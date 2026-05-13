Rodrigo Lussich llega a Rosario: "Prefiero que me reconozcan por reírse conmigo antes que por una primicia"

“Me interesa que la gente se ría conmigo y me reconozca por eso, y no porque le conté una primicia. Estoy en plena transición, estoy cambiando la piel ”. Así definió Rodrigo Lussich el momento personal y profesional que atraviesa. Después de más de 15 años ligado al mundo del espectáculo y convertido en una de las caras más reconocidas de la televisión argentina, el conductor uruguayo transita una etapa en la que busca dedicarse cada vez más al humor. En ese contexto llega a Rosario con “Acelerado”, su primer unipersonal. La cita será el sábado 16 de mayo, a las 21, en el Multiespacio Nicasio (San Lorenzo 1055).

Una infancia “hippie” en los años 70, sus primeros años en Argentina, historias familiares, experiencias amorosas, viajes y situaciones desopilantes de la televisión forman parte de este show atravesado por el humor filoso y vertiginoso que lo caracteriza. Pero más allá de la carcajada, en “Acelerado” también aparece otra faceta de Lussich : una más íntima y alejada del lugar donde durante años fue reconocido por el público, el mundo del espectáculo y el chimento.

Después de tres años recorriendo el país junto a su histórico socio Adrián Pallares con “Dos hombres buenos”, Lussich decidió animarse por primera vez al formato más puro del stand up: solo frente al público, sin personajes ni artificios, contando su propia historia. Así nació “Acelerado”, un show que tuvo sus primeras funciones en 2025 en España, todavía bajo el nombre “Argentino que huye (sirve para otra batalla)”. Tras el éxito y el buen recibimiento en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, regresó a Buenos Aires para terminar de darle forma definitiva al espectáculo, que ahora llega a Rosario.

Antes de su presentación en la ciudad, Lussich conversó con La Capital sobre esta nueva etapa personal y profesional y el deseo de correrse de la farándula para acercarse cada vez más al humor. En la charla también recordó a Mercedes “Meche” Portillo, histórica productora de “Intrusos”, creadora de secciones icónicas del programa como “Los Escandalones” y una de las personas más importantes de su vida.

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Rodrigo Lussich llega a Rosario con "Acelerado"

-¿Cómo nace “Acelerado” y con qué se va a encontrar el público en este nuevo unipersonal?

“Acelerado” es un show de stand up. Yo venía a hacer un espectáculo con mi socio Pallares, que hicimos durante tres años y que tenía un código más teatral. En ese espectáculo había mucho humor, había varios monólogos. Eso me dio la confianza de decir voy a probar stand up al cien, que es un mundo que me gusta mucho, que tenía ganas de experimentar, de transitar y que me desafía también a algo que yo quiero hacer, que es dedicarme más que nada al humor. Entonces me rodeé de gente que sabe el código, me dirigió Dario Orsi que es un standapero de toda la vida, que , me ayudó a guionar el show, y salió este espectáculo que en realidad lo estrené en España, con otro título. Hice cuatro funciones, en Madrid, en Valencia, en Málaga y en Barcelona y volví en febrero a Argentina, terminamos de armarlo, de escribirlo, de ensayarlo, y en abril lo estrené en Buenos Aires. Y compruebo que la cosa funciona y que la gente se divierte mucho.

-Ahora te subís solo al escenario, ¿cómo te llevas con esa idea de estar en un mano a mano con el público, después de tener a ese compañero que también te acompaña en la televisión?

Con Adrián hicimos 100 funciones y gira por todo el país, pero era un show que estaba más orientado al teatro comercial, a teatros grandes y más ligado a mundos faranduleros. Era un espectáculo vinculado a nuestro show televisivo. Ese espectáculo cumplió su ciclo, y yo tenía ganas hacer el stand-up clásico que no tiene más artificios que la persona parada en el escenario, hablando, contando historias, con todas las características que tiene el género. Yo veía que la gente se reía mucho conmigo, también la gente se ríe mucho conmigo en lo que es la conducción que hago. Es una conducción más humorística. La idea también es poder ampliar a que vengan, justamente, otros públicos y a que me conozcan desde ese lugar. En “Acelerado” no hablo de chimentos, no es un espectáculo de farándula y tiene la cosa picante del stand-up, que es bastante mal hablado y bueno compruebo que la cosa funciona muy bien, que la gente se divierte. Yo tomo momentos de mi vida que de hecho podrían haber sido una obra dramática, sin embargo la he convertido en algo humorístico, porque es mi manera de canalizarlo y porque además resulta muy gracioso. Hay muchas situaciones de cuando llegué a la Argentina, de mi vida trabajando en el campo, cosas que hacen al que soy hoy, y tener una mirada piadosa desde el humor es mucho más sano que estar enojado con eso.

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- Más allá del humor, ¿tiene que ver con poder contar la historia de vida que no se conoce en la tele?

El show es mi historia de vida. La tele hace que me reconozcan, pero el que venga a ver el show me va a conocer. No es lo mismo que te reconozcan a que te conozcan. En ese reconocimiento hay muchas etiquetas y prejuicios, sobre todo con el mundo del chimento, y la idea es ampliar el público y mostrar otra parte de mí. Hay ahí una búsqueda que va a llevar su tiempo. Acá no hay una búsqueda de validación, ni de llenar teatros, en todo caso, esa será la consecuencia del día de mañana. No es que me voy al Broadway de Rosario, voy a la Sala Nicasio que es una sala pequeña, pero ideal para esto, y lo mismo hago con el resto de las funciones, hago salas pequeñitas, hago bares, el recorrido del stand-up que amerita este tipo de búsqueda. Acá no hay una cosa de validación egocéntrica, de colgar el cartelito de localidades agotadas en un teatro enorme. El proceso es otro, tengo que aprender, porque voy probando material, porque es prueba y error.

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-“Acelerado” nace también de esa necesidad de ir por otro lado, de mostrar una versión más personal. ¿Cuándo sentiste esa necesidad de correrte del chimento y tomar este desafío?

Es un proceso de transición que se inició hace unos años cuando yo pude empezar a meter cada día más humor en el chimento, tanto en las secciones que pude haber hecho, como en la conducción. Yo tengo la teoría de que el humor está atravesado en todo mi estilo, trato de que sea común denominador de todo lo que hago. Me interesa que la gente se ría conmigo y me reconozca por eso, y no porque le conté una primicia, que es un proceso que ya estamos en retirada de mi carrera. Mi objetivo hoy es acceder, en todo caso, si me permite el medio, a conducciones humorísticas de otro tipo de programas. Estamos hablando de un proceso que está en pleno desarrollo. En ese proceso, esta tercera vida de la que yo hablo, que es a partir de los 50 años, tiene como objetivo justamente empezar a dedicarme solamente al humor, como medio de vida y como profesión. Estoy en plena transición, estoy cambiando la piel.

-Ese empezar de cero también tuvo algo muy simbólico: arrancó en España, lejos de todo lo conocido…

El teatro en el que actúe en Madrid, es el teatro en el que tocó por muchos años Sabina con su banda cuando empezó, tiene una especie de estatua de tamaño natural Sabina ahí adentro, y yo soy súper fanático, y todas me parecieron señales re lindas. Todo lo que pasó en España fue muy mágico, hasta encontrar un productor que se copó en producir los cuatro funciones. Yo tenía el terror de que vinieran cinco personas, de no poder convocar, nadie me conocía. Obviamente que vino sobre todo el público argentino, hice un show también para españoles, un show turístico en un bar y estuvo buenísimo. Todo lo que pasó en España fue too much, no he caído esos dos meses, están muy vivos todavía.

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-Tu asistente y mejor amiga Meche fue una figura muy importante en tu vida y también alguien que siempre te impulsó a hacer humor. ¿Cómo vivís hoy este presente arriba del escenario sin ella?

Meche fue una persona importantísima en mi vida, teníamos una relación que no era de pareja, pero podía haberlo sido en caso de que eso hubiera pasado, porque la verdad es que era mi otra mitad. Su muerte prematura me golpeó mucho y trato de honrarla justamente siguiendo un poco su legado, ella era una gran actriz cómica. Ella no era muy de elogio fácil, no era la que todo el día te chupaba el lomo pero, de las cosas que me elogió, le gustaba mucho cómo hacía reír en el escenario y siempre me dijo que yo tenía que hacer un show propio.Y cumplirle eso, para mí también es tenerla más cerca y decirle “bueno, estoy siguiendo lo que vos me dijiste”.

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-¿Qué esperas del público rosarino en esta etapa tan personal?

Que se cope, que venga, que tenga ganas. Yo siempre digo junto Adrián, la Argentina no es la que era cuando nosotros hicimos el show, hoy el país no es el mismo que el año pasado siquiera. Hasta el año pasado capaz algunas personas todavía podía permitirse el gusto de ir al teatro, hoy cada vez son menos los que pueden porque es un gusto oneroso, si no tenés para pagar el alquiler. El público se achica porque el país no es el que era hace un año, ni hace dos, ni hace tres, entonces lo principal es que vengan, que puedan venir, que puedan pagar la entrada. Se van a matar de risa, como pasó con el otro espectáculo, se van a encontrar con un Rodrigo bastante verde. De todas maneras, yo siempre digo que no existe la mala palabra, sino como se la diga. Vengan preparados para todo.