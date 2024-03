Graciela Alfano contó que salió con Macri y Maradona al mismo tiempo en los 90

En una entrevista televisiva, Graciela Alfano no dudó en dar detalles de sus relaciones con Maradona y Macri en los 90'.

La modelo fue contundente como siempre y agregó: “Viste que la gente tiende un poco a olvidarse cosas o a dibujarlas y pintarlas como si no las hubiera vivido. Una de las cosas que me parece importante es hacerse cargo de la vida de uno, de las elecciones de uno, de las cosas que uno pasa”.

A pesar de que Alfano afirmó que no daría nombres porque “no quiero que me devuelvan nada”, aseguró que “todos nos reímos por detrás frente a declaraciones que están un poco desmemoriadas”, con una leve indirecta hacia Alejandra Pradón, quien salió al cruce hace algunos días por su representación en la serie de Coppola emitida por Star+.

No obstante, Grace sí dio detalles de su vida privada y repasó algunos de los romances que la tuvieron como protagonista, con aquel con el expresidente Carlos Saúl Menem. “Lo conocí antes de que sea presidente. Mi exmarido fue subsecretario de Turismo en el gobierno de Menem. La fidelidad nunca fue mi fuerte. Salimos unos meses, cuando fue electo. No quería ir a Olivos porque soy muy diva. Donde va todo el mundo, nunca. Le pedí un barco, íbamos y veníamos”, indicó.

Embed - Graciela Alfano revive los 90' en #Intrusos: "Con Menem nos veíamos en un barco"

La relación paralela de Alfano con Macri y Maradona

Mientras Alfano recordaba su vínculo con el ex mandatario Menem, Florencia de la V intervino y lanzó: “Igual, no fue el único presidente”. La modelo fue directa y recordó su relación con Macri: “A Mauricio creo que lo conocí en Punta del Este. Bastante insistente y bueno, terminamos teniendo una relación que fue larga. Estuvimos como siete años. Desde 1993 hasta el 2000. Yo no puedo hablar de la fidelidad de otra persona, que lo conteste él”, remarcó.

Alfano Maradona.png Graciela Alfano y Diego Maradona atravesaron un breve romance apenas unos meses después de la vuelta del 10 a Boca.

>> Leer más: El día que Diego Maradona se rebeló y jugó en el barro para ayudar a un bebé

“Era presidente de Boca. Es más, cuando Maradona entró en Boca, tuve también una relación con Diego. Encima se llevaban mal y yo trataba de hacer lo humanamente posible para que se llevaran bien”, reveló la diva sin pelos en la lengua.

La mediática destacó que a pesar de todas sus idas y vueltas está orgullosa de la vida que construyó y de las relaciones que tuvo, sin importarle la opinión de la gente. “Una persona que juzga la vida sexual de otro, me parece un horror. Yo estoy atenta a lo que yo hice y estoy feliz, estoy feliz con mi vida. Uno se pone más fuerte en la vida cuando se hace cargo de la sombra, de eso que te avergüenza. Eso que te da horror es la parte más fuerte tuya”, concluyó.