Britney Spears en problemas: fue detenida por conducir en estado de ebriedad

La cantante fue arrestada por la policía de California durante un operativo en carretera. El próximo mes deberá presentarse a declarar en el Tribunal Superior

Este miércoles por la noche, Britney Spears volvió a quedar en el ojo de la polémica tras ser arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol. Según confirmó el medio estadounidense TMZ, la cantante fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California cerca de las 21:30 y permaneció detenida por el departamento de policía.

Tras ser esposada y trasladada a una dependencia local, donde ingresó a las 3 de la mañana y recuperó su libertad pasadas las 6 de este jueves, en función del registro de internos de la Sheriff’s Office del condado de Ventura.

Hasta el momento, Spears ni su entorno difundieron ningún comunicado respecto al incidente. Además, la implicada deberá comparecer por sus cargos ante el Tribunal Superior local el próximo 4 de mayo.

Los antecedentes polémicos de Britney Spears al volante

No es la primera vez que la cantante está involucrada en un hecho de ebriedad al volante. En octubre del año pasado, Britney fue observada en un video de una noche en la que fue vista bebiendo en exceso en un bar de la ciudad de Thousand Oaks y luego decidió conducir a pesar de que varias personas intentaban detenerla.

En las imágenes de dicho episodio, Spears circuló imprudentemente: invadió el carril de bicicletas, cruzaba de carril sin previo aviso y pasaba muy cerca de los otros autos. Además, un testigo había dicho que "casi atropelló a su amiga al salir del estacionamiento".

Sin embargo, la cantante negó las acusaciones en sus redes sociales, argumentando que quien estaba conduciendo el vehículo en esa filmación en realidad era una "doble".

Otro caso controversial con la artista como protagonista fue en 2006, la artista generó precoupación al ser fotografiada llevando a su hijo Sean, de apenas cuatro meses en ese entonces, en el regazo mientras conducía, en vez de colocarlo en una silla infantil. Frente a la repercusión mediática, Spears se disculpó públicamente y las autoridades decidieron no presentar cargos.

Un año más tarde, Spears se enfrentó a cuatro cargos menores y una amenaza de condena de cárcel tras ser acusada de conducir sin licencia y chocar un auto estacionado y luego haberse dado a la fuga. Finalmente, el caso fue archivado tras un acuerdo con el dueño del vehículo involucrado y los cargos fueron retirados.