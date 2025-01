La China Suárez le habría enviado un fuerte mensaje a Wanda Nara: "Te voy a arruinar la vida"

El conflicto entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara no para de escalar

El Wandagate pareciera no tener fin. Esta vez, el conflicto se disparó a raíz del cumpleaños de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi . La discusión fue expuesta por Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, donde contó intimidades del cruce entre ambos y precisó cómo la China Suárez participó del escándalo.

" La nena no quiso. Se puso a llorar. Ahí se matan Wanda y Mauro, se dijeron de todo. Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo", escribió Latorre.

“ En ese momento la China le manda un mensaje a Wanda. Terrible, le dice de todo: mitómana, mala persona, y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos", publicó la panelista en sus historias de Instagram. "Te voy a arruinar la vida, mitómana de mierda", fue el mensaje textual de la China a Wanda según Latorre.

Al parecer Icardi estuvo invitado al festejo de su hija Francesca, pero él solo quiere ir si va con su actual pareja, la China Suárez. Esta situación Wanda no la aceptó por lo que el conflicto continuó escalando. "La nena le pidió al padre que vaya al cumple y él le dijo que iba, pero con la novia", precisó la panelista.

“Lo que hace el despecho, porque Mauro siempre fue un padrazo, no me imaginé esto. Ojalá recapacite, que haga su vida con la China pero que no mezcle a las nenas en esta guerra. Y ojalá hoy vaya al cumple”, agregó Latorre.