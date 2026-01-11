Premios Globos de Oro 2026: nominados y pistas en la carrera al Oscar

Este domingo, desde las 21, se entregan los reconocimientos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Un paso clave en la temporada de premios que culmina en los Oscar

Wagner Moura en "El agente secreto", la película brasileña que podría hacer historia para su país en los premios Globos de Oro.

La temporada de premios de Hollywood está en marcha. La seguidilla, que culmina en marzo con los premios Oscar, comenzó el fin de semana pasado con los Critics Choice Awards. Este domingo tendrán lugar los Globos de Oro, un evento que suele convocar a una gran cantidad y diversidad de celebridades dado que premia al cine y la televisión.

La ceremonia será nuevamente conducida por la comediante Nikki Glaser. En la Argentina se podrá ver en vivo por el canal TNT y por la plataforma de streaming HBO Max. La transmisión comenzará, a las 21, con la tradicional alfombra roja, mientras que la entrega arrancará a las 22.

La temporada de premios continúa el 7 de febrero con los premios del sindicato de directores. El 15 de febrero son los Independent Spirit Awards, que se centran en el cine independiente. El 22 de febrero tendrán lugar los Bafta, prestigiosos galardones que entrega la Academia Británica de Cine y Televisión. El 28 se entregan los PGA, del sindicato de productores. El 1º de marzo será el turno de los SAG, del Sindicato de Actores. Finalmente, el 8 de marzo se darán los premios de la WGA, el sindicato de autores.

Cada entrega da pistas de cara al evento último y más prestigioso: los premios de la Academia, que se llevarán a cabo el 15 de marzo. Los nominados se anunciarán el 22 de enero.

Mientras tanto, la entrega de los Globos de Oro es una de las últimas instancias para especular sobre quiénes podrían ser candidatos a los Oscar, e incluso perfilarse como ganadores.

Después de largos años de críticas por la selección de candidatos y reconocimientos (que incluyeron denuncias de estatuillas y “compradas” con regalos a votantes), la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood parece haber tomado nota. Este año, la lista de nominados da cuenta de la diversidad y calidad de producciones que se han estrenado en 2025, tanto en cine como en televisión.

“Una batalla tras otra”, el más reciente filme de Paul Thomas Anderson, lidera la lista de candidaturas cinematográficas con nueve nominaciones. La tercera temporada de “The White Lotus”, por su parte, está a la cabeza de las nominaciones televisivas, con presencia en seis ternas.

Destacados y favoritos por categoría

Es destacable la presencia de la película brasileña “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, en la categoría Mejor Película Dramática (además de Mejor Película de Habla No Inglesa). Aunque también están la noruega “Valor sentimental” y la iraní “Un simple accidente” (ganadora de Cannes), podrá ser un primer guiño hacia la posibilidad de que el país sudamericano termine esta temporada de premios con su segundo Oscar consecutivo a Mejor Película Extranjera (en 2025, la excelente “Todavía estoy aquí” se quedó con la estatuilla por primera vez en la historia de Brasil). Además, viene de ganar el Critics Choice.

A diferencia de los Oscar y otros galardones, los Globos de Oro dividen todas sus categorías en Drama y Comedia o Musical. De esta manera, admite mayor cantidad de candidaturas en general. En el caso de Mejor Película, entre las dos ternas suman un total de doce nominadas. En Drama, están “Frankenstein” (Guillermo del Toro), “Hamnet” (de la ganadora del Oscar Chloe Zhao), “Un simple accidente”, “El agente secreto”, “Valor sentimental” y “Sinners” (de Ryan Coogler). Hasta acá, es notable que haya tres películas extranjeras y dos de género (terror o fantástico).

En Comedia o Musical, “Blue Moon” (Richard Linklater), “Bugonia” (del también ganador del Oscar Yorgos Lanthimos), “Marty Supreme” (John Safdie), “No Other Choice” (del coreano Chan-Wook Park), “Nouvelle Vague” (también de Richard Linklater) y “Una batalla tras otra”. En esta parte, se destaca la doble nominación de Linklater y la presencia de otra película extranjera. Sin dudas, la favorita es la dirigida por Paul Thomas Anderson.

Este año, vuelve un reconocimiento que la Asociación de la Prensa Extranjera introdujo en 2024: logro cinematográfico y de taquilla. En esta oportunidad, están nominadas “Avatar: Fire and Ash” (superó recientemente los mil millones recaudados), “F1”, “Las guerreras K-pop”, “Misión imposible: la Sentencia final”, “Sinners”, “La hora de la desaparición”, “Wicked: por siempre”, y “Zootopia 2”.

Esta terna habla del gran año que tuvo el terror en 2025, donde además de las nominadas, también tuvieron muy buen desempeño “Destino final 5: lazos de sangre”, "El conjuro: últimos ritos", "Exterminio: la evolución" (su segunda parte “Exterminio: templo de huesos” se estrena el 15 de enero) y "Teléfono negro 2".

En la categoría Mejor película en lengua no inglesa, están por supuesto las que aparecen en las de Mejor Película, y también la española “Sirat” y la tunecina “La voz de Hind Rajab” (ganadora del León de Plata en el Festival de Venecia, cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años asesinada por las fuerzas israelíes).

Los premios de actuación son sin dudas de alta competencia, con performances de gran nivel a lo largo y ancho de las ternas. En Actriz dramática, pisa fuerte la irlandesa Jessie Buckley por “Hamnet”, que viene de ganar el Critics Choice. Actor dramático es una gran incógnita, y podría dar un batacazo el brasileño Wagner Moura por “El agente secreto”, aunque una línea de votación más tradicional podría volcarse por Joel Edgerton en “Train Dreams” o Jeremy Allen White en “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” (a los votantes les encantan las biopics).

En Actriz de comedia o musical, también está difícil. Una posibilidad concreta es que se lo otorgan a la joven Chase Infiniti por su impresionante primer protagónico en “Una batalla tras otra”. En Actor de comedia o musical, se miden nombres como George Clooney (“Jay Kelly”), Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke (“Blue Moon”) y Jesse Plemons (“Bugonia”), pero es probable que el ganador sea Timothée Chalamet por “Marty Supreme”.

La categoría de dirección es otro ejemplo de difícil resolución. El gran candidato es Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), uno de los dos estadounidenses nominados junto a Ryan Coogler. La terna la completan el mexicano Guillermo Del Toro, el iraní Jafar Panahi, el noruego Joachim Triet y la china Chloé Zhao.

En televisión, si bien “The White Lotus” llega con la mayor cantidad de candidaturas, tiene pocas chances de imponerse en alguna. En Mejor Serie Dramática, la favorita es “The Pitt”, el drama médico que acaba de estrenar su segunda temporada, pero también podría ir para “Pluribus” (la nueva del creador de “Breaking Bad, que está encabezando las conversaciones seriéfilas) o incluso para “Severance” (con una gran segunda temporada en 2025, que quedó opacada por otras grandes propuestas.

El premio a Mejor Serie de Comedia o Musical será casi seguramente y con mérito para “The Studio”, salvo que ocurra una sorpresa. Finalmente, la categoría Mejor serie limitada, antológica o película para TV probablemente quede en manos de la británica “Adolescencia”, otro de los grandes fenómenos del año pasado.