Britney Spears en problemas: fue detenida por conducir en estado de ebriedad

La cantante fue arrestada por la policía de California durante un operativo en carretera. El próximo mes deberá presentarse a declarar en el Tribunal Superior

5 de marzo 2026 · 13:30hs
Britney Spears, otra vez envuelta en la polémica

Este miércoles por la noche, Britney Spears volvió a quedar en el ojo de la polémica tras ser arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol. Según confirmó el medio estadounidense TMZ, la cantante fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California cerca de las 21:30 y permaneció detenida por el departamento de policía.

Tras ser esposada y trasladada a una dependencia local, donde ingresó a las 3 de la mañana y recuperó su libertad pasadas las 6 de este jueves, en función del registro de internos de la Sheriff’s Office del condado de Ventura.

Hasta el momento, Spears ni su entorno difundieron ningún comunicado respecto al incidente. Además, la implicada deberá comparecer por sus cargos ante el Tribunal Superior local el próximo 4 de mayo.

Los antecedentes polémicos de Britney Spears al volante

No es la primera vez que la cantante está involucrada en un hecho de ebriedad al volante. En octubre del año pasado, Britney fue observada en un video de una noche en la que fue vista bebiendo en exceso en un bar de la ciudad de Thousand Oaks y luego decidió conducir a pesar de que varias personas intentaban detenerla.

En las imágenes de dicho episodio, Spears circuló imprudentemente: invadió el carril de bicicletas, cruzaba de carril sin previo aviso y pasaba muy cerca de los otros autos. Además, un testigo había dicho que "casi atropelló a su amiga al salir del estacionamiento".

Sin embargo, la cantante negó las acusaciones en sus redes sociales, argumentando que quien estaba conduciendo el vehículo en esa filmación en realidad era una "doble".

Otro caso controversial con la artista como protagonista fue en 2006, la artista generó precoupación al ser fotografiada llevando a su hijo Sean, de apenas cuatro meses en ese entonces, en el regazo mientras conducía, en vez de colocarlo en una silla infantil. Frente a la repercusión mediática, Spears se disculpó públicamente y las autoridades decidieron no presentar cargos.

Un año más tarde, Spears se enfrentó a cuatro cargos menores y una amenaza de condena de cárcel tras ser acusada de conducir sin licencia y chocar un auto estacionado y luego haberse dado a la fuga. Finalmente, el caso fue archivado tras un acuerdo con el dueño del vehículo involucrado y los cargos fueron retirados.

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

¿A qué juega Amalia Granata?

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos y ganamos los buenos"

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante