"Gran Hermano": Camila acusó a Romina de haberle hecho bullying en la casa

Tras su eliminación, la ex diputada asistió al programa y recibió algunas fuertes acusaciones de sus ex compañeros. Además, contó cómo llegó a tener una banca en el Congreso.

En la última semana de convivencia, crecen las tensiones dentro y fuera de la casa. En la noche del martes, Romina se sumó al debate del programa después de su reciente eliminación . Ahí, debatió con el panel y sus ex compañeros, quienes no le perdonaron sus malos tratos dentro de la casa y le recriminaron cosas puntuales como algunas escenas de gordofobia.

Camila, que quedó afuera justamente contra Romina una semana antes, no tuvo pelos en la lengua y arremetió contra la ex diputada: “A mí me trataste super mal dentro de la casa, me hiciste bullying. Me sorprende realmente que siendo diputada hayas tenido ciertos comentarios”.