Ángel Di María, infalible de penal: cuántos lleva convertidos de manera consecutiva

Sin dudas, Ángel Di María es uno de los jugadores más determinantes del torneo. En estas 14 fechas del torneo Clausura anotó 7 goles, entregó 3 asistencias y, además, aparece entre los líderes en la mayoría de las estadísticas que tienen que ver con la producción ofensiva de los equipos.
De sus 7 goles, 4 llegaron a partir de la ejecución de remates desde el punto penal.
Y es en este rubro en el que Di María se destaca como especialista. Es que Angelito lleva 16 penales convertidos en forma consecutiva. De ellos, 12 los anotó jugando para Benfica, su club anterior, y los últimos 4 en Rosario Central.
Aquel tiro al Olympique
El último penal que falló Di María fue ante Olympique de Marsella el 18 de abril de 2024. Esto ocurrió en una tanda de ejecución de penales por la UEFA Europa League. En tanto que, para encontrar el antecedente más reciente en el tiempo regular, hay que ir un par de semanas más hacia atrás, al 29 de marzo del año pasado, contra Chaves por la Liga de primera división de Portugal.
Luego, el 12 de mayo, empezó la notable racha de Di María desde los 12 pasos. La serie ininterrumpida de anotaciones, los primeros 12 jugando en Benfica y los últimos 4 en Central, incluye: 5 conversiones en la primera de Portugal (Arouca, Porto, Nacional, Casa Pía, Gil Vicente), 1 por Champions League (Atlético Madrid), 1 por Copa de la Liga (Sporting Lisboa, el único en una tanda de desempate), 4 por Mundial de Clubes (Boca, Auckland City, en 2 ocasiones, Chelsea) y otros 4 por el torneo Clausura (Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento, Instituto).
Otra particularidad sobre los penales convertidos por Ángel Di María en esta racha positiva es que sus conversiones llegaron casi siempre acompañando un éxito.
De los 15 partidos en los que ejecutó penales (a Auckland le hizo 2 en el mismo partido del Mundial de Clubes), sólo hubo 2 derrotas. Y las 2 se dieron jugando en Benfica: una por Liga de Portugal, como visitante de Casa Pia (1-3) y la otra por el Mundial de Clubes, en Estados Unidos, ante Chelsea (1-4). En los 13 juegos restantes con goles de Di María desde los 12 pasos, se registraron 11 triunfos y 2 empates.
Noticias relacionadas
Uno x uno de Central ante Instituto: Di María, otra vez determinante para un nuevo triunfo canalla
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones
"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante
Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez
Lo último
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento
Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La constructora Obring S.A. resultó adjudicataria del tramo que incluye la conexión Rosario-Victoria en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei. La firma local presentó la oferta más competitiva entre tres empresas
La Región
Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
LA REGION
Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela
Política
Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía
Política
El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad
Policiales
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Dejanos tu comentario
Las más leídas
"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante
Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez
Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"
Ovación
Ovación
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones
Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"
Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán
Policiales
Policiales
Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
La Ciudad
La Ciudad
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"
Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR
Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado
La Ciudad
Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país
POLICIALES
En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
Policiales
Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
La Región
Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
Ovación
¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?
Información general
Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Economía
El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Policiales
Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
La Ciudad
El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Política
Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete
Información General
Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General
Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
El Mundo
Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
Información General
Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Política
Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"
LA CIUDAD
Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
Negocios
Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Política
Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante