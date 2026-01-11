El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué quedará fuera de servicio
La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.
11 de enero 2026·15:32hs
El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario permanecerá parcialmente cerrado durante más de seis horas entre la tarde del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026 debido a trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada y reinaugurada.
La interrupción fue dispuesta mediante la Resolución A103/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y suspenderá la operatoria aérea en franjas horarias específicas. De todos modos, fuentes oficiales aclararon que "estas tareas no afectan los vuelos comerciales regulares".
Según la resolución oficial, la pista estará fuera de servicio en los siguientes horarios:
Martes 13 de enero
• 18:25 a 21:45
• 23:30 a 23:59
Miércoles 14 de enero
• 00:00 a 02:45
Durante esos períodos, no estarán habilitados los despegues ni aterrizajes de aviones, y solo podrán operar helicópteros.
En total, se trata de dos interrupciones programadas que abarcan la franja que va desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles. En total la pista no estará operativa para aterrizajes y despegues por un total de 6 horas y 35 minutos.
Por qué se realizan trabajos de balizamiento en una pista recién reinaugurada
El cierre de la pista de este martes ocurrirá a menos de un mes de la reinauguración del aeropuerto, que fue encabezada por el gobierno de la provincia de Santa Fe el sábado 27 de diciembre, tras una obra integral de modernización que demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiados íntegramente con recursos provinciales.
La pista había permanecido cerrada desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025, cuando el aeropuerto retomó su operatoria regular de cara a la temporada alta del verano 2026.
Voceros del gobierno provincial señalaron este domingo que "la obra principal, pista y balizamiento, se ejecutó en tres meses, cuando lo previsto para una obra de esta magnitud era de cinco a seis meses. Se decidió acelerar los plazos para restablecer rápidamente la Categoría I del aeropuerto, dejar la pista plenamente operativa y permitir el reinicio de los vuelos comerciales para aprovechar la temporada fuerte de verano, que era una prioridad para la provincia y para toda la región".
Añadieron que "gracias a ese esfuerzo coordinado, la operación comercial está funcionando con normalidad desde la reapertura. El sistema de balizamiento está funcionando. De hecho las pruebas hechas con Anac dieron tiempo de respuesta menores a los solicitados reglamentariamente".
Ahora, la fuentes oficiales señalaron que "para solicitar el cambio de categoría, el aeropuerto está ingresando en la etapa final de trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento, que incluyen algunos ajustes menores, para completar detalles finales. Para realizarlos con total seguridad, necesitamos disponer de ventanas operativas entre los vuelos comerciales regulares".
Y agregaron que "es importante remarcar que estas tareas no afectan la operación comercial regular, ya que se ejecutarán exclusivamente en horarios donde no existen vuelos programados".
"Lo único que podría verse condicionado, de manera puntual, son operaciones de aeronaves privadas —especialmente aviones hangarados o de aviación general— que eventualmente quisieran despegar o aterrizar justo dentro de esas ventanas. En esos casos se coordina la operación", afirmaron.
Y finalmente subrayaron que "la prioridad es asegurar que los trabajos se realicen bajo los estándares más altos de seguridad operativa, sin alterar la programación comercial ni generar inconvenientes a los pasajeros".
Noticias relacionadas
El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos durante 2025
Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas
El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"
Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas
Lo último
Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que iba a ser papá y fue asesinado en Tulum
La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.
Política
Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
La Ciudad
El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
La Ciudad
Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas
Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"
Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas
El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
Ovación
Ovación
La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina
La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina
Mateo Tanlongo, la promesa de Central que deberá indemnizar a un club en el que no jugó
Central ganó los dos amistosos: debutaron todos los refuerzos y Ledesma ya atajó un penal
Policiales
Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil
La Ciudad
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
Policiales
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
La Ciudad
El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad
Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
El Mundo
Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"
El Mundo
Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
Negocios
Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?
La Ciudad
Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"
Policial
Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Política
Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Información General
¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
INFORMACION GENERAL
Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
LA CIUDAD
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
El Mundo
La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
Economía
El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
LA CIUDAD
Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
Policiales
Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña