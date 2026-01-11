La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué quedará fuera de servicio

La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.

11 de enero 2026 · 15:32hs
El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario permanecerá parcialmente cerrado durante más de seis horas entre la tarde del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026 debido a trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada y reinaugurada.

La interrupción fue dispuesta mediante la Resolución A103/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y suspenderá la operatoria aérea en franjas horarias específicas. De todos modos, fuentes oficiales aclararon que "estas tareas no afectan los vuelos comerciales regulares".

Según la resolución oficial, la pista estará fuera de servicio en los siguientes horarios:

Martes 13 de enero

• 18:25 a 21:45

• 23:30 a 23:59

Miércoles 14 de enero

• 00:00 a 02:45

Durante esos períodos, no estarán habilitados los despegues ni aterrizajes de aviones, y solo podrán operar helicópteros.

En total, se trata de dos interrupciones programadas que abarcan la franja que va desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles. En total la pista no estará operativa para aterrizajes y despegues por un total de 6 horas y 35 minutos.

Por qué se realizan trabajos de balizamiento en una pista recién reinaugurada

El cierre de la pista de este martes ocurrirá a menos de un mes de la reinauguración del aeropuerto, que fue encabezada por el gobierno de la provincia de Santa Fe el sábado 27 de diciembre, tras una obra integral de modernización que demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiados íntegramente con recursos provinciales.

La pista había permanecido cerrada desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025, cuando el aeropuerto retomó su operatoria regular de cara a la temporada alta del verano 2026.

Voceros del gobierno provincial señalaron este domingo que "la obra principal, pista y balizamiento, se ejecutó en tres meses, cuando lo previsto para una obra de esta magnitud era de cinco a seis meses. Se decidió acelerar los plazos para restablecer rápidamente la Categoría I del aeropuerto, dejar la pista plenamente operativa y permitir el reinicio de los vuelos comerciales para aprovechar la temporada fuerte de verano, que era una prioridad para la provincia y para toda la región".

Añadieron que "gracias a ese esfuerzo coordinado, la operación comercial está funcionando con normalidad desde la reapertura. El sistema de balizamiento está funcionando. De hecho las pruebas hechas con Anac dieron tiempo de respuesta menores a los solicitados reglamentariamente".

Ahora, la fuentes oficiales señalaron que "para solicitar el cambio de categoría, el aeropuerto está ingresando en la etapa final de trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento, que incluyen algunos ajustes menores, para completar detalles finales. Para realizarlos con total seguridad, necesitamos disponer de ventanas operativas entre los vuelos comerciales regulares".

Y agregaron que "es importante remarcar que estas tareas no afectan la operación comercial regular, ya que se ejecutarán exclusivamente en horarios donde no existen vuelos programados".

"Lo único que podría verse condicionado, de manera puntual, son operaciones de aeronaves privadas —especialmente aviones hangarados o de aviación general— que eventualmente quisieran despegar o aterrizar justo dentro de esas ventanas. En esos casos se coordina la operación", afirmaron.

Y finalmente subrayaron que "la prioridad es asegurar que los trabajos se realicen bajo los estándares más altos de seguridad operativa, sin alterar la programación comercial ni generar inconvenientes a los pasajeros".

