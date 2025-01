Wanda, La China, Icardi y L-Gante: ¿por qué nos seduce tanto el chisme?

“ ¿Qué opinan de la novela de Wanda ? ”, pregunta alguien en una reunión de cumpleaños. “La verdad es que no tengo una opinión formada”, responde una. “Lo único que puedo decir es que me hice fan de la producción de memes”, agrega otra entre risas. “ Hablemos del Wandagate, por favor ”, grita alguien al calor de este enero en la ciudad. “Ni loco me subo. El país se hunde y lo que menos me importa es esta novela”, responde otro. “Pase lo que pase, siempre del lado Wanda de la vida”, sentencia uno más.

Las batallas amorosas se transmiten como noticias. Para unos es un debate superficial. Para otros, puro aburrimiento y falta de una verdadera ficción en la pantalla chica. Para muchos, se trata sólo de fingir demencia y dejarse atrapar por el bardo para no pensar en la realidad. Para todos, en algún punto, también significa lidiar con un lado B que no queremos asumir: el de chismosos. ¿Qué nos llama tanto la atención? ¿Qué nos da tanta vergüenza?

“Lo que atrae del chimento es saber qué paso. Como atrae saber qué pasó con el vecino o con un familiar. Como atrae saber porqué la tía se separó del tío”, dice el periodista de espectáculos Juan Junco.

Hablar de Wanda, la China, Icardi, L-Gante y hasta de Colapinto –más allá de su performance deportiva de la Fórmula 1– se convirtió en moneda corriente. Y quienes se niegan a hablar del tema terminan cayendo en el enredo con una opinión aunque sea en contra a la primera de cambio.

“Cuesta asumirse interesado en este tema porque se supone que no es lo que la sociedad pretende de uno. Estos son temas de señora de barrio. No tienen que ver con la cultura sino con el espectáculo, si se trata de algo serio es interesante, pero si es chiste es joda. El chimento suena a un género menor. Pero a todos les gusta formar parte, saber qué pasa y enterarse, como sucede con Yuyito y Milei”, dice Junco.

La novela del verano

Lejos, muy lejos, del folletín (esa novela que se degustaba en dosis a través de la radio, la televisión, o el diario) el consumo de la narración romántica de hoy va a una velocidad inigualable. Todo está al alcance de la mano. Todo entra en un feed o dura lo que dura una story de Instagram: 24 horas y chau.

La semióloga e investigadora de la UNR Olga Corna se asume analizadora del tema del momento: el Wandagate. Para Corna, lo principal es desmenuzar cada escenario detrás del caso para poder hablar.

“Uno, es el manejo del dinero al estilo Hollywood. Dos, es el de los varones o maridos de ahora y de antes. Tres, los engaños. Cuatro, las mujeres de esta historia, lo que muestran, lo que no y sobre todo lo que ganan con el despelote. Cinco, el de los panelistas. Seis, el del chisme”, explica la especialista.

1-La plata

Queramos o no estamos sumergidos desde hace por lo menos dos meses en flor de culebrón. Un mar de infidelidades, capturas de pantalla, chats calientes, reclamos por cuota alimentaria, carteras de Fendi, Gucci, Buittón, Hermés, amenazas, tetas y colas, bozal legal, hamburguesas, hijos e hijas, casas de ensueño, tatuajes, anillos de brillante y piscinas cristalinas nos abdujo.

No es "Dinastía", tampoco una novela turca, pero esta historia tiene un aire internacional y algunas malas lenguas dicen que por momentos una guionista: Wanda Nara. Es que algunas cosas parecen salidas de la ficción y quién sino la mujer que se hizo a sí misma sería capaz de tirar tanta letra.

“Yo me hice. Yo manejo. Yo hablo italiano. Yo hablo ruso. Yo firmé la venta de este club y de este otro. Yo hice el reality más visto”, resume Corna y completa: “Wanda Nara construyó su carrera sola. Desde pasearse con los calzoncillos de Maradona hasta venderse virgen. Se hizo sola”.

El culebrón tiene algo de Miami, otro poco de Milán, algunos flashes de Paris, una pizca de Japón en sangre y mucho pero mucho de argentinidad al palo. Eso sí, al ritmo de la cumbia 420 y el RKT. Y cada tanto un mate y un asado nos recuerda que esta novela sigue siendo argenta aunque entre Navidad y Año Nuevo hasta hayamos visto a un Icardi frente a un hogar con un pincho de malvaviscos dorándose al fuego.

Ya lo dijo Wanda cuando fue al programa de Susana: estar con L-Gante es volver a ser la de siempre. La Wanda del barrio, la de la sillita en la vereda. Eso sí, sin resignar nada de lo conseguido hasta acá, que es mucho, y se mide en los metros cuadrados de todo su vestidor.

“Wanda también se hizo a sí misma físicamente. Si la comparamos con la del comienzo es una rubia fina, de mentón perfilado, ojos rasgados, ostentando joyas y carteras”, dice Corna.

Y en cuestión de dinero incluso en medio del escándalo todo parece ir en punta. A contrapelo del rumbo del país que sigue en una profunda crisis Wanda sigue sumando al arca. Tal vez es como lo cantó Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Y desde que Icardi apareció con la China el boom de ventas de la línea de cosméticos de Wanda se disparó apenas se blanqueó el romance. Soldout en tapa ojeras y máscaras de pestañas. Clin caja y fin.

2-Los varones

El club de los abandonados está encabezado por Maxi López que en su momento fue dejado por Wanda a cambio de su mejor amigo: Icardi. A él ella le llevó a los chicos para pasar las fiestas y se mostraron juntos con L-Gante.

Del otro lado, Nicolás Cabré pidió un resguardo para la hija en común con la China y se preocupó de que no quede expuesta frente al escándalo.

Benjamín Vicuña montó una pelea en Ezeiza porque al momento de llevarse a los dos hijos que tiene con ella, la China entre selfie y selfie se olvidó del permiso para que él pueda sacarlos del país. Él grita, ella se ofende, todo queda filmado. Migraciones allana las cosas, y los chicos vuelan a Chile sin problemas.

“Eso sí, ninguno pareciera juzgarlas a ellas como mujeres y como madres. Al menos públicamente ninguno dice nada. En todo caso lo que sobresale es la protección de los hijos que quedan muy jodidos con todo esto”, dice Corna.

Contra todo pronóstico es L-Gante el único héroe en este lío. Hoy parece ser el que pone paños fríos y asume que la separación con Wanda no estuvo atravesada ni por engaños, infidelidad, ni por conflictos. Saturación y circo. L-Gante cerró: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”.

3-Las mujeres

La China explota su look angelical que trae desde el pasado, desde el team de Cris Morena. Para la noche del 31 de diciembre se puso un vestido blanco largo de encaje que hasta pareció (guiño, guiño) de novia.

“Hay que decir que donde la China asienta el ojo, asienta el embarazo. Total, pareciera decir, alguien va a alimentar a los pibes”, sentencia Corna. Y con esa frase vaticina tal vez la posibilidad de un hijo en común con Mauro Icardi. ¿Será?

Como quien no quiere la cosa también aparecen las anteriores de ellos y las actuales de los anteriores de ellas. Eugenia Tobal, la ex de Cabré que no quiere hablar del tema. Y Pampita, la ex de Vicuña que asegura que con la China son familia porque ante todo hay hermanos y hermanas en el medio.

“Parece toda una Madre Teresa”, dice Corna. Eso sí, no de Calcuta sino de la llanura pampeana bien nuestra.

4-Los engaños

Que Icardi y la China se conocieron en 2021 en Paris pero que al final no pasó nada. Que Wanda encontró algunas pruebas. Que el “Otra familia que te cargaste por zorra” fue por ella. La crisis. El divorcio. La enfermedad. Los contratos para trabajar en Argentina. La colaboración musical con L-Gante y el amorío. Hace poco el cumbiero dijo que llevan tres años de novios. Lo de Icardi y la China también parece venir de antes. Pero fue recién luego de las capturas y las especulaciones que se viene la foto y el blanqueo en el feed.

“Hay que retirarse cuando una deja de estar bien en un lugar”, dijo Wanda al levantar el Martín Fierro de la moda y confirmó la ruptura con el padre de sus hijas.

“Se que con vos estoy donde debo estar”, confesó Icardi al mostrarse al fin con la China.

Ella en el medio se hizo ver paseando por Madrid con Colapinto, se tatuó un 43 en la costilla y parece que el joven corredor aceleró y salió de ahí maravilla.

En el fin de semana del chat más caliente levantó polvareda, pero también sirvió para que en medio de la destrucción de contenidos de Educación Sexual Integral por parte del gobierno la Fundación Huésped aprovechara para difundir cuidados sexuales femeninos: “Todos hablando de la hamburguesa y nadie de cómo cuidarla”.

5-Los panelistas

Los chismes se trafican como nunca a la vista de todos y por los perfiles oficiales en las redes sociales de protagonistas y periodistas. Arde Troya con cada posteo y se avecina la Tercera Guerra Mundial cuando algo nuevo se publica.

Un nuevo modo de la comunicación que para unos es más democrático para otros un golpe más al periodismo tal como lo conocíamos.

“El enigmático ya no funciona para las nuevas generaciones porque están hiperconectadas. En cambio si para las viejas generaciones porque siguen pegadas a la tele. Pero ya no existe la exclusiva, la primicia, el acá sí pero no en otro lado. Ahora son ellos sus propios generadores de contenido, lo publican, lo anuncian y lo manejan como quieren en sus propias redes”, cuenta Junco.

Hasta Yanina Latorre que estaba de vacaciones tuvo que ponerse a trabajar minuto a minuto con los últimos chimentos. Pero antes mucho antes se sentó en el tradicional living de Susana Gimenez y le dijo con seguridad: “A vos todos te mienten”.

Chusma y chisme

El chisme es el relato transmitido. "El nuevo museo del chisme" de Edgardo Cozarinsky dice que “se cuenta algo de alguien, y ese relato se transmite porque es excepcional el alguien o el algo: puede que se cuente una trivialidad de un alguien prestigioso, o un algo insólito de un sujeto oscuro; difícilmente, una trivialidad de un desconocido”.

Nada en la vida de los famosos y mediáticos suele ser muy elaborado. Toda historia es en apariencia sencilla. El relato se basa en la simpleza del más humilde de los antiguos folletines. La hipérbole es lo que la convierte en importante lo más banal. “Sos el amor de mi vida. Sin vos no puedo nada. Los enamoramientos son rápidos. Todo es exageración. Las separaciones también”, dice Olga Corna.

Todo se muestra bajo un cristal con aumento. Lo importante no es la noticia. Lo importante es llamar la atención. El Wandagate parece tener mucho de eso.

Para Juan Junco, el caso tiene todo lo que hay que tener: “Engaño, juventud, sexo, envidia. A muchos tipos les gustaría estar con una mina como la China pero cuidado que no sea ni la vieja ni la hermana. Tiene deseo porque les gustaría vivir esa historia y muchas mujeres también quisieran ser ella”.

Y si todavía la duda es qué tiene el chisme que tanto atrae basta citar un estudio de la Universidad de Pavía realizado en dos grupos de estudiantes. Al primero se le contó que alguien de la universidad estaba embarazada. Al otro se le contó una historia personal sobre una lesión deportiva. En el grupo uno se liberó mayor cantidad de oxitocina (hormona asociada al placer) y menor cortisol (hormona asociada al estrés) comparado con quienes escucharon la segunda historia que no provocó la misma revolución hormonal. Conclusión: un chismecito también es fantasía. Por un lado, relaja y por otro, da un subidón.

Todavía no sabemos si esta pequeña ficción-realidad escandalosa tendrá larga vida. Tampoco tenemos la certeza de que deje huellas. Tal vez mañana el escándalo sufra un giro, cambie de forma o de protagonistas. Entre el agotamiento y la novedad, el público espera que ante todo la resolución sea corta. Un final fugaz y liviano. Al ritmo de las redes sociales y el calor del verano.