"Got Talent Argentina": un participante emocionó al jurado con su danza

Matías Villalba - Contemporáneo | Audiciones | Got Talent Argentina 2023

Abel Pintos comenzó con los comentarios, visiblemente conmovido: "Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”, valoró el cantante.



>> Leer más: El Hombre Orquesta de la peatonal Córdoba la rompió en Got Talent Argentina

Florencia Peña, por su parte, afirmó: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando, tan hermoso y conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.



Finalmente, Emir Abdul, el bailarín profesional del jurado, también se mostró emocionado y empezó su devolución con una pregunta: “¿A vos te apoyan en esto que te gusta que es la danza?”. Con sus padres emocionados en bambalinas, Matías contestó: “Sí, al principio fue un ‘no’ pero de a poco mis padres fueron viendo que es realmente lo que me gusta y hoy siento su apoyo que para mí es importante”, contestó. Después de este intercambio, llegaron cuatro contundentes "sí" que pusieron a Matías de forma unánime en la próxima ronda del certamen.