"Gran Hermano": volvió Lisandro y hay cuatro nominados antes de la gala

Si bien Furia se mostró sorprendida, recibió con cariño a su ex compañero, con quien tenía una relación de amor-odio. “A los que creen que no los extraño, los extraño igual. Cada vez que los veo me pasan un montón de cosas, es raro verlos de afuera y me pone feliz cuando me nombran en alguna charla”, dijo Licha en su breve paso por la casa.