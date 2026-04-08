Hecho en Argentina: Netflix estrena nueva oficina y una agenda de estrenos nacionales

La popular plataforma redobla su apuesta a la industria audiovisual argentina y su presencia en el país: La Capital estuvo presente en la presentación de la programación 2026-2027

Netflix tiene nuevas oficinas en Buenos Aires y afianza a la Argentina como un punto de producción estratégica para la región

Netflix habla con más acento argentino que nunca. La popular plataforma de contenidos redobla su presencia en el país y su apuesta a la industria audiovisual nacional: estrenó nueva oficina en Buenos Aires y anunció una amplia programación de contenidos para 2026 y 2027. La Capital estuvo presente en el evento de presentación “Hecho en Argentina” , donde se compartieron adelantos exclusivos de las novedades que se vienen.

El equipo de Netflix Argentina abrió por primera vez las puertas de sus nuevas instalaciones en el barrio porteño de Villa Crespo. El espacio da cuenta del crecimiento de la empresa en el país, y también del profundo arraigo territorial de sus producciones recientes y futuras. La oficina está decorada con imágenes e incluso figuras en tamaño real de algunos de los protagonistas nacionales, tanto de ficción como de no ficción.

“Esta oficina es una demostración más de nuestro compromiso absoluto con Argentina, con su industria audiovisual, con su talento y con todo lo que ese talento es capaz de hacer”, dijo en el evento Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica. “Es una oficina completa, de forma que podamos llevar a nuestros miembros en todo el mundo las series y películas hechas en Argentina”, agregó.

“Esto ocurre además en el decimoquinto aniversario de la llegada de Netflix a Latinoamérica, así que estamos felices. Argentina se ha convertido en un bastión de nuestra estrategia de impacto y contenido local. Esta estrategia nos ha demostrado que construyendo programación local en los países nos convertimos en actores muy importantes para la cultura. Lo estamos haciendo con escala, con variedad, con calidad y cada vez con más ambición. Nuestros anuncios de hoy son una clara demostración de esto”, detalló el ejecutivo.

Ramos destacó el enorme crecimiento de la plataforma en el país en los siete años que transcurrieron desde su primera producción original en Argentina (“Edha”, lanzada en marzo de 2018). En menos de una década, la expansión es exponencial: sólo en 2026 se lanzarán “siete series, cuatro películas y tres documentales”, con otro tanto programado para 2027.

“Esto es un testamento claro del potencial de la industria audiovisual argentina, de la cual estamos muy orgullosos de ser parte. Este compromiso no ha hecho más que empezar y lo vamos a reiterar cada año: hemos venido para quedarnos”, cerró Francisco.

image - 2026-04-08T162310.492 Bernardo Loyola, Juliana Moreno, Keka Halvorsen, Nicolás Goldar Parodi y Francisco Ramos, ejecutivos de Netflix en la presentación "Hecho en Argentina" Foto: cortesía Netflix

Nuevas películas argentinas para 2026 y 2027

“El cine es parte fundamental de nuestra estrategia, y más en un país como Argentina que tiene una tradición cinematográfica tan sólida y grandiosa, que no sólo ha logrado resonar a nivel local sino que ha dejado una huella a nivel local. Por eso, para nosotros es importante seguir apoyando el cine argentino y la riqueza cultural que se ve a través de este”, compartió por su parte Juliana Moreno, directora de contenidos de Netflix para el sur de Latinoamérica.

“Año a año, hemos ido construyendo una programación muy variada y de mucha calidad, pero lo que más nos entusiasma es que hemos podido innovar y encontrar nuevos géneros, formatos y mirada en Argentina”, agregó.



"Felicidades" - Estreno 2026

Entre las novedades para 2026, adelantaron “Felicidades”, dirigida por el español Álex de la Iglesia, en lo que será su primera película filmada en Argentina. El rodaje finalizó hace algunas semanas, y explica la reciente presencia del realizador en el país, a quien se vio participando de la Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.

Está producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y un destacado elenco formado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola, con la participación especial de Diego Capusotto. Se trata de una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino.

En esta comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

image - 2026-04-08T162421.787 Adrián Suar y Griselda Siciliani en "Felicidades", película dirigida por Álex de la Iglesia en Argentina Foto: cortesía Netflix

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Nueva película de Santiago Mitre - Estreno 2027

Protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani, y escrita por Mitre y Mariano Llinás (al igual que la nominada al Oscar “Argentina, 1985”), se trata de un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares desaparecidos por la dictadura. Si bien no es oficial, muchos especulan con que podría tratarse de la historia de Alfredo Astiz. “Estamos muy entusiasmados de poder apoyar a Santiago y su voz”, apuntó Moreno sobre el realizador argentino.

“Lo dejamos acá” - Estreno segundo semestre 2026

Esta comedia une en escena a dos grandes nombres del cine argentino: Ricardo Darín y Diego Perettí. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), la película trata sobre un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta.

image - 2026-04-08T162921.936 Ricardo Darín y Diego Peretti en "Lo dejamos acá", una nueva película de Netflix Foto: cortesía Netflix

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Series argentinas que se vienen en 2026 y 2027

Keka Halvorsen y Nicolás Goldar Parodi, gerentes de contenido para el sur de Latinoamérica, se encargaron de compartir las novedades en series. Además de la cuarta y última temporada de “Envidiosa” (estrena el 29 de abril) y la tercera temporada de “En el barro” (en desarrollo, estreno 2027), anunciaron

“Carísima” - Estrena pronto

Se trata de la primera serie en formato corto para Argentina, con diez capítulos de diez minutos. Caro Pardiaco (personaje popular de Julián Kartun), ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo (Alex Pelao), un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo.

Estará dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, y escrita por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Garay Santaló (con asesoría de Malena Pichot). Serán parte del elenco Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López, y Malena Pichot.

image - 2026-04-08T163842.893 Julián Kartún lleva su icónico personaje Caro Pardíaco a una serie en formato corto, "Carísima" Foto: cortesía Netflix

“Crimen desorganizado” - Estreno 2027

Un grupo de ladrones, desconocidos entre sí, roba un banco y se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo recién realizado. Pero el jefe que los reclutó llega herido y muere, sin explicación alguna y sin el botín. Quienes encargaron el robo están yendo a buscarlo y ahí es cuando el verdadero golpe comienza.

Este thriller está dirigido por Nicanor Loreti (“Kryptonita”) y escrito por Martín Méndez y Marcelo Camaño. El elenco lo forman Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi.

“El futuro es nuestro” - Estreno 2027

Basada en “The World Jones Made” de Philip K. Dick, se trata de la primera adaptación audiovisual del emblemático autor de ciencia ficción en español. “Contará con talentosísimo elenco de toda Latinoamérica, tanto delante como detrás de cámara. Después de ‘El Eternauta’ y de ‘Cien años de soledad’, esta es una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para la región”, adelantó Goldar Parodi.

Año 2047. Una nueva y cautivadora voz, más poderosa que cualquiera otra porque es capaz de predecir el futuro, ha surgido en internet. Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores y con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente. Perseguido como miembro de la resistencia, Crussí se embarcará en una misión suicida para acabar con el profeta Jonás, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.

image - 2026-04-08T163645.922 El uruguayo Enzo Vogrincic en "El futuro en nuestro", una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para Latinoamérica Foto: cortesía Netflix

Con el español Mateo Gil como showrunner, tendrá en la dirección a los brasileros Vicente Amorim y Daniel Rezende, y al argentino Jesús Braceras. El elenco lo conforman Enzo Vogrincic (el uruguayo que conquistó al público con su interpretación de Numa Turcatti en la película “La sociedad de la nieve”), Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, y Paloma Contreras.

“Gordon” - Estreno segundo semestre 2026

El thriller inspirado en hechos reales (basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy) narra la historia de Aníbal Gordon, un delincuente común convertido en figura siniestra de las bandas parapoliciales en la Argentina de los años 70. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, está protagonizada por Rodrigo de la Serna, con un elenco formado por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y la participación especial de Matías Mayer.

image - 2026-04-08T162838.760 Rodrigo de la Serna protagoniza la serie "Gordon", que se estrenará en Netflix en la segunda mitad de 2026 Foto: cortesía Netflix

“Mis muertos tristes” - Estreno segundo semestre 2026

Basada en el cuento homónimo de Mariana Enríquez (publicado en 2024 en la colección “Un lugar soleado para gente sombría”), esta miniserie sigue a Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. Tras la muerte de su madre, Ema recibe la inesperada visita de su sobrina Julie (Carolina Sánchez Álvarez), con quien comparte el mismo don inquietante.

Tras un suceso perturbador, algo comienza a cambiar en el barrio de Piedra Bruena. Los vecinos empiezan a sentir presencias y recuerdos que regresan con una intensidad insoportable, obligándolos a enfrentarse con aquello que creían enterrado. Ema intentará comprender el alcance del don de Julie, pero con el regreso de los muertos también emergen culpas, secretos familiares y heridas que nunca terminaron de cerrar.

Está dirigida por el chileno Pablo Larraín (nominado al Oscar por “No”, realizador de biopics como “Jackie”, “Spencer” y “Maria Callas”). El elenco lo completan Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez.

image - 2026-04-08T163008.310 Mercedes Morán en "Mis muertos tristes", nueva serie de Netflix basada en un cuento homónimo de Mariana Enríquez Foto: cortesía Netflix

“Mafalda” - Estreno 2027

El director ganador del Óscar, Juan José Campanella se encuentra trabajando en la adaptación audiovisual animada de la icónica historieta Mafalda, del consagrado maestro del humor gráfico argentino Quino. Campanella será el director, guionista y showrunner del proyecto, con Gastón Gorali como co-guionista. No se conoce todavía quiénes serán los actores y actrices detrás de las voces de los personajes.

image - 2026-04-08T163039.512 Juan José Campanella está detrás de la adaptación animada de la emblemática historieta de Quino: llegará a Netflix en 2027 Foto: cortesía Netflix

“Moria” - Estreno 14 de agosto de 2026

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina. El guion y dirección están a cargo de Javier Van de Couter (“Tesis sobre una domesticación”, “Cris Miró”).

image - 2026-04-08T163305.650 Griselda Siciliani como Moria Casán en "Moria", la serie biográfica que llegará a Netflix el próximo agosto Foto: cortesía Netflix

Nueva serie de Sebastián Borensztein - Estreno 2027

La miniserie de cinco episodios (con título a confirmar) narra la historia de “El Ruso”, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un supuesto cazatalentos y llevado durante la segunda guerra mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral. Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo. Escrita y dirigida por Sebastián Borensztein (“La odisea de los giles”, “Un cuento chino”), está protagonizada por el Chino Darín y acaba de finalizar su rodaje en Praga.

image - 2026-04-08T163346.632 El Chino Darín protagoniza una nueva serie de Sebastián Borensztein, basada en su novela "El ruso" Foto: cortesía Netflix

“Tiempo al tiempo” - Estreno 2027

Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo.

Con dirección general de Sebastián Ortega, el elenco lo conforman Carla Peterson, Jerónimo Bosia (“Buenos chicos”, “La sociedad de la nieve”), Valentina Zenere y Luciano Castro, con las participaciones de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal, Juan Leyrado, Verónica Llinás, Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro, y Mariana Genesio.

image - 2026-04-08T163427.177 Carla Peterson y Jerónimo Bosia protagonizan la serie "Tiempo al tiempo", dirigida por Sebastián Ortega Foto: cortesía Netflix

Documentales argentinos para 2026 y 2027

“Históricamente el documental era considerado un género un poco más de nicho, pero en los últimos años, la audiencia que busca y que conecta con estas historias ha crecido enormemente. En Argentina en particular, nuestros proyectos locales han generado muchísima conversación e interés. Así que seguimos apostando a contar historias argentinas con profundidad, con curiosidad, con empatía”, aseguró en el evento Bernardo Loyola, director de documentales para Latinoamérica.

Efectivamente, en los últimos años, varias producciones documentales sobre figuras o hechos argentinos dieron que hablar en Netflix, tanto en true crime (hubo producciones sobre casos criminales célebres como el de María Marta García Belsunce, María Soledad, Fernando Báez Sosa, y José Luis Cabezas, entre otros), deporte (“Romper la pared” sobre Ángel Di María o “Sean eternos” sobre el Mundial 2022) o música (Lali y Duki tuvieron sus propios títulos).

“Yiya Murano: muerte a la hora del té” - Estreno 23 abril de 2026

El carisma, humor y desparpajo de Yiya prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre. Está dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y la santafesina Vanessa Ragone (ganadora del Oscar como productora de “El secreto de sus ojos”), el mismo equipo responsable de documentales como “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”

image - 2026-04-08T163523.680 “Yiya Murano: muerte a la hora del té" repasa la figura de la famosa "envenenadora de Monteserrat" y su devenir en ícono popular Foto: cortesía Netflix

“Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo” - Estreno muy pronto 2026

En la previa del mundial, se estrena esta película centrada en la vida de Emiliano “Dibu” Martínez. Con una combinación de dibujos animados creados por Liniers, material de archivo y entrevistas con sus amigos, familiares y compañeros de cancha, es un relato tierno y valiente sobre cómo su fuerza interior llevó al arquero a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Escrita por Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova, cuenta la historia de este chico que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota que le recuerda todos los retos que tiene por delante.

“Fito Páez: el mundo cabe en una canción” - Estreno 2026

Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.

Con “acceso increíble a Fito” y “materiales de archivo inéditos”, está dirigida por Matías Gueilburt (“Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo”, “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”).

image - 2026-04-08T162740.726 Netflix estrenará "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", documental sobre el músico rosarino Foto: cortesía Netflix

“Perfecta: la voz de Silvina Luna” - Estreno 2027

“Silvina es un personaje muy querido, que como todos saben falleció en 2023 como consecuencia de una mala praxis. Lo que muchos no saben es que durante los últimos años de su vida, ella se estuvo grabando en video y audio, y escribiendo diarios para dejar un testimonio de lo que le estaba pasando, y con la idea de que su historia ayudara a que no le pase a nadie más lo que le pasó a ella. Este material se lo dejó a su hermano y al director Nico Petrich, y les pidió que hagan un documental para contar su historia”, adelantó Loyola.