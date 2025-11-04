La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

El José María Minella atesora recuerdos del fútbol argentino, pero su deterioro puso en riesgo su valor y existen polémicas versiones sobre su construcción

El estadio José María Minella de Mar del Plata , histórica sede del Mundial 1978 y de partidos de la primera división del fútbol argentino, pasará a manos del Grupo Revee , una de las empresas inversoras más grandes de Brasil, por los próximos 30 años y apostarán a renovar su infraestructura.

Este acuerdo con la Municipalidad de General Pueyrredón, que tendrá opción para extenderse durante una década más, comenzará a regir a partir de este miércoles 5 de noviembre .

El grupo pertenece a un fondo de inversión de Brasil y, junto a la compañía argentina Pro Enter en este proyecto, fueron los únicos que se presentaron en la licitación con un plan de modernización integral que iniciará con una inversión de más de 20 millones de dólares en 30 años , según consignó Noticias Argentina. A su vez, apuntaron a que en un futuro la selección argentina haga de local en Mar del Plata .

Al respecto, precisaron que la modernización del estadio llevará a cabo una amplia renovació n, con la instalación de nueva iluminación a nivel Conmebol, la reparación de su tribuna techada que fue cerrada en 2022, la remodelación de los baños y las cabinas de transmisión, y la realización de una zona gastronómica con retail y gaming .

Este proyecto tendrá además la intervención del ex presidente de Banfield y la cara de la empresa a cargo, Eduardo Spinosa, representado por el Estudio Jurídico Claria & Trevisán.

El mito urbano del Minella

Distintos medios locales y nacionales mencionaron en distintas oportunidades los rumores que rondan desde hace décadas en torno a la construcción del José María Minella en la previa al Mundial 78. Estas versiones aseguran que, al momento de iniciar las obras, confundieron el proyecto marplatense con el del estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza.

Ambas estructuras se destacan por ser atípicas para la zona donde se encuentran ubicadas y, con el paso del tiempo, el mito empezó a dar señales de certeza. El Ente Autárquico Mundial 78 fue la entidad encargada de remodelar y construir los estadios para esa edición de la Copa del Mundo, pero los arquitectos se habrían confundido los planos, casi idénticos, de los estadios.

A los pocos años, el Minella se vio corroído por el salitre del mar y el deterioro de su infraestructura, sumado a la falta de mantenimiento, y los ciudadanos difundieron que contaba con características antisísmicas. Lo concreto es que el Malvinas Argentinas también resistió a los terremotos.

Tal fue su deterioro que su platea techada, en la que se llevan a cabo las transmisiones y coberturas periodísticas, que fue clausurada en 2022 para evitar mayores daños, permitiendo recibir apenas un puñado de periodistas por encuentro.