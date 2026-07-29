"Hairspray", uno de los musicales del año, llega a Rosario: entradas a la venta

Una de las obras más celebradas de la cartelera porteña se podrá ver en el Teatro Broadway los días 26, 27 y 28 de noviembre

“Hairspray”, uno de los musicales más populares de la historia, se convirtió en un fenómeno de la cartelera porteña desde su estreno en mayo. La superproducción, a cargo de Olga y Club Media, marcó el debut actoral de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente. Se podrá ver en Rosario los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

Con canciones icónicas como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, esta versión de “Hairspray” transmite la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un éxito mundial: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, “Hairspray” propone una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

Betular dio un paso inesperado hacia el teatro musical. Se preparó durante meses en las tres disciplinas del género (actuación, canto y baile) junto al equipo creativo del espectáculo, para dar vida a una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

Cómo sacar entradas para "Hairspray" en Rosario

Para las funciones en Rosario, está disponible la preventa exclusiva con 9 cuotas sin interés, desde el 29 al 31 de julio en www.tuticket.com.ar. La venta general se abrirá el 1 de agosto en la misma plataforma, y habrá hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito MasterCard Macro.

El musical original de Broadway cuenta con libro de Mark O’Donnell y Thomas Meehan, música de Marc Shaiman, y letra de Scott Wittman y Marc Shaiman. Basado en la película de 1988 escrita y dirigida por John Waters. La traducción y adaptación de la versión argentina estuvo a cargo de Marcelo Kotliar.