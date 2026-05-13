Rosario se prepara para la llegada de los Juegos CReAR 2026: días, horarios, deportes y propuestas

Por otro lado, el Hipódromo albergará múltiples encuentros y torneos deportivos de diversas disciplinas, tales como fútbol, rugby, hockey, vóley, básquet, newcom, esgrima, fuerza de brazos, entre otros. Además, habrá muestras de deportes náuticos, skateboarding, freestyle patín y otras actividades recreativas.
A su vez, se realizarán visitas guiadas destinadas a varias escuelas y clubes de Rosario y la región donde se recorrerá el evento y participar de las distintas propuestas.
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Cronograma de los Juegos CReAR
Jueves 14 de mayo
Hipódromo: Pre deportivos y muestras
8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Frisbee, Cricket, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.
Fan Fest: Corredor Dante Alighieri
8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Atletismo, Básquet, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand del Balneario La Florida.
Escenario principal
10: Ritmos
Capacitaciones
9 a 12 y de 14 a 17: Capacitación de Folclore. Capacitaciones de Educación Física 2026 (Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe). Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo) y Playón Hipódromo.
Viernes 15 de mayo
Hipódromo: Pre deportivos y muestras
8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Frisbee, Cricket, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.
Fan Fest
8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Atletismo, Básquet, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia, Freestyle Patín, Skateboarding y stand del Balneario La Florida.
14 a 16: Break Dance
Escenario principal
14: Ritmos
15: Gimnasia para todos
Capacitaciones
9 a 12 y de 14 a 17: Capacitación en Discapacidad. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo) y Playón Hipódromo.
Sábado 16 de mayo
Hipódromo: Pre deportivos y muestras
8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Tiro con Arco, Frisbee, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.
Torneos y encuentros
8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol infantil - Asociación Rosarina, Ardyti, Nafir y Superliga
8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol de Salón (Arofusa)
8.30 a 13: Encuentro de Mini Vóley - Asociación de Voleibol de Rosario
9 a 13: Torneo de Hockey Sub 14
9 a 17: Fuerza de Brazos
10 a 12: Encuentro de Rugby M6 y M7
12 a 17: Encuentro de Esgrima
15 a 17: Encuentro de Vóley comunitario
Fan Fest
8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Básquet, Artes Marciales, HapKido, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand del Balneario La Florida
9.00 a 12: Encuentro de Mini Básquet - Asociación Rosarina de Básquetbol
15.00 a 17: Encuentro de Básquet comunitario
Escenario Principal
11: Clase magistral de Wushu Kunfu
12: Clase magistral de Taekwondo ITF
13 a 17: Torneo de Break Dance
Visitas Guiadas
10: Historia del Parque Independencia en el Lago. Lugar de encuentro Oroño y Dante Alighieri. A cargo de la Secretaría de Deporte y Turismo. Inscribirse en: www.rosario.tur.ar
Capacitaciones
8: Charla de Rugby (Unión de Rugby de Rosario). Casa Capibaras - Hipódromo de Rosario
9 a 12: Capacitación de RCP, Primeros Auxilios y DEA (SIES). Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)
13 a 14.45: Futuro saludable - Nutrición infantil, rendimiento deportivo y cognitivo. Disertante Florencia Castellanos. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)
14.45 a 15.15: Break
15.15 a 17: Resiliencia en el deporte - Transformar la frustración en progreso. Disertante Guillermo Cavagnaro. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)
Domingo 17 de mayo
Hipódromo: Pre deportivos y muestras
8.30 a 12.30: Pre deportivos de Vóley, Tiro con Arco, Freesby, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y fútbol. Programa Visitas Guiadas.
Torneos y encuentros
9 a 14: Torneo Rugby M13 Masculino
9 a 13: Torneo de Mami Hockey Ahmar
9 a 12: Encuentro de Newcom
8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol infantil - Asociación Rosarina, Ardyti, Nafir y Superliga
8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol de Salón (Arofusa)
Fan Fest: Corredor Dante Alighieri
8.30 a 12.30: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Básquet, Artes Marciales, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand Balneario La Florida
9 a 12: Básquet 3x3 - Asociación Rosarina de Básquetbol
Escenario Principal
10: Ritmos
11: Fisicoculturismo
Visitas Guiadas
10:00 Historia del Parque Independencia: Rosedal. Lugar de encuentro: Oroño y Dante Alighieri. A cargo de la Secretaría de Deporte y Turismo. Inscripción en rosario.tur.ar
Fuera del Parque de la Independencia
8 a 17: Seminario de Taekwondo - Asociación Civil Centro Educativo de Taekwondo ITF Internacional. Complejo Municipal Emilio Lotuf
Torneo de Karate - Asociación Butoku-kai Shotokan Karate Do. Club Horizonte