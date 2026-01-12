Una de las joyas que tiene Newell's extenderá su contrato con la Lepra

Este lunes Valentino Acuña estirará su vínculo con la institución del parque de la Independencia. En tanto, el plantel Leproso volvió a las prácticas

Valentino Acuña, uno de los valores importantes del club y con poder de venta.

Uno de los grandes temas a resolver en el arranque de la gestión de esta nueva comisión directiva de Newell's era poder renovar a dos de las jóvenes promesas que tiene el fútbol Leproso y que ya han debutado con la camiseta Rojinegra.

Jerónimo Gómez Mattar y Valentino Acuña son joyas que se gestaron tanto en Malvinas como en Bella Vista, y que ven tanto del lado del hincha como de los dirigentes la esperanza no sólo de poder disfrutarlos como lo hacen en las selecciones nacionales, sino también la posibilidad de equilibrar las finanzas a largo plazo.

Gómez Mattar renovó el 26 de diciembre y se esperaba con ansias la confirmación de Acuña. Tras arduas gestiones entre el representante del volante Leproso y la gerencia de fútbol se llegó un acuerdo y la joven promesa de Newell's rubricará este lunes su vínculo hasta diciembre de 2027.

Acuña sumó varios minutos en el último campeonato y se espera que con la dupla Orsi-Gómez continúe con protagonismo, ya que la salida de Èver Banega y la poca presencia, por el momento, de jugadores con esas características le darían continuidad.

El plantel Rojinegro entrena con nuevas caras

Este lunes, el conjunto del Parque de la Independencia regresó a las prácticas tras el descanso del domingo. La idea del cuerpo técnico Leproso es trabajar en doble turno y agregarle, como pasó la semana pasada, concentración hasta el martes.

La particularidad del entrenamiento es que es el primero de Matías Cóccaro, quien llegó el sábado a la ciudad, y del Colo Ramírez, que arribó a Bella VIsta este domingo tras su paso por Sport Recife. La dupla espera para los próximos días la llegada del defensor Bruno Cabrera proveniente de Coquimbo.