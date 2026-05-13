Rosario se prepara para la llegada de los Juegos CReAR 2026: días, horarios, deportes y propuestas

El cuarta edición del evento se llevará a cabo desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo en el Hipódromo y el corredor Dante Alighieri

Los Juegos CReAR contarán con visitas guiadas para escuelas y clubes de toda la región

Los Juegos CReAR 2026 vuelve a Rosario para celebrar su cuarta edición , en un evento que se comenzará este jueves 14 y se extenderá hasta el domingo 17 a desarrollarse en el Hipódromo y el corredor Dante Alighieri entre Oroño y Caesar. Durante esta jornada, el evento presentará varias propuestas deportivas y entretenimiento para miles de chicos, chicas, jóvenes, clubes, asociaciones y familias.

Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Rosario a través del Centro Regional de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte y Turismo, tendrá diferentes espacios alrededor del Parque Independencia que mezclan deporte, educación, recreación y formación.

Sumado a ello, habrá un Fan Fest ubicado sobre Dante Alighieri, frente al Hipódromo. Allí, se desarrollarán muestras predeportivas coordinadas por las diferentes asociaciones y federaciones de la ciudad, además de ofrecer espacios recreativos y activaciones de patrocinadores. Además, los asistentes podrán asistir a clases masivas, actuaciones musicales y exhibiciones que se realizarán en el escenario principal .

Este sector tendrá un Centro de Evaluaciones a cargo del CReAR , donde los estudiantes y deportistas podrán participar de las actividades evaluativas impulsadas por el sistema de detección y desarrollo deportivo de la ciudad.

Por otro lado, el Hipódromo albergará múltiples encuentros y torneos deportivos de diversas disciplinas, tales como fútbol, rugby, hockey, vóley, básquet, newcom, esgrima, fuerza de brazos, entre otros. Además, habrá muestras de deportes náuticos, skateboarding, freestyle patín y otras actividades recreativas.

A su vez, se realizarán visitas guiadas destinadas a varias escuelas y clubes de Rosario y la región donde se recorrerá el evento y participar de las distintas propuestas.

>> Leer más: Juegos Crear 2025: la ratificación de una fiesta del deporte en Rosario

Cronograma de los Juegos CReAR

Jueves 14 de mayo

Hipódromo: Pre deportivos y muestras

8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Frisbee, Cricket, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.

Fan Fest: Corredor Dante Alighieri

8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Atletismo, Básquet, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand del Balneario La Florida.

Escenario principal

10: Ritmos

Capacitaciones

9 a 12 y de 14 a 17: Capacitación de Folclore. Capacitaciones de Educación Física 2026 (Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe). Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo) y Playón Hipódromo.

Viernes 15 de mayo

Hipódromo: Pre deportivos y muestras

8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Frisbee, Cricket, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.

Fan Fest

8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Atletismo, Básquet, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia, Freestyle Patín, Skateboarding y stand del Balneario La Florida.

14 a 16: Break Dance

Escenario principal

14: Ritmos

15: Gimnasia para todos

Capacitaciones

9 a 12 y de 14 a 17: Capacitación en Discapacidad. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo) y Playón Hipódromo.

Sábado 16 de mayo

Hipódromo: Pre deportivos y muestras

8.30 a 17: Pre deportivos de Vóley, Tiro con Arco, Frisbee, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y Fútbol. Programa Visitas Guiadas.

Torneos y encuentros

8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol infantil - Asociación Rosarina, Ardyti, Nafir y Superliga

8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol de Salón (Arofusa)

8.30 a 13: Encuentro de Mini Vóley - Asociación de Voleibol de Rosario

9 a 13: Torneo de Hockey Sub 14

9 a 17: Fuerza de Brazos

10 a 12: Encuentro de Rugby M6 y M7

12 a 17: Encuentro de Esgrima

15 a 17: Encuentro de Vóley comunitario

Fan Fest

8.30 a 17: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Básquet, Artes Marciales, HapKido, Tenis de Mesa, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand del Balneario La Florida

9.00 a 12: Encuentro de Mini Básquet - Asociación Rosarina de Básquetbol

15.00 a 17: Encuentro de Básquet comunitario

Escenario Principal

11: Clase magistral de Wushu Kunfu

12: Clase magistral de Taekwondo ITF

13 a 17: Torneo de Break Dance

Visitas Guiadas

10: Historia del Parque Independencia en el Lago. Lugar de encuentro Oroño y Dante Alighieri. A cargo de la Secretaría de Deporte y Turismo. Inscribirse en: www.rosario.tur.ar

Capacitaciones

8: Charla de Rugby (Unión de Rugby de Rosario). Casa Capibaras - Hipódromo de Rosario

9 a 12: Capacitación de RCP, Primeros Auxilios y DEA (SIES). Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)

13 a 14.45: Futuro saludable - Nutrición infantil, rendimiento deportivo y cognitivo. Disertante Florencia Castellanos. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)

14.45 a 15.15: Break

15.15 a 17: Resiliencia en el deporte - Transformar la frustración en progreso. Disertante Guillermo Cavagnaro. Sala de Reuniones Comisariato (Hipódromo)

Domingo 17 de mayo

Hipódromo: Pre deportivos y muestras

8.30 a 12.30: Pre deportivos de Vóley, Tiro con Arco, Freesby, Muestra de SUP, Remo, Kitesurf, Canotaje, Vela, Clubes de la Costa, Autódromo de Rosario, Skateboarding, Freestyle Patín, Pesca con Mosca y fútbol. Programa Visitas Guiadas.

Torneos y encuentros

9 a 14: Torneo Rugby M13 Masculino

9 a 13: Torneo de Mami Hockey Ahmar

9 a 12: Encuentro de Newcom

8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol infantil - Asociación Rosarina, Ardyti, Nafir y Superliga

8.30 a 12.30: Torneo de Fútbol de Salón (Arofusa)

Fan Fest: Corredor Dante Alighieri

8.30 a 12.30: CReAR Evaluaciones, Pre deportivos de Ajedrez, Hockey, Golf, Fútbol, Rugby, Básquet, Artes Marciales, Pickleball, Handball, Escalada, Halterofilia y stand Balneario La Florida

9 a 12: Básquet 3x3 - Asociación Rosarina de Básquetbol

Escenario Principal

10: Ritmos

11: Fisicoculturismo

Visitas Guiadas

10:00 Historia del Parque Independencia: Rosedal. Lugar de encuentro: Oroño y Dante Alighieri. A cargo de la Secretaría de Deporte y Turismo. Inscripción en rosario.tur.ar

Fuera del Parque de la Independencia

8 a 17: Seminario de Taekwondo - Asociación Civil Centro Educativo de Taekwondo ITF Internacional. Complejo Municipal Emilio Lotuf

Torneo de Karate - Asociación Butoku-kai Shotokan Karate Do. Club Horizonte