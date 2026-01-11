La Capital | Información General | rugbiers

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la vía pública

Los policías lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión

11 de enero 2026 · 17:33hs
Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la vía pública

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado, en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde tres rugbiers fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones de carácter leve.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.

Intervención policial y operativo

Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba afectado al Operativo De Sol a sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión.

Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones.

Estado de las víctimas

Las personas agredidas, todas mayores de edad, recibieron asistencia médica, constatándose que las lesiones sufridas eran leves, sin riesgo para su salud.

La causa fue caratulada como “Lesiones Leves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los aprehendidos es menor de edad.

El fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso la adopción de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el menor involucrado, conforme a la normativa vigente.__

El episodio se dio en el marco del refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en el distrito de Pinamar.

Noticias relacionadas
inhabilitan para conducir por 75 anos a la influencer libertaria de san lorenzo eugenia rolon

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

quien era el peluquero de fray luis beltran que fue asesinado en tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

El santafesino se encontraba en México desde noviembre. 

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Fuego y angustia en La Patagonia

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Lo último

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El estilista de 37 años estaba en un bar cuando un hombre entró y comenzó a disparar. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Ovación
Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario
Ovación

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado