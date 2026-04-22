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"Gran Hermano" en Brasil: le informaron la muerte de su padre y después se coronó campeona

La participante recibió dentro de la casa la noticia, lo que generó fuerte debate sobre los límites del reality. Días después se consagró como la ganadora

22 de abril 2026 · 10:21hs
Ana Paula Renault fue la protagionista de una de las finales más comentadas de Gran Hermano

Ana Paula Renault fue la protagionista de una de las finales más comentadas de "Gran Hermano"

"Gran Hermano", el reality en el que una serie de concursantes se encierra en una misma casa y son grabados las 24 horas del día, se transmite a lo largo de todo el mundo, con reglas que varían y dinámicas de todo tipo. Sin embargo, en los últimos días, la edición 2026 del reality show en Brasil dio de qué hablar y generó debate en toda latinoamerica.

La temporada 2026 de "Gran Hermano" en Brasil ya tiene consagrada a su ganadora. Se trata de la participante Ana Paula Renault, quien en los últimos días reforzó su condición de favorita luego de atravesar una de las situaciones más duras dentro del reality show.

En plena recta final, la participante, que ya había tenido su paso en la edición del año 2016 del reality, recibió la triste noticia de que su padre había fallecido mientras se encontraba en aislamiento.

La producción de Big Brother Brasil decidió comunicarle la triste noticia y, en las últimas horas, la participante se consagró como la campeona de Gran Hermano.

>> Leer más: Operativo policial en "Gran Hermano": una participante fue notificada por presunta explotación sexual

El triste comunicado

A tan solo dos días de la gran final de "Gran Hermano", el padre de 96 años de Ana Paula Renault falleció mientras ella se encontraba dentro de la casa, en completo aislamiento.

La decisión de contarle o no la noticia generó un fuerte debate en redes sociales y entre el público. Por un lado, su familia no quería informarle lo ocurrido hasta que la participante saliera del programa, ya que era considerada una de las grandes favoritas.

Por otro lado, la propia participante, antes de ingresar al reality, había pedido a la producción que, en caso de que ocurriera un hecho de este tipo mientras se encontraba aislada, se le comunicara.

“Él fue quien le pidió a Ana que regresara. Él fue quien quiso verla ocupar ese lugar de nuevo. Y es por amor, fortaleza y respeto a ese deseo que la familia decidió no sacarla del programa”, señalaron en un comunicado en redes sociales los familiares de Renault sobre la decisión de no interrumpir su participación.

Finalmente, y respetando el pedido previo de la participante, esa misma noche la producción de Big Brother Brasil la citó al confesionario y le dio la triste noticia.

La escena, que tuvo lugar en el confesionario, se volvió viral. “Mi madre ya murió y él era la única persona que yo tenía”, expresó Renault.

Más tarde, Ana Paula le contó a su compañero Juliano Floss sobre el fallecimiento de su padre durante una conversación en la llamada “Sala de los Sueños de la Eternidad”. Tras ese momento, la participante se apoyó en sus compañeros, quienes la contuvieron mientras intentaba procesar la pérdida.

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La ganadora de "Gran Hermano" Brasil

Luego de recibir la noticia, la concursante decidió permanecer en el reality show. Tras días de tristeza y contención por parte de sus compañeros, este martes por la noche se llevó a cabo la gran final del programa.

Finalmente, Ana Paula se consagró como la gran ganadora de Big Brother Brasil 2026, obteniendo el premio más alto en la historia del reality, con R$ 5,7 millones.

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