

Berenice Bautista / AP

3 de noviembre 2025 · 21:28hs
Hacer un álbum solista no estaba en los planes de Meme del Real cuando comenzó la pandemia y se mudó con su familia de la capital mexicana a Valle de Bravo, una pequeña ciudad a la orilla de un lago. “Encontramos en este espacio un lugar donde de alguna manera continuaba la vida, de otra forma de no encierro”, recordó Meme en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Empezamos a descubrir sobre el entorno, la belleza natural”.

Al principio no hubo música. “La energía de la ciudad es algo que, de pronto me di cuenta, no es que lo necesitara hacer, pero es como una droga”, señaló. “Me tardé mucho tiempo en darme cuenta que había algo que no me estaba cuadrando y cuando reconocí eso pude relacionarme mejor con el entorno y lo que imaginaba”.

Las canciones entonces “fueron alcanzando la superficie”, dijo, y comenzó la creación de “La montaña encendida”. Meme se dio cuenta de que no eran canciones como las que trabaja usualmente con Café Tacvba, su banda desde hace más de tres décadas, sino que estas tenían un sentido un poco más personal.

El título de su álbum debut solista, “La montaña encendida”, surgió en Valle de Bravo, en parte por el cambio climático, cuando un día al volver a casa vio una montaña en llamas. “Cada vez hay más incendios forestales en todo el planeta, y pues nosotros no nos libramos de eso. De pronto en la noche, la oscuridad, y ver así el rojo y la lumbre y los árboles incendiándose, sí es potente”, subrayó Meme.

A la vez relacionó el fuego con el proceso que ha pasado con el álbum y asumiendo esta nueva etapa solista. “No me he incendiado por suerte, literal, pero sí como en un sentido en el que llegué aquí circunstancialmente y me chamusqué o me estoy chamuscando, o estoy muy cerca del fuego. Y como a través de este proceso renace algo y lo que estoy escuchando, es como si me estuviera transformando”, sostuvo.

Géneros tradicionales

Una de sus canciones es “Embeces”. Llama la atención porque remite a la música del norte del país. Para Meme, no es una sorpresa, pues admite que en su universo musical cada tanto surge una canción así desde su subconsciente y la memoria que le dejó viajar con sus padres, hacia donde están sus raíces. “Mis papás son de Zacatecas, mi papá fue músico y tocaba en una orquesta… Entonces siempre tuve relación con toda esa diversidad de géneros, de aquí, de allá y de acullá”.

Meme también comparte el interés de los artistas de corridos tumbados por fusionar la música regional mexicana con música urbana y electrónica. Dijo que “desde hace años tenía la intención de hacer una canción así. ¿Qué pasaría si se encontrara con el hip hop, con la electrónica, con todo esto? De pronto salen los tumbados y digo: ¡guau, qué maravilla!”.

En “Líquenes” alcanza un nivel de introspección profunda. La describió como un “experimento sonoro” en el que confluyen sintetizadores, programación rítmica y texturas. Una de sus influencias para este tema es la película “Blade Runner”. “Para mí ha sido una pieza medular en mi cabeza, en mi gusto y en mi búsqueda por trabajar con ciertas sonoridades. Y en la película de ‘Blade Runner’, en un momento dado dice ‘I dream on music’ (sueño en música) o ‘I dream about music’ (sueño sobre música). Y ‘Líquenes’ es como estar adentro de un sueño de música”.

La otra inspiración para este tema vino de la novela “2666” de Roberto Bolaño y de calles de Buenos Aires. Otras veces Meme encuentra sus canciones en situaciones tan insospechadas como viajes en un taxi, como en el caso de “Incomprensible”.

Su propio camino musical

Luego de más de 30 décadas como tecladista y multinstrumentalista de Café Tacvba, Meme Del Real (nacido en Naucalpan en 1969 y bautizado Emmanuel del Real Díaz) es ahora protagonista de su propio proyecto solista, en un proceso que tiene muchos aspectos que le son familiares y al mismo tiempo son completamente nuevos para él. “Me ha gustado descubrir que puedo sentirme bien, también, dando la cara con el foco de atención, me da una oportunidad que no había tenido la suerte de tener, una conversación más personal y extensa a la vez. Me da esa oportunidad de explicarlo, de estar presente en el momento… de tener una conexión con el público desde otro lugar y literal, de otro lugar, no estoy detrás de un teclado”.

Uno de sus grandes referentes para dominar el escenario y establecer contacto ha sido Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacvba, “maestro de los maestros”, como lo calificó. “Sin duda he aprendido o me ha influido, pero muchísimo. Jamás voy a poder representarlo de la manera en la que lo hace. Lo voy a hacer y me relajo. Y que salga y si digo un disparate, lo diré, eso me ha ayudado”.

Café Tacvba cumplirá 37 años desde su fundación. Meme (compositor de éxitos de la banda como "Eres", "La ingrata" o "El baile y el salón") dijo que la banda se mantiene unida, pero están en un periodo de pausa tras ocho años sin descansos. "Es algo que ya necesitaba, porque cuando nos hemos dado un receso, cuando regresamos, lo hacemos con otra energía, con otra ilusión”.

Embed - Café Tacvba - Eres (MTV Unplugged)
