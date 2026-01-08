"Rezá con el Papa": los encuentro virtuales con León XIV que busca a unir a fieles de todo el mundo

Desde el Vaticano explicaron que el objetivo del programa digital es continuar con el deseo del Papa Franscio de compartir la oración a través de formatos audiovisuales

En un esfuerzo de la Iglesia Católica por incorporar nuevos formatos para llegar a los fieles, el Vaticano lanzó “Rezá con el Papa ”, una serie de videos audiovisuales protagonizados por el pontífice León XIV.

A través de un comunicado de prensa, desde la máxima institución de la Iglesia Católica explicaron que el objetivo de estos encuentros de oración es "darle continuidad al deseo del Papa Francisco de compartir las intenciones de oración del Pontífice a través de formatos audiovisuales".

“Esta iniciativa pretende aumentar la visibilidad de las intenciones de oración del Papa, utilizando un lenguaje adecuado para la oración y nuevos formatos, con el fin de llegar mejor a los fieles de todo el mundo, especialmente en el contexto actual de la comunicación digital”, sigue el comunicado del Vaticano.

"Rezá con el Papa": cómo funcionan los encuentros de oración virtuales

El nuevo formato del Vaticano tiene un antecedente desarrollado durante el pontificado de Francisco. Se trata de "El Video del Papa", iniciativa creada hace una década por el argentino, donde también buscaba conectarse con los fieles de manera digital, adaptándose a la tecnología.

Ahora, con la llegada de León XIV al Vaticano, se estrenó la primera edición de "Rezá con el Papa", un propone un encuentro mensual de oración, con una intención específica que irá cambiando a lo largo de 2026. Las intenciones abordarán tanto problemáticas globales -como la paz, el desarme o los conflictos- como desafíos internos de la Iglesia, entre ellos la evangelización y la vida comunitaria.

La primera edición de "Rezá con el Papa", correspondiente al mes de enero, ya está disponible y se titula "Por la oración con la Palabra de Dios”. A lo largo del video, León XIV invita a "redescubrir la oración como una fuente de esperanza y como un camino para renovar la fe en un mundo atravesado por tensiones y divisiones", según expresaron desde el vaticano.

De esta manera, los encuentros virtuales de oraciones se publicarán una vez por mes a través de los canales oficiales del Vaticano. Son video grabados en tres idiomas: inglés, italiano y español.

Encuentro "real y con menos scrolling"

En la presentación del programa, a cargo de la oficina de Prensa de la Santa Sede, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fones, hizo un llamado a dejar el "scrolling", término anglasajón que designa la acción de deslizar la pantalla del celular para mirar contenido sin parar.

“No es el Papa hablando frente a una cámara, es el Papa rezando en una capilla”, explicó el padre Fones, sobre el formato "Rezá con el Papa.