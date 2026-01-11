La Capital | La Ciudad | barco

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

Fluvimar, histórico astillero del puerto de Rosario, estará a cargo de los arreglos del Barco Ciudad, una nave que ya reparó durante años. Lo que se viene

11 de enero 2026 · 13:13hs
Foto: Astillero Fluvimar. El histórico Barco Ciudad será restaurado en Rosario 

Foto: Astillero Fluvimar. El histórico Barco Ciudad será restaurado en Rosario 

El regreso del Barco Ciudad de Rosario está por sumar una definición clave: la puesta a punto integral de la histórica embarcación estará a cargo de Astilleros Fluvimar, una empresa rosarina con más de tres décadas de trayectoria en reparación naval. La decisión refuerza el perfil local del proyecto que impulsan sus nuevos dueños.

Si bien falta ultimar detalles, la decisión está prácticamente cerrada. Esto implica que, en los primeros días de febrero, el barco será retirado del agua para ingresar al astillero. Primero deberá atravesar el diagnóstico técnico del casco y la estructura, paso previo a las tareas de reparación y modernización. El objetivo sigue siendo llegar a junio con la nave operativa, con la posibilidad de una presentación simbólica el 20 de Junio frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Un astillero con historia en el puerto rosarino

Fluvimar no es un nombre nuevo en el ámbito fluvial del Litoral. La empresa inició sus actividades en 1992 y se consolidó en Rosario cuando la reparación de cascos en seco era prácticamente inexistente en la zona. Desde entonces, ganó prestigio atendiendo a armadores fluviales y marítimos de distintas provincias, en un punto estratégico como el puerto local, donde la navegación es parte estructural de la economía.

>> Leer más: Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Habilitado oficialmente como astillero naval por la Prefectura Naval Argentina y registrado a nivel industrial, Fluvimar cuenta con una grada de casi 1.500 metros cuadrados y un varadero de 70 metros de largo, infraestructura clave para intervenir una embarcación del porte del Barco Ciudad.

Tampoco es desconocido para el Ciudad de Rosario. Según pudo saber La Capital, desde 2010 las reparaciones y chequeos mecánicos se realizan ahí. Anteriormente, estas tareas se realizaban en Buenos Aires.

Qué trabajos se harán en el Barco Ciudad

La intervención no será menor. Según lo previsto, la restauración incluirá la revisión y reparación del casco y la estructura. También el recambio completo de la electrónica y los sistemas de comando y la actualización de dispositivos de seguridad. Por último, se llevará adelante la renovación del mobiliario y de los espacios interiores.

Se trata de una puesta a nuevo necesaria tras cinco años de inactividad, con el desafío adicional de respetar la identidad de una nave que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

>> Leer más: Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Un sueño compartido: "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Detrás del proyecto hay tres rosarinos que eligieron moverse con bajo perfil. Marcos, Federico y Alejandro provienen de rubros distintos, pero los une una misma pasión: el río Paraná. De ese vínculo nació la decisión de adquirir el Barco Ciudad a la familia Oficialdegui, que lo explotó durante 54 años y lo convirtió en un emblema de la cultura del río.

Los tres son hoy los titulares de Hayra SRL, la firma que tomó el control de la embarcación a comienzos de diciembre pasado. “Empezó como una aventura, y es un barco de Rosario que lo vamos a hacer flotar de nuevo”, resumió esta semana uno de los socios en diálogo con La Capital.

Federico explicó que la idea va más allá del turismo clásico. “Queremos que el rosarino o el turista tenga otra mirada, no solo desde tierra. Nos interesa sostener los paseos con las escuelas para que los chicos empiecen a valorar el Paraná desde pequeños. Solo el 5% de Rosario le dedica tiempo al río y ampliar ese porcentaje sería uno de nuestros anhelos”, señaló.

Las tratativas se aceleraron luego de que este medio publicara una serie de notas sobre el riesgo de que el barco fuera vendido fuera de la provincia. “Fue ahí cuando entendimos que debía quedarse en Rosario. Especialmente porque es un navío que forma parte de la identidad de la ciudad”, recordaron. En ese proceso existieron ofertas concretas para trasladarlo a Paraguay o Corrientes, alternativas que finalmente quedaron descartadas.

Base operativa en la Fluvial

Tras la compra, los nuevos dueños iniciaron gestiones con el intendente Pablo Javkin, autoridades del Enapro y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. De esos encuentros surgió una definición central: el Barco Ciudad volverá a operar desde la Terminal Fluvial.

“Es una excelente noticia. El barco va a estar custodiado y seguro, y la Fluvial tiene todo: estacionamiento, bares, llegada. El Ciudad de Rosario y la Fluvial se van a potenciar mutuamente”, destacó Federico.

>> Leer más: "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Actualmente, la embarcación permanece amarrada en el canal La Lechigüana, frente a Rosario, donde no se mueve desde hace cinco años. Para volver a transportar pasajeros debe cumplir una certificación técnica onerosa, lo que obliga a una intervención profunda: revisión del casco, renovación de la electrónica, sistemas de comando, mobiliario y refuerzo integral de la seguridad.

“El barco está en buenas condiciones y nuestra intención es que para el 20 de junio salude a Rosario desde el agua frente al Monumento a la Bandera”, auguró Federico, aunque aclaró que todo dependerá de los tiempos técnicos.

>> Leer más: "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El Ciudad de Rosario zarpó por primera vez en febrero de 1971. Una década antes, su mentor y pionero, Raúl Oficialdegui, padre de Haydée lo había comprado como barco de bandera brasileña en desuso con la idea de desarmarlo y reconstruirlo de cero. Antes de su primera travesía en el río, estuvo entre 1964 y el 71 construyéndose a nuevo en el astillero Riguetti, frente al Gigante de Arroyito, y se consagró como la primera embarcación hecha a nuevo en la ciudad.

Con dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar, pista de baile y capacidad para unos 300 pasajeros, el barco fue el pionero del turismo fluvial. Posee 31 metros de eslora y 6,45 de manga, salones, bar americano, pista de baile alfombrada y aire acondicionado.

barcociudadrosario11
Noticias relacionadas
el aeropuerto de rosario tendra interrupciones en la pista: cuando y por que no estara operativa

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

Bomberos sofocando el primer incendio del domingo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El complejo de cine inauguró en 1998, de la mano del grupo australiano Village Roadshow, después de una megaobra en un predio de 12 mil metros cuadrados.

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

La provincia de Santa Fe logró récords en donación y trasplante en 2025

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos durante 2025

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Lo último

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Ovación
El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña