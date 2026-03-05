Ricky Martin agotó la preventa de entradas en Rosario: precios y ubicaciones para su show

El ícono del pop latino trae su gira mundial "Ricky Martin Live 2026" a la ciudad. Este jueves, lanzó la venta de entradas

Después de un poco más de tres años sin realizar recorridos internacionales, Ricky Martin anunció su regreso a la Argentina . En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, en la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño visitará el país y hará una parada en Rosario.

Este jueves, a tan solo horas del lanzamiento, se agotaron las entradas de preventa. Y ya comenzó la venta general con todos los medios de pago: la página oficial es turboentrada.com. Paralelamente, las entradas están disponibles en la boletería del Metropolitano (Junín 501) y en Mitre al 737.

Cabe recordar que su última visita fue a principios de 2023 y finales de 2024, cuando en una experiencia llamada “Ricky Martin Sinfónico”, dio tres shows en el Movistar Arena, y regresó en febrero y marzo de 2023 recorrió el país con shows en en Villa María, Mendoza, y Rosario. Este proyecto era un homenaje a su música y a su carrera, pero llevado un paso más allá: el sueño del cantante de tocar con una orquesta sinfónica, en este caso dirigida por Gustavo Dudamel.

En este contexto, la ciudad volverá a tener su propia noche mano a mano con el puertorriqueño . El artista se presentará el 14 de abril a las 21 en el Autódromo de Rosario.

Precios de las entradas

El costo de las entradas varía según la ubicación.

General de Pie: $90.000.

Platea Silver: $150.000 .

Platea Gold: $180.000 .

Platea Platinum: $200.000 .

Platea VIP Fans: $250.000 .

image

La gira que recorre el mundo llega a Rosario

A tres años de su última visita a Sudamérica, Ricky Martin regresa con su esperada gira mundial, un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas. El tramo sudamericano arranca fuerte: el 7 de abril en Montevideo (Antel Arena), el 10 de abril en Asunción (Jockey Club), y el 14 de abril en Rosario, antes de cerrar en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Para los fanáticos rosarinos, la fecha es una oportunidad única: ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

>> Leer más: Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

El gran momento de Ricky Martin

El anuncio llega en un momento de altísima exposición para el cantante. Ricky Martin fue ovacionado recientemente durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl protagonizado por su coterráneo Bad Bunny, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Además, el artista se prepara para lanzar dos nuevos discos, lo que refuerza la sensación de que este regreso llega en uno de sus mejores momentos profesionales en años.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico.