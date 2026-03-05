La Capital | Zoom | Ricky Martin

Ricky Martin agotó la preventa de entradas en Rosario: precios y ubicaciones para su show

El ícono del pop latino trae su gira mundial "Ricky Martin Live 2026" a la ciudad. Este jueves, lanzó la venta de entradas

5 de marzo 2026 · 11:44hs
Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Después de un poco más de tres años sin realizar recorridos internacionales, Ricky Martin anunció su regreso a la Argentina. En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, en la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño visitará el país y hará una parada en Rosario.

Este jueves, a tan solo horas del lanzamiento, se agotaron las entradas de preventa. Y ya comenzó la venta general con todos los medios de pago: la página oficial es turboentrada.com. Paralelamente, las entradas están disponibles en la boletería del Metropolitano (Junín 501) y en Mitre al 737.

Cabe recordar que su última visita fue a principios de 2023 y finales de 2024, cuando en una experiencia llamada “Ricky Martin Sinfónico”, dio tres shows en el Movistar Arena, y regresó en febrero y marzo de 2023 recorrió el país con shows en en Villa María, Mendoza, y Rosario. Este proyecto era un homenaje a su música y a su carrera, pero llevado un paso más allá: el sueño del cantante de tocar con una orquesta sinfónica, en este caso dirigida por Gustavo Dudamel.

En este contexto, la ciudad volverá a tener su propia noche mano a mano con el puertorriqueño. El artista se presentará el 14 de abril a las 21 en el Autódromo de Rosario.

Precios de las entradas

El costo de las entradas varía según la ubicación.

  • General de Pie: $90.000.
  • Platea Silver: $150.000 .
  • Platea Gold: $180.000 .
  • Platea Platinum: $200.000 .
  • Platea VIP Fans: $250.000 .
image

La gira que recorre el mundo llega a Rosario

A tres años de su última visita a Sudamérica, Ricky Martin regresa con su esperada gira mundial, un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas. El tramo sudamericano arranca fuerte: el 7 de abril en Montevideo (Antel Arena), el 10 de abril en Asunción (Jockey Club), y el 14 de abril en Rosario, antes de cerrar en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Para los fanáticos rosarinos, la fecha es una oportunidad única: ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

>> Leer más: Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

El gran momento de Ricky Martin

El anuncio llega en un momento de altísima exposición para el cantante. Ricky Martin fue ovacionado recientemente durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl protagonizado por su coterráneo Bad Bunny, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Además, el artista se prepara para lanzar dos nuevos discos, lo que refuerza la sensación de que este regreso llega en uno de sus mejores momentos profesionales en años.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico.

Noticias relacionadas
La novia, la cinta de suspenso y acción protagonizada por Jessie Buckley, está disponible en las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: la nueva apuesta de Pixar, thriller, drama y acción

Buscan 233 pelados para ver una película y la convocatoria se vuelve viral

Viral: la curiosa convocatoria para reunir a 233 pelados en una sala de cine

Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Santiago Miqueo y Leandro Rojas protagonizan Teresita, la comedia musical que forma aparte de la agenda de teatro en Rosario 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Lo último

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ovación
Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana
Ovación

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Policiales
TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

La Ciudad
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa