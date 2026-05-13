Central vs. Racing: el equipo que pondrá Gustavo Costas para jugar en el Gigante

El entrenador apelará a una línea de tres defensores y dos carrileros para enfrentar al Canalla en el Gigante.

Adrián "Maravilla" Martínez, una de las figuras y la gran carta de gol de Racing, será titular ante Central en el Gigante.

Central y Racing se enfrentan este miércoles en Arroyito por los octavos de final del torneo Apertura, con el arbitraje de Darío Herrera y Pablo Dóvalo en el VAR. El que gane enfrentará en la semifinal a River o Gimnasia y el que pierda quedará eliminado.

El plantel de Racing, que viene de eliminar a Estudiantes en La Plata, llegó el martes a la tarde a Rosario y su entrenador, Gustavo Costas, ya tendría definido el equipo.

En el arco estará Facundo Cambeses, titular indiscutido de la Academia de Avellaneda desde hace tiempo. En la defensa, Costas volverá a parar una línea de tres, aunque aquí se presenta la primera incógnita, ya que aún no definió quién será el acompañante de Santiago Sosa y Marco Di Césare. Hay dos candidatos: Marcos Rojo o Franco Pardo.

En la mitad de la cancha, los carrileros serán Gastón Martirena y Gabriel Rojas. Uno de los volantes será Zuculini y el otro está entre Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez.

Más adelante jugará Adrián Fernández, que intentará ser el nexo con el ataque conformado por Adrián "Maravilla" Martínez y Tomás Conechny.

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La formación de Racing

Esta es entonces la probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo o Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny.