Nueva Vicentin acordó con Algodonera Avellaneda reactivar las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero

La nueva administración de la cerealera ofreció un anticipo de hasta 300 mil dólares para la puesta a punto. El juez Lorenzini debe decidir si avala el acuerdo

6 de marzo 2026 · 17:43hs
Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso.

Foto: Archivo La Capital

Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso.

En un movimiento clave para el sector agroindustrial, la empresa Nueva Vicentin formalizó una oferta para celebrar un acuerdo de servicio de desmote de algodón a fazón con Algodonera Avellaneda. El convenio establece una relación de cooperación industrial por un periodo mínimo de cuatro campañas algodoneras consecutivas.

Bajo esta modalidad, la nueva administración de la cerealera proveerá el algodón en bruto, mientras que Algodonera Avellaneda pondrá a disposición su infraestructura y personal para el proceso de industrialización en sus plantas de Pinedo (Chaco) y Bandera (Santiago del Estero).

Algodonera Avellaneda se compromete además a procesar un volumen anual de 60 mil toneladas (30 mil en cada planta) y un volumen mensual de 4 mil toneladas. Además se ratifica que tanto la materia prima como los productos resultantes (fibra, fibrilla, semilla y cascarilla) son de propiedad exclusiva de Vicentin. El pago del servicio se basará en el reembolso de los costos directos e indirectos efectivamente vinculados al proceso, incluyendo mano de obra, energía, gas e insumos.

Financiamiento de Nueva Vicentin

Un aspecto destacado del contrato es el otorgamiento de un financiamiento inicial de hasta 300 mil dólares por parte de Vicentin a favor de Algodonera Avellaneda. Estos fondos tienen como destino específico el pago de deudas salariales, servicios esenciales e inversiones para la puesta a punto de las desmotadoras.

Como garantía de este financiamiento, Algodonera Avellaneda cedió los derechos de cobro de la venta de un inmueble de su propiedad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, el acuerdo implica que Algodonera Avellaneda no podrá prestar servicios de desmote a terceros sin autorización previa de Vicentin durante la vigencia del contrato. Y se incluye una cláusula que permite a Vicentin ejercer una opción de compra irrevocable sobre las plantas y activos industriales en cualquier momento del contrato.

Debido a la situación procesal de Algodonera Avellaneda, la vigencia de este acuerdo queda sujeta a la autorización judicial del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, en el marco de su concurso preventivo.

