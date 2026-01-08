La Capital | Política | Milei

Milei recibió a la activista Trotta para celebrar la caída del "régimen barbárico" de Maduro

El jefe del Estado también se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco de varias audiencias en la Casa Rosada con la situación geopolítica en la agenda

8 de enero 2026 · 17:20hs
Trotta

Foto: Presidencia de la Nación.

Trotta, Ajmechet, Milei y Quirno en la Casa Rosada.

Con la situación geopolítica en la agenda, el presidente Javier Milei recibió este jueves a la activista argentina-venezolana Elisa Trotta, marco en el cual celebraron la caída del “régimen barbárico” de Nicolás Maduro en el país caribeño.

“Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad. Ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado” pasado, dijo Trotta al salir del cónclave.

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, la activista celebró la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno de Maduro.

El escenario tras la detención de Maduro

Trotta, quien se desempeña como secretaria del Foro Argentino por la Democracia, habló de la “alegría” que representó para Milei el derrocamiento de Maduro. De la reunión también participó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Sabrina Ajmechet.

También destacó la “tranquilidad” de que Estados Unidos se encuentre “monitoreando” el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque destacó la figura de Corina Machado como la “líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela”.

Pero aclaró: “Son momentos complejos, esto no es una mera transición hacia la democracia sino el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrotista que ha mantenido a Venezuela y gran parte de la región en vilo durante muchísimos años”.

>>Leer más: Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Alineado con Estados Unidos, que por orden directa del presidente Donald Trump intervino Venezuela y detuvo Maduro, Milei se muestra activo con la agenda internacional en el centro de la escena.

Trotta llegó a Balcarce 50 tras haberse manifestado “aliviada” y “emocionada” por la detención de Maduro y el desembarco republicano en Venezuela.

“Fue una mezcla de emoción, alivio, incredulidad y justicia. Cuando vi la imagen de Maduro preso, fue la primera vez que pude llorar”, sostuvo.

Asimismo, planteó: “Primero hay que estabilizar Venezuela. No solo internamente sino también frente a los factores externos como guerrillas, narcotráfico y terrorismo internacional. El país fue secuestrado por un cartel”.

Encuentro previo en la Casa Rosada

Previamente, a la mañana, Milei había recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien criticó al gobierno bolivariano y definió a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

La referente de la derecha española pidió la audiencia, que duró poco más de una hora, en medio de un viaje privado a Uruguay, donde se la vio vacacionar junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. También fue de la partida Quirno.

JM2
Díaz Ayuso fue recibida por el presidente y el canciller.

Díaz Ayuso fue recibida por el presidente y el canciller.

Fue la primera reunión con Díaz Ayuso en territorio argentino ya que los tres encuentros anteriores tuvieron a Madrid como escenario.

Ese número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.

Es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de varias acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del mandatario ibérico, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.

