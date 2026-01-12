La Capital | Ovación | Barcelona

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

El conjunto culé venció 3-2 a Real Madrid y fue campeón de la Supercopa de España, pero se viralizaron imágenes de la intimidad que generaron debate

12 de enero 2026 · 13:03hs
Lamine Yamal grabó la intimidad de los festejos de Barcelona en Arabia Saudita.

Lamine Yamal grabó la intimidad de los festejos de Barcelona en Arabia Saudita.

Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España este domingo luego de la victoria 3-2 ante su eterno rival, Real Madrid. La celebración del conjunto catalán en Arabia Saudita mostró la euforia de los blaugranas, pero también desató un debate por las imágenes que se viralizaron del festejo de los jugadores en el vestuario.

Lamine Yamal, una de las figuras del equipo con solamente 18 años, realizó una transmisión en directo en el que mostró su alegría y la de sus compañeros por el triunfo ante el Merengue, pero una distracción dejó una escena inesperada que generó revuelo.

Durante su video en vivo, la joven estrella del equipo culé captó con su cámara a Wojciech Szczesny, arquero suplente, fumando dentro del vestuario. “Esto no se puede grabar”, advirtió Yamal al notar la secuencia que involucró al futbolista polaco.

Lamine Yamal

Un cigarrillo en el vestuario de Barcelona

Ante esta situación, usuarios de las redes sociales abrieron el debate sobre la privacidad de los futbolistas y el uso de las redes sociales durante los festejos deportivos. La exposición que tienen los jugadores de Barcelona es alta y, ante la privacidad de un vestuario, los videos en directo pueden revelar imágenes que generan controversia.

Szczesny fumaba un cigarrillo cuando fue grabado por Yamal, pero el propio arquero de 35 años ya había confesado tener el hábito en ocasiones anteriores. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, expresó el polaco hace unos años en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport.

En aquella ocasión, el arquero manifestó su derecho a mantener los hábitos en su vida privada, sin que estos afecten de cierta manera en su carrera profesional. “Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, aseveró.

El debate sobre Lamine Yamal

Si bien algunos usuarios valoraron la actitud de Yamal al evitar difundir las imágenes de Szczesny fumando, como un gesto para evitar promover el tabaco entre su audiencia juvenil, otros le recriminaron la exposición de la intimidad del equipo en redes sociales.

La celebración del título de Barcelona tuvo una numerosa cantidad de videos difundidos en redes sociales, algunos de ellos por los propios futbolistas en Instagram y TikTok, pero la polémica estuvo marcada por la mencionada secuencia.

Cabe recordar que Szczesny había protagonizado un episodio vinculado al cigarrillo en 2015 cuando atajaba en Arsenal de Inglaterra. Luego de una derrota frente a Southampton, el polaco recibió una multa de 25 mil euros por ser captado fumando dentro del vestuario.

