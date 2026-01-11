Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la vía pública

Los policías lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado, en la localidad de Ostende , partido de Pinamar , donde tres rugbiers fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones de carácter leve.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba afectado al Operativo De Sol a sol 2026 , lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión.

Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones.

Estado de las víctimas

Las personas agredidas, todas mayores de edad, recibieron asistencia médica, constatándose que las lesiones sufridas eran leves, sin riesgo para su salud.

La causa fue caratulada como “Lesiones Leves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los aprehendidos es menor de edad.

El fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso la adopción de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el menor involucrado, conforme a la normativa vigente.__

El episodio se dio en el marco del refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en el distrito de Pinamar.