"Gran Hermano": mostraron los castings de los participantes y Alfa se emocionó 

Marcos, uno de los favoritos del público a quedarse con el título de ganador, se mostró simple y amable como siempre, y aseguró que no vivía su vida en relación a lo que los demás pensaran de él.

Aunque la mayoría fueron risas al ver los looks y las historias de algunos, en otros casos, como el de Alfa, hubo lágrimas. Es que el polémico participante, que se presentó como "caradura profesional", contó su historia de vida y las múltiples veces en que se vio cara a cara con la muerte.

“Veo el casting y me parece tan cerca y tan lejos. Esto a mí me cambió la vida. Lo que dije fue lo que iba a hacer en la casa: contar la historia de mi vida”, expresó el participante más veterano que tuvo el reality en toda su historia. “Esto es muy fuerte. El programa y la convivencia con los chicos me cambiaron la vida. Yo soy el mismo pero mi vida cambió rotundamente, es un quiebre muy grande”, aseguró.

Alfa Walter rompió en llanto al ver su casting: “Me cambió la vida” - Gran Hermano 2022

>> Leer más: "Gran Hermano": Camila acusó a Romina de haberle hecho bullying en la casa



Romina narró su trayectoria como diputada y como colaboradora de merenderos, y afirmó que su motivación para anotarse era la posibilidad de conseguir dinero para ayudar a los comedores de su Moreno natal.

Además, dio a conocer cómo conoció a su padre a los 26 años en circunstancias muy particulares. También dijo ser "muy amiguera" y confianzuda, lo cual quedó al menos en discusión durante su participación.

El casting de Romina: "Conocí a mi papá en un hospital y enfermo de cáncer" - Gran Hermano 2022

Por su parte, Alexis y la Tora se destacaron por contar sus vínculos con la noche, la fiesta y el sexo, a través de divertidas anécdotas.