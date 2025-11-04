Ángel Di María, infalible de penal: cuántos lleva convertidos de manera consecutiva

La jugador estrella de Central es el máximo anotador del Canalla en el torneo Clausura. A Arroyito llegó con una buena seguidilla de goles desde los 12 pasos

Sin dudas, Ángel Di María es uno de los jugadores más determinantes del torneo. En estas 14 fechas del torneo Clausura anotó 7 goles, entregó 3 asistencias y, además, aparece entre los líderes en la mayoría de las estadísticas que tienen que ver con la producción ofensiva de los equipos.

De sus 7 goles, 4 llegaron a partir de la ejecución de remates desde el punto penal.

Y es en este rubro en el que Di María se destaca como especialista. Es que Angelito lleva 16 penales convertidos en forma consecutiva. De ellos, 12 los anotó jugando para Benfica, su club anterior, y los últimos 4 en Rosario Central .

El último penal que falló Di María fue ante Olympique de Marsella el 18 de abril de 2024 . Esto ocurrió en una tanda de ejecución de penales por la UEFA Europa League . En tanto que, para encontrar el antecedente más reciente en el tiempo regular, hay que ir un par de semanas más hacia atrás, al 29 de marzo del año pasado, contra Chaves por la Liga de primera división de Portugal.

>>Leer más: Otra actuación y gol de penal de Ángel Di María para otro enorme objetivo cumplido en Central

Fideo2SSM El último. Fideo Di María anota el segundo de Central en la victoria contra Instituto, también desde los 12 pasos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La racha de Fideo desde los 12 pasos

Luego, el 12 de mayo, empezó la notable racha de Di María desde los 12 pasos. La serie ininterrumpida de anotaciones, los primeros 12 jugando en Benfica y los últimos 4 en Central, incluye: 5 conversiones en la primera de Portugal (Arouca, Porto, Nacional, Casa Pía, Gil Vicente), 1 por Champions League (Atlético Madrid), 1 por Copa de la Liga (Sporting Lisboa, el único en una tanda de desempate), 4 por Mundial de Clubes (Boca, Auckland City, en 2 ocasiones, Chelsea) y otros 4 por el torneo Clausura (Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento, Instituto).

Otra particularidad sobre los penales convertidos por Ángel Di María en esta racha positiva es que sus conversiones llegaron casi siempre acompañando un éxito.

De los 15 partidos en los que ejecutó penales (a Auckland le hizo 2 en el mismo partido del Mundial de Clubes), sólo hubo 2 derrotas. Y las 2 se dieron jugando en Benfica: una por Liga de Portugal, como visitante de Casa Pia (1-3) y la otra por el Mundial de Clubes, en Estados Unidos, ante Chelsea (1-4). En los 13 juegos restantes con goles de Di María desde los 12 pasos, se registraron 11 triunfos y 2 empates.