El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

Fluvimar, histórico astillero del puerto de Rosario, estará a cargo de los arreglos del Barco Ciudad, una nave que ya reparó durante años. Lo que se viene

El regreso del Barco Ciudad de Rosario está por sumar una definición clave: la puesta a punto integral de la histórica embarcación estará a cargo de Astilleros Fluvimar, una empresa rosarina con más de tres décadas de trayectoria en reparación naval . La decisión refuerza el perfil local del proyecto que impulsan sus nuevos dueños.

Si bien falta ultimar detalles, la decisión está prácticamente cerrada . Esto implica que, en los primeros días de febrero, el barco será retirado del agua para ingresar al astillero. Primero deberá atravesar el diagnóstico técnico del casco y la estructura, paso previo a las tareas de reparación y modernización. El objetivo sigue siendo llegar a junio con la nave operativa, con la posibilidad de una presentación simbólica el 20 de Junio frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Fluvimar no es un nombre nuevo en el ámbito fluvial del Litoral. La empresa inició sus actividades en 1992 y se consolidó en Rosario cuando la reparación de cascos en seco era prácticamente inexistente en la zona. Desde entonces, ganó prestigio atendiendo a armadores fluviales y marítimos de distintas provincias, en un punto estratégico como el puerto local, donde la navegación es parte estructural de la economía.

Habilitado oficialmente como astillero naval por la Prefectura Naval Argentina y registrado a nivel industrial, Fluvimar cuenta con una grada de casi 1.500 metros cuadrados y un varadero de 70 metros de largo, infraestructura clave para intervenir una embarcación del porte del Barco Ciudad.

Tampoco es desconocido para el Ciudad de Rosario. Según pudo saber La Capital, desde 2010 las reparaciones y chequeos mecánicos se realizan ahí. Anteriormente, estas tareas se realizaban en Buenos Aires.

Qué trabajos se harán en el Barco Ciudad

La intervención no será menor. Según lo previsto, la restauración incluirá la revisión y reparación del casco y la estructura. También el recambio completo de la electrónica y los sistemas de comando y la actualización de dispositivos de seguridad. Por último, se llevará adelante la renovación del mobiliario y de los espacios interiores.

Se trata de una puesta a nuevo necesaria tras cinco años de inactividad, con el desafío adicional de respetar la identidad de una nave que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Un sueño compartido: "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Detrás del proyecto hay tres rosarinos que eligieron moverse con bajo perfil. Marcos, Federico y Alejandro provienen de rubros distintos, pero los une una misma pasión: el río Paraná. De ese vínculo nació la decisión de adquirir el Barco Ciudad a la familia Oficialdegui, que lo explotó durante 54 años y lo convirtió en un emblema de la cultura del río.

Los tres son hoy los titulares de Hayra SRL, la firma que tomó el control de la embarcación a comienzos de diciembre pasado. “Empezó como una aventura, y es un barco de Rosario que lo vamos a hacer flotar de nuevo”, resumió esta semana uno de los socios en diálogo con La Capital.

Federico explicó que la idea va más allá del turismo clásico. “Queremos que el rosarino o el turista tenga otra mirada, no solo desde tierra. Nos interesa sostener los paseos con las escuelas para que los chicos empiecen a valorar el Paraná desde pequeños. Solo el 5% de Rosario le dedica tiempo al río y ampliar ese porcentaje sería uno de nuestros anhelos”, señaló.

Las tratativas se aceleraron luego de que este medio publicara una serie de notas sobre el riesgo de que el barco fuera vendido fuera de la provincia. “Fue ahí cuando entendimos que debía quedarse en Rosario. Especialmente porque es un navío que forma parte de la identidad de la ciudad”, recordaron. En ese proceso existieron ofertas concretas para trasladarlo a Paraguay o Corrientes, alternativas que finalmente quedaron descartadas.

Base operativa en la Fluvial

Tras la compra, los nuevos dueños iniciaron gestiones con el intendente Pablo Javkin, autoridades del Enapro y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. De esos encuentros surgió una definición central: el Barco Ciudad volverá a operar desde la Terminal Fluvial.

“Es una excelente noticia. El barco va a estar custodiado y seguro, y la Fluvial tiene todo: estacionamiento, bares, llegada. El Ciudad de Rosario y la Fluvial se van a potenciar mutuamente”, destacó Federico.

Actualmente, la embarcación permanece amarrada en el canal La Lechigüana, frente a Rosario, donde no se mueve desde hace cinco años. Para volver a transportar pasajeros debe cumplir una certificación técnica onerosa, lo que obliga a una intervención profunda: revisión del casco, renovación de la electrónica, sistemas de comando, mobiliario y refuerzo integral de la seguridad.

“El barco está en buenas condiciones y nuestra intención es que para el 20 de junio salude a Rosario desde el agua frente al Monumento a la Bandera”, auguró Federico, aunque aclaró que todo dependerá de los tiempos técnicos.

El Ciudad de Rosario zarpó por primera vez en febrero de 1971. Una década antes, su mentor y pionero, Raúl Oficialdegui, padre de Haydée lo había comprado como barco de bandera brasileña en desuso con la idea de desarmarlo y reconstruirlo de cero. Antes de su primera travesía en el río, estuvo entre 1964 y el 71 construyéndose a nuevo en el astillero Riguetti, frente al Gigante de Arroyito, y se consagró como la primera embarcación hecha a nuevo en la ciudad.

Con dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar, pista de baile y capacidad para unos 300 pasajeros, el barco fue el pionero del turismo fluvial. Posee 31 metros de eslora y 6,45 de manga, salones, bar americano, pista de baile alfombrada y aire acondicionado.