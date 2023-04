Hallan muerto en su casa de Seúl a Moonbin, el cantante de la banda de k-pop Astro

A principios de 2016, Moonbin se unió al grupo Astro pero tres años después decidió alejarse por "problemas de salud" que no fueron especificados por la discográfica.

Sin embargo, en 2020 reapareció en el álbum de la banda de 2021 "All Yours" y en el lanzamiento de 2022 "Drive to the Starry Road".

Además, junto a su compañera de Astro, Sanha, formaron el dúo Moonbin & Sanha con el que lanzaron tres EP.

Fuera de la música, al igual que otras estrellas del k-pop, Moonbin era un habitual de los reality shows. Como actor, apareció en varios dramas web y tuvo papeles en series de televisión como "Boys Over Flowers" (2009) y "Moment of Eighteen" (2019).