La Capital | Ovación | estadio

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

El José María Minella atesora recuerdos del fútbol argentino, pero su deterioro puso en riesgo su valor y existen polémicas versiones sobre su construcción

4 de noviembre 2025 · 15:58hs
El estadio Minella de Mar del Plata pasará a manos de una empresa inversora de Brasil.

El estadio Minella de Mar del Plata pasará a manos de una empresa inversora de Brasil.

El estadio José María Minella de Mar del Plata, histórica sede del Mundial 1978 y de partidos de la primera división del fútbol argentino, pasará a manos del Grupo Revee, una de las empresas inversoras más grandes de Brasil, por los próximos 30 años y apostarán a renovar su infraestructura.

Este acuerdo con la Municipalidad de General Pueyrredón, que tendrá opción para extenderse durante una década más, comenzará a regir a partir de este miércoles 5 de noviembre.

El grupo pertenece a un fondo de inversión de Brasil y, junto a la compañía argentina Pro Enter en este proyecto, fueron los únicos que se presentaron en la licitación con un plan de modernización integral que iniciará con una inversión de más de 20 millones de dólares en 30 años, según consignó Noticias Argentina. A su vez, apuntaron a que en un futuro la selección argentina haga de local en Mar del Plata.

image (7)
Aldosivi disputa sus partidos de local en el José María Minella.

Aldosivi disputa sus partidos de local en el José María Minella.

Un proyecto a largo plazo

Al respecto, precisaron que la modernización del estadio llevará a cabo una amplia renovación, con la instalación de nueva iluminación a nivel Conmebol, la reparación de su tribuna techada que fue cerrada en 2022, la remodelación de los baños y las cabinas de transmisión, y la realización de una zona gastronómica con retail y gaming.

>> Leer más: Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Este proyecto tendrá además la intervención del ex presidente de Banfield y la cara de la empresa a cargo, Eduardo Spinosa, representado por el Estudio Jurídico Claria & Trevisán.

El mito urbano del Minella

Distintos medios locales y nacionales mencionaron en distintas oportunidades los rumores que rondan desde hace décadas en torno a la construcción del José María Minella en la previa al Mundial 78. Estas versiones aseguran que, al momento de iniciar las obras, confundieron el proyecto marplatense con el del estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza.

Ambas estructuras se destacan por ser atípicas para la zona donde se encuentran ubicadas y, con el paso del tiempo, el mito empezó a dar señales de certeza. El Ente Autárquico Mundial 78 fue la entidad encargada de remodelar y construir los estadios para esa edición de la Copa del Mundo, pero los arquitectos se habrían confundido los planos, casi idénticos, de los estadios.

A los pocos años, el Minella se vio corroído por el salitre del mar y el deterioro de su infraestructura, sumado a la falta de mantenimiento, y los ciudadanos difundieron que contaba con características antisísmicas. Lo concreto es que el Malvinas Argentinas también resistió a los terremotos.

Tal fue su deterioro que su platea techada, en la que se llevan a cabo las transmisiones y coberturas periodísticas, que fue clausurada en 2022 para evitar mayores daños, permitiendo recibir apenas un puñado de periodistas por encuentro.

Noticias relacionadas
Gaspar Iñíguez, con la camiseta de Newells. Vino por pedido de Fabbiani. 

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

En un contexto de urgencias y necesidades en Newells, surgió una buena noticia: podrá contar con Banega.

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Jerónimo Gómez Mattar, una de las joyas de Newells, disputa el Mundial sub-17 de Qatar.

La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17

Franco Colapinto espera el anuncio de Alpine sobre su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dijo que en el GP de Brasil de la Fórmula 1 "puede pasar cualquier cosa"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lo último

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring S.A. resultó adjudicataria del tramo que incluye la conexión Rosario-Victoria en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei. La firma local presentó la oferta más competitiva entre tres empresas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad
Política

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Por Carlos Durhand
Ovación

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Policiales
Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

La Ciudad
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante