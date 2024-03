"Gran Hermano": un participante ganó una moto 0 km y le agradeció a Boca

Este martes, los participantes de "Gran Hermano" se enfrentaron en una competencia por un gran premio: una moto 0 km . No obstante, los únicos que pudieron participar fueron los jugadores "originales", quienes se encuentran en la casa hace más de 3 meses, sin romper el aislamiento en ningún momento. Entonces, los nuevos ingresos y los hermanitos que volvieron al reality en la instancia del repechaje quedaron por fuera del juego.

Sin embargo, el teléfono rojo volvió a sonar , y quien contestó fue Martín. El "Chino" recibió un beneficio, elegir a uno de los participantes "no originales" para que participe también de la competencia por la moto . De esta manera, el hermanito sumó a Catalina al juego. La médica rosarina fue la única jugadora que rompió el aislamiento que pudo jugar, aunque no salió victoriosa.

"Iba a buscar el 42, lo vi, pero me volví al loco. Después busqué el 138 porque me acordaba de un amigo, Luis Vázquez, jugador de Boca, que tiene el 38 en la camiseta", confesó Manzana sobre la decisión que lo llevó a la victoria.

"No ganaré una prueba del líder, pero me gané una moto. Qué locura. Con esto no voy más a la prueba del líder", sentenció Manzana, entre risas. "Tenía que ser tuya", le dijo Martín, su amigo.

Quién fue "fulminado" y cómo quedó la placa hasta ahora

Este lunes, una cara conocida para los hermanitos volvió al reality. Se trata de Lisandro, quien reingresó bajo el formato "Congelados", juego en el que invitados entran a la casa sin previo aviso para los participantes, quienes deberán mantenerse quietos y en silencio, como estatuas, durante un periodo de tiempo. Si se mueven, hablan o ríen, sorprendidos por la cara conocida, serán sancionados.

El regreso de Licha fue demasiado para los participantes, y algunos no pudieron contener la emoción. En ese sentido, a Catalina y a Rosina se les escaparon unas risas, por lo que Gran Hermano decidió sancionarlas, y subirlas automáticamente a la placa del domingo.

Además de Catalina y Rosina, este martes -y sin que los participantes pasen por el confesionario todavía- dos participantes más fueron subidos a la placa: Martín y Paloma. Ambos jugadores fueron fulminados, pero en distintos contextos.

Martín "El Chino" recibió la fulminante por pura mala suerte. Cuando Lisandro, uno de sus amigos más cercanos dentro del reality, reingresó a la casa, trajo tres sobres que le había entregado la producción del programa. En el interior, podía haber beneficios o sanciones. El invitado los repartió al azar, uno a Rosina, otro a Emmanuel y otro a El Chino.

Quien salió perjudicado fue Martín, ya que dentro de su sobre se podía leer: "Estás fulminado". Automáticamente, El Chino pasó a ser el tercer participante en placa.

Por otro lado, este martes se reveló que Catalina uso la fulminante, uno de los instrumentos más codiciados del programa. La médica rosarina decidió "fulminar" a Paloma, uno de los cinco nuevos ingresos de la casa de "Gran Hermano".

Por último, se conoció que también se hizo uso de la espontánea. Devuelta, quien corrió al confesionario fue Furia, quien le dio tres votos a Florencia y dos a Bautista.